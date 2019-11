Python prestigao Javu kao drugi najpopularniji programski jezik na GitHubu

JavaScript je i dalje neprikosnoveni broj jedan po broju projekata postavljenih na GitHub, no iza njega došlo je do promjene na tablici

GitHub je objavio svoju godišnju statistiku koja govori o zastupljenosti programskih jezika na toj platformi. Podaci se odnose na godinu dana zaključno s 30. rujnom ove godine, a nakon više od pet godina došlo je do promjene u prva tri jezika.

Na prvom se mjestu i dalje nalazi JavaScript, koji je tamo proveo posljednjih pet godina. Cijelo to vrijeme na drugom se mjestu nalazila Java, no u protekloj godini pretekao ju je Python, zabilježivši rast u korištenju od čak 151%. Prije pet godina Python je, na prelasku iz 2014. u 2015. godinu, bio skočio s četvrtog na treće mjesto, tada preskočivši PHP.

PHP se i danas nalazi na 4. mjestu, a iza njega su smješteni C#, C++, TypeScript, Shell, C i Ruby. C# i Shell su još jedini, osim Pythona, koji su na listi top 10 programskih jezika ove godine zabilježili skok.

Najveći rast u protekloj godini, od čak 532% (počevši s malom bazom) zabilježio je programski jezik Dart. Uzrok tomu je porast popularnosti Googleovog multiplatformskog developerskog okruženja Flutter.

Rast GitHuba

Otkako ga je lani preuzeo Microsoft, GitHub je privukao desetak milijuna novih developera, pa ih je sada na toj platformi aktivno preko 40 milijuna. Najviše korisnika ovaj servis ima u Aziji, a slijede je Europa i Sjeverna Amerika. Najveći rast, gledano po zemljama, zabilježen je u broju developera iz Hong Konga, Singapura, Indonezije, Irske i Japana.