Qualcomm najavio ‘novu eru Snapdragona’, mijenja se način imenovanja čipova

Trenutno nije poznat naziv novog Qualcommovog flagship mobilnog čipa, no otkrit će se već 30. studenoga na Snapdragon Tech Summitu

Obožavatelji pametnih telefona nestrpljivo čekaju kraj ovog mjeseca kada će Qualcomm predstaviti svoj novi mobilni flagship čip, koji se, sudeći prema priopćenju tvrtke, ipak neće zvati Snapdragon 898 kako se to i očekivalo.

Naime, Qualcomm je u ponedjeljak najavio “novu eru Snapdragona” te je tako predstavio brojne promjene. Snapdragon će od sada, dakle, biti samostalni brend, pa će na čipovima nedostajati potpis tvrtke, što se već moglo primijetiti na njihovom SD 888+ SoC-u.

Snapdragon 888+ bez Qualcomm potpisa.

Međutim, najveća je promjena upravo način na koji će tvrtka od sada imenovati svoje čipove. Podsjetimo, do sada su se za to koristili troznamenkasti brojevi, od kojih je prva znamenka označavala jačinu čipa, pa je, primjerice, broj osam bio rezerviran za flagshipe, dok je četvorka uvijek označavala one namijenjene entry-level uređajima.

Budući da je druga znamenka pretežito označavala o kojoj je generaciji riječ, a treća manja ažuriranja čipa, Qualcommu je ponestalo prostora za imenovanje, a i sve je to zajedno većini korisnika uvijek zvučalo zbunjujuće i teško za popratiti. Iz toga će razloga tvrtkini čipovi od sada sadržavati samo “jednoznamenkasti broj serije i generacije”, slično kao što već rade sa svojim PC procesorima – Snapdragon 8cx Gen 2 ili Snapdragon 7c Gen 2.

Osim toga, Qualcomm ističe i da više neće stavljati sufiks “5G” u naziv, jer je, kako kažu, 5G postao sveprisutan u cijeloj liniji proizvoda, pa ga više nije potrebno dodatno isticati. No, svoje će vodeće proizvode ipak naglasiti korištenjem zlata.

Promotivnu najavu za novu “eru Snapdragona” možete pogledati na službenom Snapdragonovom YouTube kanalu, a više će informacija o novim promjenama biti objavljeno već sljedeći tjedan.