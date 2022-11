MediaTek predstavio novi SoC za najjače mobitele – Dimensity 9200

MediaTek Dimensity 9200 Proizvodni proces TSMC 4nm (N4P) Primarna jezgra 1 x Cortex-X3 (3.0 Ghz) Jezgre za performanse 3x Cortex-A715 (2.85GHz) Učinkovite jezgre 4x Cortex-A510 (1.8GHz) GPU ARM Immortalis-G715 RAM LPDDR5x do 8,533Mbps Pohrana UFS 4.0 Povezivost 5G, Sub-6 GHz, mmWave, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3 Prikaz 5K/60Hz, WHQD/144Hz, 1080p/240Hz

MediaTek je predstavio Dimensity 9200, SoC namijenjen najjačim mobitelima na tržištu koji donosi štošta toga novo u industriji pametnih telefona. Riječ je, naime, o SoC-u temeljenom na ARMv9 arhitekturi, a koji je izgrađen na drugoj generaciji TSMC-ovog 4-nanometarskog proizvodnog procesa.

Dimensity 9200 prvi je SoC koji koristi Arm Cortex-X3 primarnu jezgru clockanu na 3,05 GHz. Tu su i tri Arm Cortex-A715 jezgre za performanse na taktu od 2,85 GHz te četiri Arm Cortex-A510 jezgre za učinkovitost na 1,8 GHz, prenosi GSM Arena.

Kad je riječ o grafici, Dimensity 9200 ima ARM Immortalis-G715 GPU s hardverski temeljenim ray tracingom, kao i Variable Rate Shading (VRS) te ARM Fixed Rate Compression (AFRC). Svakako treba napomenuti i APU 690, koji donosi 35 posto poboljšane performanse u odnosu na svog prethodnika. SoC ima i podršku za brzi LPDDR5X RAM i UFS 4.0 pohranu.

Dimensity 9200 podržava do dva zaslona 5K rezolucije s frekvencijom osvježavanja od 60 Hz, WHQD zaslone pri 144 Hz ili one rezolucije 1080p od čak 240 Hz. Riječ je, također, o prvom SoC-u koji podržava Wi-Fi 7 s prijenosom podataka do 6,5 Gbps, a može se pohvaliti i sub-6Ghz, mmWave 5G i Bluetooth 5.3 povezivosti.

Ovaj SoC za uštedu energije koristi MediaTekovu eXtreme Power Saving tehnologiju temeljenu na umjetnoj inteligenciju, dok za obradu fotografija ima Imagiq 890 ISP. Prvi mobiteli s Dimensityjem 9200, pojavit će se na tržištu već krajem ove godine.