Python je i dalje najpopularniji programski jezik

IEEE Spectrum je objavio svoju top listu najpopularnijih programskih jezika u svijetu, na kojoj, kao što je to običaj u posljednje vrijeme, prednjači Python

Časopis američkog Instituta inženjera iz područja elektronike, IEEE Spectrum, objavio je svoju top listu najpopularnijih programskih jezika u svijetu za 2020. godinu. Na njoj se nalazi preko 50 programskih jezika korištenih za razvoj weba, poslovnih i mobilnih aplikacija te embedded sustava, a tablica omogućava pregled najpopularnijih jezika prema kategorijama i namjeni.

Gledano u ukupnom poretku, programski jezik Python nalazi se na prvom mjestu ljestvice s maksimalnim indeksom popularnosti od 100. Slijede ga Java, C, C++ i JavaScript, koji, s Pythonom na čelu, zauzimaju prvih pet mjesta ove ljestvice. U top 10 nalaze se još R, Arduino (iako nije riječ o programskom jeziku već o platformi mikroračunala), Go, Swift i Matlab.

Zanimljivo, na ovoj se ljestvici, iako na 43. mjestu, našao i 60 godina stari programski jezik COBOL. On je iznenada postao popularan usred pandemije koronavirusa. Ona je dovela do rasta nezaposlenosti u SAD-u, a kako su tamošnji sustavi za praćenje statistike nezaposlenih izrađeni na njemu, ponovno se pojavila potreba za programerima koji se njime znaju služiti.

Trebate li donijeti odluku kojim se programskim jezikom želite baviti ili koji želite početi učiti, punu interaktivnu tablicu popularnosti po svim kategorijama možete potražiti ovdje. Dobro je znati da je ona nastala kao kompilacija iz nekoliko izvora: CareerBuilder, GitHub, Google, Hacker News, IEEE, Reddit, Stack Overflow i Twitter, na kojima su analizirani trendovi pretraživanja i objava o pojedinom programskom jeziku.