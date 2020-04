Alati za izradu tekstualnih igara

Tihi povratak igara zasnovanih na čistom tekstu iznenadio je mnoge, a možda ponajviše upravo najveće i najvjernije entuzijaste toga žanra. Još u dokumentarcu o interaktivnoj fikciji Get Lamp iz 2010. godine možemo vidjeti čitavu galeriju legendarnih pionira i inovatora kao i mladih nadolazećih kreativnih snaga na području interaktivne književnosti kako svi, do jednoga, rezignirano priznaju komercijalnu neisplativost interaktivnog teksta na računalu. Njihove osnovne teze čine se ispravnima - zašto bi netko čitao tekst s ekrana kada može gledati grafiku i uživati u animaciji? Zašto bi netko kome je do zabave i razbibrige utipkavao naredbe na tipkovnici kada može pritiskati gumbe na kontroleru? Paradoksalno, odgovor na ta pitanja koja su mučila područje IF-a već tada se skrivao u džepovima većine nas...

Tekstualne igre nekad

Danas je žanr tekstualnih igara sasvim komercijalno isplativ. Postoje i autori i izdavači koji vrlo lijepo žive od produkcije isključivo tekstualnih igara. Igre poput 80 Days i Fallen London osvajaju mnoge nagrade te ostvaruju zavidne komercijalne uspjehe kao puleni čitave jedne nove industrije igara zasnovanih na tekstu i priči, što je donedavno bilo potpuno nezamislivo. Korijen te promjene nalazi se u masovnoj popularizaciji mobilnih platformi u posljednjih desetak godina. Pametni mobiteli, tableti i e-readeri “normalizirali” su ideju čitanja s ekrana te povremenog casual igranja kod najšire publike koja se inače nikada ne bi smatrala gejmerima u uobičajenom smislu. To su brze i nezahtjevne igre, privlačne baš svakome tko ima pet minuta vremena viška, ali su istovremeno sposobne za iznenađujuću dubinu i bogatstvo sadržaja, pogotovo kada iza njih stoje talentirani developeri.

Tekstualne igre danas

Uz promjenu platforme današnje tekstualne igre, a posebice one popularnije, razlikuju se od svojih prethodnika, tekstualnih avantura, prvenstveno po tome što se komunikacija s igračem ne odvija putem parsera, dakle utipkavanjem naredbi preko tipkovnice, već odabirom diskretnih opcija. Danas nećete upisivati “Go North” već ćete pritisnuti gumb s ponuđenom naredbom. To možda ograničava raspon izbora kojim su se dičile klasične avanture, ali snažniji narativni fokus i lakoća korištenja uvelike nadoknađuju taj nedostatak.

Iz toga razloga moderne tekstualne igre s diskretnim opcijama (uobičajeno ih označavamo kraticom CYOA - Choose Your Own Adventure, prema izuzetno popularnom serijalu tiskanih knjiga iz 70-ih i 80-ih godina) daleko su više od svojih prethodnika fokusirane na priču, atmosferu i likove. Jedno igranje CYOA tekstualne igre obično je mnogo kraće od igranja „starinske“ parserske tekstualne avanture pošto velik dio užitka dolazi upravo iz otkrivanja svih mogućih završetaka postavljene priče. Jedno igranje 80 Days otkrit će tek 2% ukupnog teksta u igri te da bi se svijet i njegove mogućnosti potpuno istražile treba izvesti mnogo ponovljenih igranja. Moglo bi se reći da se klasične tekstualne avanture prvenstveno bave istraživanjem fizičkog prostora igre dok se najbolji CYOA orijentira na istraživanje narativnih prostora i njihovih mogućnosti.

Knjige "Odaberite svoju avanturu" uspješno su izdavane i kod nas

Ako ste ikada maštali o izradi računalne igre ali vas je od toga odvratila obaveza učenja novog programskog jezika (ili programiranja uopće), ili ako s druge strane nemate sredstava za izradu grafike, glazbe i drugih multimedijalnih potrepština, razvoj tekstualne igre može biti idealan prvi korak u smjeru game developmenta. Možda vaše kreativne ambicije leže prije svega u smjeru scenaristike, world-buildinga ili jednostavno istraživanja mogućnosti interaktivnosti u književnosti. U tom slučaju razvoj tekstualnih igara mogao bi biti najjednostavniji i najlakši način da napunite svoj portfelj kvalitetnim sadržajima. Usto, tekstualne igre mogu biti privlačne najmlađima kao svojevrsna prva škola “programerskog razmišljanja” - granajući odabiri, prvi susreti s pojmovima varijabli te učenje o važnosti organizacije i planiranja. Kako god bilo, igranje ili programiranje, što vas košta da probate?

