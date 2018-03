Pojavile se značajke i cijene druge generacije Ryzen 5 i 7 procesora

Internetska stranica El Chapuzas Informatico uspjela je nabaviti i objaviti navodne interne AMD-ove slideove koju u detalje opisuju skorašnju drugu generaciju Ryzen procesora Pinnacle Ridge.

U početku AMD namjerava ponudu Ryzen procesora proširiti s četiri modela, s dva osmojezgrena Ryzen 7 2700X i Ryzen 2700 procesora te s dva šestjezgrena Ryzen 5 2600X i Ryzen 5 2600 procesora.

Usporedno s ovim procesorima pojavit će se i matične ploče bazirane na X470 čipsetu, a vrijedi napomenuti da su novi procesori u potpunosti kompatibilni sa matičnim pločama baziranima na X370 čipsetu, pod uvjetom da se izvrši nadogradnja BIOS-a (nadogradnje koje se tiču svih proizvođača matičnih ploča trebale bi biti dostupne do kraja ovog mjeseca).

Što se tiče samih značajki procesora, Ryzen 7 2700X dolazi s baznim taktom od 3,7 GHz, a s Boostom on raste do 4,35 GHz, TDP iznosi 105 W, dok u prodaju kreće s cijenom od 369 dolara. Prema iskazanim performansama Ryzen 7 2700X je gotovo 8% snažniji u odnosu na Intelov Core i7-8700K procesor pri gamingu na 1080p razlučivosti. Ryzen 7 2700 dolazi s baznim taktom od 3,2 GHz, a s Boostom on raste na 4,1 GHz, TDP iznosi 65 W, a prodajna cijena iznosi 312 dolara.

Slijede dva modela iz Ryzen 5 serije, Ryzen 5 2600X donosi šest jezgri i dvanaest threadova, bazni takt od 3,6 GHz odnosno maksimalno 4,25 GHz, TDP od 95 W i cijenu od 249 dolara. Posljednji predstavljeni model bit će Ryzen 5 2600 dolazi s baznim taktom od 3,3 GHz te maksimalnim od 3,9 GHz, TDP iznosi 65 W, a prodajna cijena 199 dolara.

Inače, AMD će matične ploče bazirane na X470 čipu predstaviti 19. travnja, a to je datum kada će možda biti predstavljeni i novi Ryzen procesori.