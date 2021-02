RPG Maker MV - Kako napraviti svoju role-playing igru

RPG Maker čudna je zvjerka. U pitanju je jedan od najstarijih alata za izradu igara uopće, s poviješću koja seže do davne 1988. godine, a koji se i dalje prodaje u stotinama tisuća primjeraka. To je alat čiji potpuni engine dobivate u izvornom obliku, i s njime možete raditi što vam je volja, ali je u isto vrijeme štićen kao “lički medvjed” od svojih izdavača. U svoja tri desetljeća postojanja, RPG Maker proživio je brojne transformacije, uvijek prateći najnovije tehnološke trendove, ali u isto vrijeme ostajući upravo fanatično vjeran svojim JRPG korijenima…

Što je RPG Maker?

RPG Maker izvorno je dizajniran s vrlo specifičnim žanrom igara na umu – klasični “japanski” role-play, takozvani JRPG, koji je kraljevao na 8 i 16-bitnim konzolama 90-ih te koji i danas ima legije poklonika, kako u Japanu, tako i u svijetu. Iako ćete danas teško pronaći ijedan primjer tog žanra na sceni razvikanih i promoviranih AAA igara, ove igre svakako zauzimaju zamjetan dio neprestano rastuće indie scene. Uzevši u obzir omjer uloženih sredstava i potencijalnog tržišta te postojanja RPG maker igara, koje su postigle zamjetan komercijalan i kritički uspjeh, nije čudo što se mnogi indie developeri odlučuju upravo za ovaj engine kao svoj prvi korak u svijet razvoja igara.

Integrirano razvojno sučelje za razvoj RPG igara

Ta osnovna prednost RPG makera u odnosu na druge razvojne alate istodobno je i njegova najveća slabost. Možda najveća prepreka koja stoji pred samostalnim developerima igara, kao i početnicima, jest sva sila programiranja i dizajniranja koja je potrebna kako bi se postavila osnovna infrastruktura igre. Možda je bit vaše igre izvanredna priča ili domišljat sustav borbe, ali da biste do toga došli, morat ćete se dobro uznojiti sastavljajući grafičko sučelje dijaloga i cut-scena, sustav upravljanja predmetima, prikaz kretanja u okolišu te susreta s drugim likovima i stvorenjima, i tako dalje i tako bliže. Čak i najudobniji alati, kao što su GameMaker ili Unity, u ovome vam mogu pomoći tek donekle, birajući pristup otvorenosti prema različitim žanrovima nauštrb rješavanju problema specifičnih određenom tipu igara.

Struktura RPG Maker igre

RMMV je alat za izradu igara u klasičnom Final Fantasy stilu

RPG Maker tom problemu prilazi na sasvim drugačiji način. Umjesto da vam ponudi tabulu rasu, prazno platno na kojem možete naslikati što god poželite, otvaranjem novog projekta u RPG Makeru već dobivate gotovo dovršenu igru u klasičnom, najosnovnijem JRPG stilu. Svi osnovni sustavi, kao što je kretanje, upravljanje predmetima te prikaz mape i encountera već su tu – vaša jedina zadaća je nacrtati mapu u integriranom editoru, složiti pokoji događaj (event) te se eventualno poigrati bazom podataka koja sadrži predmete, događaje i stvorenja, koji sačinjavaju vašu igru. Iako se taj pristup u svijetu RPG Maker developmenta gleda s blagom dozom prijezira (ipak je više cool nacrtati svoje vlastite grafike), zgodno je napomenuti da je možda najprodavanija i najproslavljenija RPG Maker igra To the Moon, napravljena koristeći isključivo osnovne assete koje dobivate s paketom te minimalnim izmjenama osnovnih zadanih gameplay sustava. Dobra ideja i vješto izvođenje često vrijede više od pukog tehniciranja, što je pogotovo istina u svijetu indie i RPG Maker igara.