Choice of the Dragon Prva igra studija Choice of Games iz 2009. godine služi kao dobar uvod u igranje ali i razvoj CYOA igara. Postavljeni ste u ulogu zmaja koji treba što uspješnije proživjeti svoj zmajski život donoseći mnoštvo tipično zmajskih odluka. Duhovita proza i mnoštvo zanimljivih narativnih smjerova kojima vas vaše odluke mogu odvesti učinile su Choice of the Dragon jednom od najpopularnijih tekstualnih igara svih vremena. Kako je ChoiceScript razvijen upravo za potrebe pisanja Choice of the Dragon, proučavanje izvornog koda igre koji je dostupan na stranicama izdavača izvrsna je početna škola za sve zainteresirane za razvoj modernih tekstualnih igara.

Choice of the Dragon Zmajevanje i zmajsko prigovaranje. Odlično! Ocjena 90%

Sorcery! Moderna adaptacija jednog od najpopularnijih serijala CYOA knjiga iz zlatnog doba 80ih godina prošlog stoljeća. Steve Jackson, autor trilogije, revolucionarno je kombinirao napredne mehanike role-playing igara s klasičnom „odaberi svoju avanturu“ strukturom i tako stvorio novi popularni žanr knjiga-igara (gamebooks). Ako ste raspoloženi za dobru old school fantasy avanturu, prezentiranu na način koji spretno kombinira estetiku društvene igre na ploči, tiskane knjige i moderne mobilne aplikacije, Sorcery! je svakako igra za vas.

Sorcery! Retro fantasy poslastica Ocjena 92%

80 Days Igra koja je mnogima otkrila mogućnosti i potencijale interaktivne književnosti na mobilnim platformama. Timeova igra godine 2014. te nevjerojatno maštovita i atmosferična steampunk adaptacija Jules Verneovog romana Oko svijeta za osamdeset dana. Uz sve nagrade i priznanja, igra je polučila i zavidan financijski uspjeh s milijunima prodanih primjeraka, dokazavši jednom za svagda da postoji snažno tržište tekstualnih igara za ponešto „sofisticiraniju“ publiku.

80 Days Raskošna steampunk adaptacija slavnog romana Ocjena 92%

Detectiveland Reći za neku igru da je „plod ljubavi“ već je prilično otrcana floskula, ali Detectiveland, pobjednik IFComp-a 2016. godine svakako zaslužuje ovaj opis. U pitanju je svojevrsno interaktivno ljubavno pismo žanru noir krimića u kojemu ćete rješavati niz zamršenih kriminalnih slučajeva u zamišljenom američkom gradu tridesetih godina prošlog stoljeća. Duhovita i pametna igra koju uz to krasi izvanredna grafička prezentacija i glazba - prava poslastica za svakog ljubitelja žanra kriminalistike.

Detectiveland Šarmantan izlet u svijet detektiva i gangstera Ocjena 92%

Creatures Such As We Na prvi pogled spartanska igra izrađena ChoiceScriptom koja minimalizam prezentacije u potpunosti nadoknađuje bogatstvom ideja i kompleksnom naracijom. Stavljeni ste u ulogu usamljenog kolonista na Mjesecu koji troši sve svoje slobodno vrijeme na igranje računalnih igara. Na vašu sreću, slijedeća pošiljka turista na Mjesec sastoji se isključivo od game dizajnera! Filozofska pitanja i potencijalne romanse isprepliću se u ovom zanimljivom ludističkom eksperimentu koji zorno dokazuje potencijale kompjuterskih igara u području autorske umjetničke ekspresije.

