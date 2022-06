MediaTek Dimensity 9000+ novi je SoC za flagship telefone

MediaTek je predstavio Dimensity 9000+, svoj najmoćniji SoC do sad i svojevrsni odgovor na Qualcommov Snapdragon 8+ Gen 1.

Riječ je o SoC-u koji će se prvenstveno pronaći u vodećim pametnim telefonima. U usporedbi sa svojim prethodnikom, 4-nanometarski Dimensity 9000+ donosi korisnicima povećanje CPU performansi od 5 posto, povećanje grafičkih performansi od 10 posto te poboljšanja u obradi slike i 5G modemu.

Kako prenosi GSM Arena, Dimensity 9000+ dobiva povećanje brzine na Cortex-X2 jezgri s 3,05 GHz na 3,2 GHz. I dalje zadržava istu 1+3+4 postavku s tri Cortex-A710 jezgre i četiri visoko učinkovite Cortex A510 jezgre. Tu je i pojačani Mali-G710 MC10 GPU.

MediaTekov novi SoC ima i Imagiq 790 procesor slike, koji može snimati 18-bitni HDR videozapis s tri kamere istovremeno. Uz to, podržava fotografije do 320 MP, a sposoban je obraditi i do devet gigapiksela u sekundi. Tu je i podrška za 4K HDR videozapise s AI redukcijom šuma.

Dimensity 9000+ podržava i Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,3, a ima i MediaTekov MiraVision 790 za podršku frekvencije osvježavanja od 144 Hz na WQHD+ zaslonima ili 180 Hz pri FHD rezoluciji. Podrške za mmWave 5G povezivost, doduše, nema.

Iz MediaTeka kažu da će se Dimensity 9000+ moći vidjeti u pametnim telefonima već u trećem kvartalu ove godine.