No od čega se sastoji ta “tipična” RPG Maker igra? Koji su osnovni elementi koji definiraju JRPG žanr i kako ih izmijeniti prema svojim potrebama? Počnimo od početka:

Popločani 2D svijet

Za razliku od raznovrsnih i nerijetko izrazito eksperimentalnih američkih i europskih role-playing igara iz razdoblja 8 i 16-bitnika, japanski predstavnici toga žanra posjedovali su začudno ujednačenu estetiku, jasno definiranu prema uzoru mega-hit serijala Dragon Quest i Final Fantasy. Čini se da su te dvije igre točno pogodile ukus svoje publike i postavile svojevrsni zajednički vizualni jezik, koji je ostao nedodirljiv sve do pojave pravog 3D-a u drugoj polovici devedesetih.

Osnovna odlika tog stila prije svega je ortogonalna pseudo-3D perspektiva, koja se unekoliko razlikuje od izometrijske perspektive, koja je tada bila popularnija na Zapadu. Uzroke tome vjerojatno možemo pronaći u različitim umjetničkim tradicijama Istoka i Zapada, kao i činjenici da je zadovoljavajući ortogonalni prikaz ipak jednostavnije postići, kako s estetske, tako i tehničke strane.

Map editor je jednostavan ali i potpuno funkcionalan

Bilo kako bilo, podžanr JRPG-a tradicionalno se oslanja na takav jednostavan prikaz, koji specifičnom perspektivom podsjeća na drevno japansko i kinesko slikarstvo. Game designera koji teži ideji realistične simulacije prostora, prije nego priče i estetike, taj pristup može i iritirati – svojstva perspektive bočne elemente, kao što su vrata i stepenice, čine gotovo nemogućim za izvođenje, povišenim pozicijama, kao što su brežuljci, uvijek ćete prilaziti s jedne strane, a sve kuće neizostavno će svoja ulazna vrata držati na južnom zidu.

No, ako uspijete prevladati ta ograničenja, otkrit ćete sustav koji vrlo praktično i brzo može proizvesti estetski i konceptualno vrlo zadovoljavajuće rezultate, koristeći jednostavne teksture i sličice objekata u standardnoj veličini od 48x48 piksela. Osnovni paket RPG Makera MV u sebi već sadrži dosta opsežnu kolekciju raznih grafika za izradu jednostavnih fantasy i SF igara. Ako poželite izmijeniti izgled vaše igre, ništa vas ne sprečava da sami unesete izmjene u osnovne tilesheetove, ili se poslužite ogromnim izborom besplatnih i kupovnih dodataka koje je RPG Maker zajednica akumulirala tijekom desetljeća svojeg postojanja.

Plug-in MV3D podarit će treću dimenziju vašoj igri

Za one koji traže još veći odmak od standardnog JRPG vizualnog stila, uz malo truda, RMMV je u stanju prikazati i druge perspektive kao što je gornja, uobičajenija kod akcijskih igara, te bočna perspektiva, tipična za platformske igre. Još zanimljivija mogućnost je korištenje izvanrednog plug-ina RM3D, koji postojeće 2D mape prikazuje u punom 3D-u. Ako se vaše retro ambicije kreću više u zapadnom stilu RPG igara, kao što su Wizardry, Bard’s Tale i Dungeon Master, korištenje RPG Makera s ovim plug-inom moglo bi predstavljati zadovoljavajuće (i ekonomično) rješenje.

Turn-based borba i filmski elementi

Jedna od osnovnih odlika retro JRPG stila jest razdvojenost svijeta, u kojem se vaši likovi kreću od samih susreta i događaja u tom istom svijetu. Dok su “zapadne” računalne role-playing igre svoju evoluciju gradile isključivo na uvođenju real-time elemenata i jačoj integraciji svih sustava u jednu cjelinu i jedno sučelje (krunski primjer je serijal Elder Scrolls i veliki hit Skyrim), u Japanu se taj “starinski” pristup razvio u potpuno legitiman podžanr, koji se i dalje razvija i njeguje svoju vojsku poklonika. Možda osnovna odlika tog stila jest borba koja se odvija u slijedu “poteza”, poput igre na ploči, i time je gotovo u potpunosti zasnovana na promišljenoj strategiji, a ne akciji i brzim refleksima.