Creatures Such As We Intimno, ali i zabavno istraživanje prirode igara, identiteta i stvarnosti Ocjena 94%

ChoiceScript - Potpuno rješenje za pisce interaktivnih romana

Na prvi pogled ChoiceScript nije ništa posebno. U pitanju je jednostavan (vrlo jednostavan) besplatan skriptni jezik koji vam omogućuje izradu tekstualnih igara tipa Choose Your Own Adventure s vrlo rudimentarnim multimedijskim i logičkim mogućnostima…

Ono što ChoiceScript čini jedinstvenim je tvrtka Choice of Games LLC koja ima vrlo zanimljiv poslovan model: poklanjamo vam ovaj potpuno funkcionalan razvojni paket za interaktivne tekstualne igre, potpuno besplatno, te dopuštamo da svoje igre eksportirate u obliku web stranica i s njima radite što god želite. No ako odlučite vašu igru izdati preko naše tvrtke, mi ćemo na sebe preuzeti testiranje i debugiranje, konverziju i plasiranje na sve bitne platforme, promidžbu i promociju te sva pitanja monetizacije i naplate. Vi je samo napišite, pošaljite je nama i čekajte uplatu tantijema. Zanimljivo, zar ne? Doduše, od ukupnih prihoda CoG uzima pristojnih 75%, ali uzevši u obzir količinu posla koje ste si uštedjeli, kao i promociju putem snažnog branda, ova ponuda možda i nije tako loša… U pitanju je ipak tvrtka koja je izdala Choice of the Dragon kao i mnoštvo drugih igara čiji se downloadi danas mjere u desecima milijuna…

Usto, Choice of Games etabliranim dokazanim autorima nudi i pristup njihovom „Choice of“ brandu interaktivnih tekstualnih igara. Ako već imate nešto za pokazati, primjerice računalnu igru ili objavljeni roman, možete ponuditi svoju razrađenu ideju i prije nego što je djelo napisano. U slučaju da je Choice of Games prihvati, ponudit će vam uvjete koji su već primjereniji „pravoj“ izdavačkoj kući – predujam koji se mjeri u tisućama dolara, lektorske i uredničke usluge te izravnu promociju putem svojeg flagship branda.

ChoiceScript podržava varijable i uvođenje role-playing elemenata

Ako vam se sve ovo čini predobrim da bi bilo istinito, ovdje ipak postoje neke stavke koje treba uzeti u obzir. Iako je ChoiceScript dizajniran kako bi zaštitio autore od nekih najčešćih zamki izrade interaktivne književnosti (prvenstveno pretjeranog grananja), izrada jedne takve igre koja bi zadovoljavala uvjete ekonomske isplativosti - dakle dovoljno je obimna da je netko spreman platiti pet dolara - priličan je projekt za samostalnog autora. Naime, 100 - 150,000 riječi spominje se kao minimum za igru u primarnom Choice of brandu, a to je već dužina jednog prosječnog romana, s time da neke od uspješnijih igara višestruko prelaze tu dužinu.

O ChoiceScriptu samome nema se što puno reći. U pitanju je vrlo jednostavan skriptni jezik čije je osnove moguće savladati u jedno popodne, čak i ako nemate prethodnih iskustava s programiranjem. S druge strane, inače jednostavna sintaksa mu je velikim dijelom zasnovana na pravilnom tabuliranju – tijekom pisanja bitno je obratiti pažnju gdje ćete pritisnuti enter a gdje tipku tab. Neobično, ali rezultantni kod je stoga vrlo čitljiv i, uzevši u obzir velike količine teksta u ovakvim igrama, vrlo pregledan i razumljiv čak i potpunim početnicima programerima. Mogućnosti izrade logike igre vrlo su ograničene, jednostavne varijable, polja i operatori, ali pak sasvim dovoljne za ovaj tip igara. Opet, naglasak je na priči i pisanju, prije nego na zamršenim mehanikama – iako ChoiceScript u potpunosti podržava, čak i potiče, uvođenje RPG elemenata putem svojeg zasebnog ekrana stats kojemu možete pristupiti u bilo kojem trenutku igre.

CSIDE izuzetno je elegantno i udobno sučelje za razvoj vaše igre

U vode ChoiceScripta najlakše je otisnuti se putem izvanrednog ChoiceScript IDE (CSIDE) integriranog razvojnog paketa kojega možete pronaći na github.com. Iako ChoiceScript možete skinuti i u „sirovom“ obliku te se sami zezati s postavljanjem lokalnog servera, odabirom tekst editora itd, za time u stvari nema potrebe – CSIDE sve obavlja sam i nudi vam doista elegantno minimalističko sučelje u kojemu možete istovremeno pisati i testirati vašu igru. Nakon što instalirate CSIDE, posjetite forume na stranici Choice of Games i iskoristite vrlo živu i prijateljski nastrojenu scenu autora i fanova koji će vam drage volje pomoći sa svakim problemom te čak i testirati vaše remek-djelo u nastajanju.

