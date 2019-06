MediaTek predstavio novi SoC - Helio P65

MediaTek je bez prevelike buke predstavio novog člana obitelji Helio. Riječ je o čipu za mobilne uređaje Helio P65. Iako bi se po oznaci po performansama trebao nalaziti između Helio P60 i Helio P70 čipova, P65 se više čini kao slabija inačica Helio P60/P70 čipova.

Helio P65 ima ukupno osam jezgri, od čega su dvije velike Cortex-A75 jezgre i šest malih Cortex-A55 jezgri. Uz čip dolazi i grafika, Mali-G52. Helio P65 ima i novi NPU za kojeg proizvođač tvrdi kako je dva puta brži od onog u prethodnom modelu te barem 30% brži od konkurencije.

Novi čip podržava kamere od 48 MP (maksimalno jedna) i 16 MP (do dvije). Uređaji koji će se temeljiti na ovom čipu moći će biti opremljeni sa zaslonima do razlučivosti 1080+ točaka (do 2.520 x 1080) te omjerom stranica do 21:9.

Kamere će moći snimati video u 1080p razlučivosti pri 60 fps, a od video kodeka podržan je H.265. Također tu je i podrška za EIS i RSC. Što se memorija tiče, Helio P65 podržava jednokanalni LPDDR3 (933 MHz) i LPDDR4x (1.800 MHz) RAM te eMMC 5.1 (za skladišni prostor). Maksimalna količina RAM-a koju uređaji temeljeni na ovom čipu mogu imati je 8 GB.

Inače, maksimalna brzina čipa je 2,0 GHz, a grafike 820 MHz. Prema ARM-u Cortex-A75 jezgre su oko 22% brže od Cortex-A73 jezgri dok su Cortex-A55 jezgre brže oko 18% u odnosu na Cortex-A53 jezgre. Shodno tomu, Helio P65 bi trebao ostvariti bolji rezultat u poslovima s jednom, a slabiji u poslovima s više jezgri. Također, Mali-G52 grafika je slabija od Mali-G72 iz P60/P70 čipova pa je i siguran pad u 3D performansama.

Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.