RPG Maker u potpunosti je prigrlio tu paradigmu. Eventi, primarno sredstvo kojim ćete definirati ponašanja i događanja u vašoj igri, mogu pokrenuti zasebne “scene”, koje će zaustaviti izvođenje svijeta u kojem se krećete. Te scene mogu prikazivati borbu ili dijaloge među likovima na svojim zasebnim ekranima, ali i animirane sekvence događaja na osnovnom prikazu. Ono što im je zajedničko jest to što se sva događanja odvijaju u diskretnim koracima koje morate aktivno pokretati – obično odabirom neke od opcija ili pritiskom tipke Enter.

Dijalozi i cut-scene bitan su dio svake JRPG igre

Međutim, ako vam se to čini previše “starinskim” ili sporim, ili jednostavno želite napraviti svoju akcijsku role-play igru, poput Diabla, RMMV je dovoljno fleksibilan da vam i to omogući pomoću plug-inova, ili, ako ste ambiciozniji, kopanjem po izvornom JavaScript kôdu. Uz to, mnogi ARPG plug-inovi (ARPG – action rpg) dobrim su dijelom kompatibilni s već spomenutim 3D plug-inom RM3D, što vam omogućuje izradu igara u stilu klasika, poput igara Dungeon Master, Eye of the Beholder i Legend of Grimrock.

Leveli, klase i družine

No što je sa samim “mesom” ovog žanra – elementima koji RMMV igre čine role-playingom? Za početak, svaka igra mora imati barem jednog actora (protagonista) koji je pod kontrolom igrača, i koji definira trenutačni fokus igre. Kamera će pratiti vašeg protagonista i igra je uglavnom centrirana na njemu. Vaša družina može sadržavati i više od jednog protagonista koji su usko definirani svojom klasom i levelom. Likove, njihove klase, kao i brzinu napredovanja preko experience pointa (xp), kao i gotovo sve druge elemente vašeg RPG svijeta definirate u bazi podataka kojoj pristupate jednostavnim pritiskom na istoimeni gumb u glavnom sučelju.

Svi meniji i "meso" role-playinga već su tu

Osnovni sustav borbe, kao i definiranja likova, izuzetno su jednostavni i drže se uobičajene JRPG paradigme. Jedan parametar za snagu napada, jedan za obranu, razni resistancei za različite tipove napada, i slično. Uz standardne, osnovne parametre, koje gubite tijekom borbe hit points i magic points, RMMV nudi i treći – technique points, koji može rasti korištenjem određenih vještina i koji služi kao potencijalni pojačivač efekata vaših napada.

Borba je nešto s čime će se vaši igrači (vjerojatno) često susretati

Takav jednostavan RPG sustav, koji je orijentiran isključivo na borbu, i to vrlo bazičnu, može biti sasvim dovoljan za igre čiji je naglasak prije svega na priči i atmosferi, uz ponešto borbe, “tek da je ima”. Za one koji ipak žele nešto više, plug-inovi vam opet mogu uskočiti u pomoć. Najbolja početna točka su izvanredni Yanfly’s Plug-Ins, zbirka od dvije stotine skripti, koje na mnoge načine nadopunjuju, te čak i u potpunosti mijenjaju, funkcioniranje ovog RPG sustava. Od formacija družine do skill-based napredovanja, od predmeta s dodacima do real-time borbe, velika je vjerojatnost da ćete u Yanflyevoj kolekciji pronaći neku od mehanika koja se već pojavila u svijetu kompjuterskih RPG igara te je integrirati u svoj projekt.

Za koga je RPG Maker MV?