ChoiceScript Jednostavnost, mogućnosti zarade "Specifična" sintaksa, ograničena programska logika

Inklewriter - Interaktivne narativne strukture za svaki projekt

Bit tekstualne igre je tekst i interakcija igrača s tekstom. No to ne znači da igra mora biti potpuno ogoljena i da njezin ekran mora izgledati kao stranica elektroničke knjige. Neki primjeri novije generacije uspješnih tekstualnih igara nude puno raskošnije audio-vizualni doživljaje…

Proglašena za najbolju igru 2014. godine od strane prestižnog časopisa Time, 80 Days vrlo vješto kombinirana književnu naraciju, bogatu prezentaciju i sofisticirane gameplay mehanike dokazujući da i mobilne igre mogu parirati kućnim računalima i konzolama kao legitiman izvor kvalitetne interaktivne zabave. Serijal Sorcery! koji savršeno povezuje narativne strukture klasičnih Choose Your Own Adventure tiskanih knjiga s role-playingom i šarmantnim animacijama koje asociraju na doživljaj igranja „u živo“ dodatno potvrđuje zavidnu poziciju studija inklestudios na polju naprednih narativnih igara.

Sorcery! je izvrstan primjer igara kakve je moguće napraviti pomoću inka

80 Days i Sorcery! svoje uspjehe uvelike mogu zahvaliti alatu Inklewriter, posebno razvijenom za potrebe izrade multimedijalnih igara s kompleksnim granajućim narativnim strukturama. Od 2013. godine Inklewriter je dostupan javnosti na stranicama inklestudios.com u obliku web editora u kojemu možete istovremeno razvijati i testirati vaša interaktivna književna djela. Lakoća i jednostavnost korištenja, kao i činjenica da vaše uratke možete eksportirati u obliku samostojećih web stranica-igara, učinile su Inklewriter izuzetno popularnim u područjima indie developmenta i računalne edukacije.

Od prošle godine inkle studios prestao je s razvojem Inklewritera zamjenjujući ga razvojnim sustavom koji se sastoji od programskog jezika ink i pripadajućeg standalone editora inky. Inklewriter je i dalje dostupan na njihovim stranicama te svakako može biti zanimljiv edukatorima kao i onima koji žele isprobati kako izgleda izrada jednostavnih tekstualnih igara unutar samog web preglednika. Za malo naprednije i iskusnije korisnike novi samostojeći editor inky svakako je bolji izbor jer uz izuzetnu jednostavnost korištenja nudi i neke vrlo napredne mogućnosti koje ga čine alatom par excellence za razvoj igara s naglaskom na priči i granajućim odabirima.

Elegantni editor inky omogućuje testiranje vaše igre tijekom rada

Posebnost inkya i inka u svijetu interaktivne naracije proizlazi iz činjenice da su od samoga početka zamišljeni kao alati koji se bezbolno mogu integrirati s drugim razvojnim okružjima. Iako je inky sasvim u stanju brzo i elegantno proizvesti jednostavne standalone tekstualne igre, njegova snaga leži prvenstveno u eksportnim opcijama kao i otvorenosti prema drugim engineima. Uz HTML, inky može vašu igru eksportirati i u univerzalnom formatu JSON koji je kompatibilan s većinom sustava za razvoj igara. Ako pak radite u Unityu imate još više sreće – gotovi plugin Ink Unity Integration automatski će povezati inky i Unity te vam omogućiti jednostavnu izradu granajućih narativnih struktura unutar već započetog projekta. S druge strane, ako ste izradu vaše igre već započeli u inkyu, plugin Ink Unity Integration vaš će kod pretvoriti u potpuno funkcionalan Unity projekt kojeg zatim možete nastaviti ukrašavati multimedijom i svim drugim blagodatima Unitya.

Ink i inky možete besplatno skinuti na stranicama developera inklestudios.com. Instalacija je izuzetno jednostavna i ako ste ozbiljno zainteresirani za izradu granajućih narativnih igara koje ne zapostavljaju multimedijalne aspekte prezentacije (primjerice interaktivne slikovnice ili stripovi, ali i drugi žanrovi s naglaskom na priči) ovo bi mogao biti idealan alat za vas. Usto, glatka integracija s naprednijim alatima i formatima kao što su CSS, JavaScript, Unity i JSON otvaraju vrata nadogradnji što ink čini jedinstveno korisnim sredstvom u računalnoj edukaciji, pogotovo kod mladih i najmlađih.

