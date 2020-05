Live predavanje: Kotlin Multiplatform – true power of native code reuse

Novo besplatno live predavanje koje možete pogledati putem Bug.hr portala kroz WAD LIVE platformu, nastalu kroz suradnju WeAreDevelopersa i .debuga, a o čemu smo prije detaljnije izvjestili, naslovljeno je Kotlin Multiplatform – true power of native code reuse, a predavač je "naš" Petar Marijanović iz Fivea.

U nastavku se nalazi link kroz koji možete besplatno pratiti ovo predavanje, danas u srijedu, 27. svibnja, točno u 16h, kao i sva ostala predavanja u sklopu WeAreDevelopers Live Weeka koja se odvijaju danas.

Više o Petrovom predavanju, koje će se održati na engleskom:

Petar was a part of the Five RnD team for Kotlin Multiplatform, and they were able to create an Multiplatform architecture which lets developers focus on the important part of the app – business logic), but takes care of the threading, lifecycle and other everyday nuances. Later on, the architecture was battle-tested on a real world project for a client and it proved itself by elegantly solving all of the challenges, speeding up the development while giving us an option to reuse code on multiple platforms. This talk will cover everything from the initial idea to the production ready architecture.

Ukoliko se želite uključiti u Q&A na kraju predavanja, iskoristite obrazac za pitanja u nastavku.