Posao RPA developera među najtraženijima je u Hrvatskoj. Ovaj tim traži jednog takvog

Vjerojatno su svima nama poznati neki dosadni i ponavljajući procesi koji nam se javljaju na najrazličitijim poslovima. No, postoji ekipa koja kontinuirano radi i na rješavanju tog problema. Među njima je i Karlo Brdek, specijalist računalstva, točnije programskog inženjerstva koji u jednoj od naših najvećih tvrtki vodi tim za „robote“.

„Navodnici u terminu roboti tu su dosta bitni. Naime, tu ne pričamo o robotima koji hodaju okolo, već su ovo softverski roboti koji često, veoma brzo i točno naprave samostalno neku radnju umjesto čovjeka.“, sa smiješkom započinje Karlo pojašnjavati što on zapravo radi te nastavlja: „Mi želimo automatizirati dosadne dijelove procesa koje naši ostali kolege rade u tvrtkama unutar HT Grupe. Cilj je, naime, da im oslobodimo vrijeme koje će preusmjeriti u zanimljive i kreativnije zadatke.“

Naravno, sad nas zanima i što to ulazi u dosadne procese...

„Ovdje govorimo o dijelovima procesa koji uključuju ručno seljenje podataka s jednog mjesta na drugo, ponavljaju se puno puta, moraju jako brzo biti izvršeni, imaju dosta grešaka… Osim takvih „svakodnevnih“ procesa, podržavamo kolege i u velikim akcijama gdje treba napraviti puno promjena u kratkom roku.“, pojašnjava Karlo čiji je tim podijeljen na analitičare i developere od kojih se jedni brinu da je proces dobro osmišljen, specificiran i izvršavan, a drugi da bude automatiziran.

Mali agilni tim za svaki proces

„Naravno, procese automatiziramo u suradnji s ostalim kolegama koji su i „vlasnici“ tih procesa, a to radimo tako da za svaki proces oformimo mali agilni projektni tim jer tako sve riješimo puno brže od konvencionalnog razvoja. Nakon što proces razvijemo i više ga ne radi čovjek, naš tim podržava i brine se o njegovom izvršavanju i ažuriranju pošto nam pozadinski sustavi o kojima on ovisi stalno evoluiraju i poboljšavaju se.“

Karlov tipični radni tjedan započinje sastankom s timom na kojem se usklađuju svi statusi projekata na kojima rade ili koji tek slijede. Većinu ostatka tjedna Karlo provede pomažući timu u optimizaciji izrađenih procesa kako bi zajedno došli do što optimalnijeg robota i/ili u suradnji s ostalim odjelima unutar kompanije detektirali nove potencijalne procese za automatizaciju.

Od studentskog posla do robotske automatizacije procesa

Karlo je, inače, u Hrvatskom Telekomu već deset godina. Startao je ovdje kao 19-godišnji student i to u call centru i back officeu, a nakon toga se bavio analitikom.

„Prije sadašnje pozicije sam četiri godine bio u Odjelu za korisničko iskustvo gdje sam se primarno bavio Big Datom i predviđanjima koji se temelje upravo na podacima koje sakupljamo. I ovdje je riječ o zaista golemoj količini podataka koje smo neprestano analizirali kako bismo pronašli ponavljajuće uzorke. Oni su iznimno bitni jer na temelju njih kasnije potencijalno predviđamo sličnu situaciju prije nego što se ona dogodi. A sve to činimo kako bismo stalno poboljšavali iskustvo naših korisnika.“, objašnjava Karlo ističući kako su njegov fokus u spomenutom odjelu bili algoritmi za izvlačenje „sentimenta“ iz pisanog digitalnog teksta.

Karlo Brdek, HT

U trenutačnom je, pak, poslu Karlu najzanimljiviji proces spajanje naprednih predviđanja i robotske automatizacije.

„Mi želimo automatizirati dio obrade fizičke dokumentacije, što znači da najprije moramo razumjeti fizički dokument. To je malo kompleksnije jer prvo trebamo znati da smo ga pročitali i to ispravno, pa mu raščlaniti sadržaj i zaključiti gdje i zašto on pripada. U konačnici trebamo znati što taj sadržaj znači; odnosno, je li riječ o podatku koji treba unijeti u sustav ili je to običan tekst. Na kraju ocjenjujemo ispravnost samog dokumenta prema poslovnim pravilima. Dakle, to je sve ono što bi radio čovjek kada mu netko da dokument na papiru. Nakon toga, sa svime time trebamo automatski po našim sustavima nešto i napraviti. Svatko tko se bavio digitalnom obradom fizičkih dokumenata zna što to podrazumijeva; rukopis, lošu kvalitetu skeniranih dokumenata, potpis…. Za developere je ovo posebno izazovno jer radi naših specifičnosti i količine posebnih sustava sav razvoj radimo unutar kompanije 😊

A evo što to onda znači u praksi...

„Korisniku indirektno omogućujemo da što brže i točnije dobije ono što je htio. Riješit ćemo mu neki problem ili preknjižiti pogrešnu uplatu da preveniramo potencijalni problem. Ili pak, kada nam korisnik pošalje bilo koji fizički dokument, mi želimo s njime odmah napraviti sve što je potrebno bez ljudske intervencije.“, pojašnjava Karlo te dodaje da se sve što je automatizirano odrađuje brže i bez grešaka jer jednostavno ne postoji ljudski faktor.

I na kraju, Karlo ističe da će se procesi automatizacije unutar Hrvatskog Telekoma samo pojačavati. Stoga se u njegovom timu otvorila i pozicija za RPA developera.

„Trenutno želimo pojačati developersku stranu RPA tima. Pozicija RPA developera je „specifičnija“ jer uz konvencionalni development traži i razumijevanje kompleksnih poslovnih procesa kroz jako puno sustava... A zatim te procese treba programirati tako da budu otporni na promjene pozadinskih sustava. K tome, sve to trebamo raditi na našim, zaista mnogobrojnim, unutarnjim i vanjskim sustavima.“, ističe Karlo te dodaje kako je u Hrvatskoj još uvijek malo RPA developera jer je i tehnologija za RPA automatizaciju relativno nova, a implementacija nove tehnologije poput predviđanja dodatno sužava tržište.