Inklewriter Napredne mogućnosti, integracija s drugim alatima Iziskuje prethodno znanje programiranja kako bi postigao pune potencijale

Twine 2.0 - Eksperimentalni vrtovi račvajućih puteva

Twine je trenutno svakako najpopularniji alat za izradu interaktivnih tekstualnih igara. Od svoje prve pojave 2009. godine, Twine igre postale su žanr za sebe, omogućujući i potpunim računalnim analfabetima da se okušaju u izradi interaktivne književnosti.

U svijetu modernih tekstualnih indie igara nema većeg imena od Twinea, open source razvojnog alata koji je pomogao u izradi tisuća igara. Njegovo osnovno obilježje je jednostavno grafičko sučelje u kojemu “crtate” granajuću strukturu vašeg interaktivnog djela koje kasnije možete doraditi uvođenjem programske logike kao i multimedijalnim dodatcima.

Osnovni princip rada Twinea izuzetno je jednostavan. Svaka „kućica“ u sučelju predstavlja zaseban komad teksta u vašoj interaktivnoj priči. Veze između kućica (passages, hrv. „pasus“) uspostavljaju se označavanjem određenih riječi na način sličan onome kod postavljanja poveznica u HTML-u (točnu sintaksu određuje odabrani story format). Ovi odabiri mogu se rafinirati putem logike, primjerice if-struktura, uvođenjem varijabli i slično. Sam tekst može nositi razne efekte poput promjene boje, fonta, ilustracija, glazbe pa čak i vremenski uvjetovanih promjena poput ponuđene poveznice koja izblijedi i nestane ako predugo čekate s donošenjem odluke. Napredniji story formati kao što je SugarCube mogu sadržati i sidebar koji prikazuje određene varijable (primjerice stanje vašeg zdravlja) kao i opcije za učitavanje i snimanje igre.

Osnovni izgled Twine igara odlikuje se spartanskom čistoćom

Ako vas sve ovo podsjeća na izradu malo naprednije web stranice, u pravu ste! Twine ne samo da završnu igru eksportira u HTML formatu, već je i u samoj svojoj osnovi u potpunosti utemeljen na web paradigmi, dakle JavaScript, CSS i HTML. Ne postoje nikakve prepreke da se vaša osnovna tekstualna baza grafički i multimedijski ne unaprijedi te integrira s postojećim projektima – ili jednostavno eksportira kao samostojeći web kod kojeg možete ubaciti gotovo bilo gdje.

Uz malo truda i spretnosti, Twine igre ne moraju biti ograničene na tekst

Uz princip „programiranja crtanjem“, možda je najzanimljivija posebnost Twinea kao razvojnog okruženja već spomenuti koncept „story formata“. Naime, ovi „formati priče“ sadrže skupove funkcija koje možete koristiti unutar igre, definiraju sintaksu kojom ćete programirati logiku i te određuju osnovan izgled sučelja završne aplikacije. Kako je Twine open source, svaki malo iskusniji programer može napraviti svoj story format i ponuditi ga zajednici na korištenje. Popularni story formati koji dolaze s instalacijskim paketom su Harlowe, Snowman, Sugarcube i Chapbook. Svaki ima nešto za ponuditi i zajedno nude dobar raspon od početničkog do naprednog korištenja.

Već gotovi story formati uvelike olakšavaju izradu raznovrsnih igara

Za doista napredne korisnike odabir story formata ne predstavlja kraj mogućnosti Twinea kao razvojnog okruženja. Ambicioznijim developerima svakako će biti zanimljiv Twee2, open source framework koji oslobađa Twine od grafičkog sučelja labirinta tekstualnih kućica i omogućuje korištenje svih blagodati na koje su navikli profesionalci kao što su zasebni tekst editor, source control i slično.

No tko doista koristi Twine, kome to može biti korisno? Chris Klimas, tvorac Twinea je 2019. godine napravio svoje malo istraživanje zasnovano na diskusijama na Twineovom službenim forumima i došao do sljedeće tri skupine korisnika:

Profesionalni developeri koji koriste Twine kao sredstvo prototipiziranja i/ili za integraciju interaktivnih narativnih struktura u svojim projektima Učitelji u informatičkim područjima ali i van njih Indie developeri

Ako se prepoznajete u barem jednoj od te tri kategorije ili vas jednostavno intrigira ideja da napravite svoju vlastitu interaktivnu igračku, Twine bi mogao biti vaš prvi korak u svijet game developmenta i interaktivne književnosti.