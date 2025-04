Tajvanski TSMC najavio masovnu proizvodnju 2nm čipova

Tajvanski TSMC ovih je dana najavio proširenje pogona svoje tvornice u Kaohsiungu kako bi u drugoj polovici ove godine tamo pokrenuli masovnu proizvodnju 2-nanometarskih čipova. U usporedbi s prethodnim najnaprednijim 3nm čipom, TSMC-ova 2nm tehnologija trebala bi donijeti neke značajne prednosti. To uključuje povećanje brzine računanja od 10 do 15 posto pri istoj razini snage ili smanjenje potrošnje energije od 20 do 30 posto pri istoj brzini. Uz to, gustoća tranzistora u 2nm čipovima povećana je za oko 15 posto u odnosu na 3nm tehnologiju. Sve to bi uređajima trebalo omogućiti da rade brže, troše manje energije i učinkovito upravljaju složenijim zadacima.

Novi 2-nanometarski čipovi proizvodit će se u tvornici u Kaohsiungu TSMC

Pametni telefoni, prijenosna računala i tableti s 2nm čipovima mogli bi imati koristi od boljih performansi i duljeg trajanja baterije jer bi, kažu, mogli ubuduće biti manji i lakši bez žrtvovanja snage. Učinkovitost i brzina ovih čipova mogla bi poboljšati rad glasovnih asistenata, prevođenje jezika u stvarnom vremenu i autonomnih računalnih sustava, dizajnirani za rad s minimalnim ili nikakvim ljudskim unosom). Serveri bi mogli smanjiti potrošnju energije, a povećana brzina obrade mogla bi, kažu, utjecati i na sektor izrade autonomnih vozila i robotike.

Pitanje opstanka

Osnovan 1987. godine, TSMC proizvodi čipove za druge tvrtke. Na Tajvan otpada 60 posto globalnog tržišta "ljevaonica", odnosno outsourcinga proizvodnje poluvodiča, a velika većina toga dolazi upravo iz TSMC-a. Tvrtka je je nedavno sklopila ugovor vrijedan 100 milijardi dolara za izgradnju pet novih američkih tvornica. Međutim, postoji neizvjesnost oko toga mogu li se 2nm čipovi proizvoditi izvan Tajvana, budući da su neki tajvanski dužnosnici u strahu od Kine zabrinuti da bi to moglo potkopati varljivu sigurnost otoka.

Razvoj tehnologije: TSMC čipove proizvodi od 1987. godine TSMC

TSMC-ove super-napredne mikročipove koriste i druge tvrtke u širokom rasponu uređaja: kompanija tako proizvodi Appleove procesore serije A koji se koriste u iPhoneima, iPadima i Macovima, Nvidijine grafičke procesorske jedinice koje se koriste za strojno učenje i AI aplikacije, AMD-ove procesore Ryzen i EPYC koje koriste superračunala diljem svijeta, a izrađuje i Qualcommove Snapdragon procesore za Samsungove, Xiaomijeve, OnePlusove i Googleove telefone.