Odgovor na to pitanje čini se očitim: zaljubljenici vrlo specifičnog retro žanra japanskih role-playinga doista ne moraju tražiti dalje. RMMV je proizvod za vas, bez obzira na to smatrate li se hobistom ili, pak, imate nešto komercijalnije ambicije. MV inačica RPG Maker obitelji razvojnih alata sadrži i mogućnosti kompajliranja za mobilne platforme kao što su Android i iOS te čak i Nintendo Switch, uz malo truda. S RMMV-om samostalni developer doista ima dobre izglede i dovršiti svoju igru te je vidjeti na komercijalnom tržištu, ako je spreman prihvatiti neka ograničenja urođena ovom engineu.

Oko RPG Makera izrasla je prava mala ekologija raznih dodataka

Uz to, otvorenost platforme koju pruža zasnovanost na JavaScript i HTML5 paradigmi, naprednijim programerima otvara mogućnosti prilagođavanja zadanih sustava svojim specifičnim potrebama. Takav pristup je dvosmjeran, i nije rijedak slučaj developera koji su u svijet RPG Makera ušli bez ikakva znanja programiranja te su nakon nekoliko godina i sami “pokupili” dovoljno znanja JavaScripta da i sami počnu pisati svoje plug-inove te izrađivati vrlo atipične igre, za koje nikada ne bismo pretpostavili da potječu iz alata koji bi trebao biti ograničen samo na vrlo specifičan podžanr igara.

Ako vam je bitnija priča od grafike, ako svoju ideju želite vidjeti na ekranu, ili ako ste jednostavno zaljubljeni u svijet i estetiku klasika kao što su stare igre Final Fantasy i Dragon Quest te gorite od želje da svoje kreacije podijelite s drugima, RPG Maker MV mogao bi biti alat koji će vam upravo to i omogućiti.

RPG Maker MV Jednostavnost i brzina korištenja, napredne mogućnosti, ogromna zajednica Relativno visoka cijena, slaba službena dokumentacija, otklon od paradigme JRPG-a ili onoga što nude plug-inovi iziskuje naprednije znanje programiranja Ocjena 84%

Baza podataka - srce svakog role-playinga Strukturu RPG sustava vaše igre najjednostavnije je objasniti pomoću elemenata kojima pristupate gumbom “Database” u glavnom sučelju. Kategorije ove baze podataka pokrivaju većinu elemenata koji sačinjavaju “meso” vaše igre. Actors

Likovi koje igrač može kontrolirati i pridružiti svojoj družini. Svakom “glumcu” pridružena je klasa koja određuje njegove osobine i potencijal razvoja pomoću sustava levela. Likove, kao i neke druge kategorije baze, dodatno možete definirati traitovima koji određuju detalje, poput otpornosti na razne tipove napada, bonuse i slično. Classes

Klase kojima pripadaju likovi – čarobnjaci, ratnici, svemirski marinci i slično. Tu određujete brzinu napredovanja svake klase, vještine, bonuse za napad, obranu i slične parametre, kao i opremu koju klasa može koristiti preko traitova. Skills

Posebne vještine koje koristite u raznim fazama igre, uglavnom u borbi. Vještine mogu biti uvjetovane oružjem koje koristite, kao i drugim osobinama kao što su magic points, technique points i slično. Vještine mogu imati širok raspon efekata, i njihov maštovit dizajn uvelike pridonosi posebnosti vaše igre. Items

Predmeti koje ne nosite, tj. ne možete ih opremiti. Tu uglavnom dolaze razni napici, streljivo, ključevi i slično. Weapons

Oružja su predmeti kojima nanosite štetu protivnicima, i čiji se parametar napada (attack) pribraja onome vašega lika. Oružja, kao i oklopi, mogu posjedovati traitove, kojima im možete pridodavati raznovrsna svojstva. Armors

Vaši likovi nose oklope (dakle, to može biti i običan komad odjeće) koji im povećavaju obranu pomoću parametra defense. Moguće im je definirati razne potklase (lagan, težak, čaroban, itd.) te im možete, kao i kod oružja, pridodati traitove. Enemies

Stvorenja koja ćete susretati na posebnom ekranu za borbu. Tu definirate njihova svojstva, ponašanja, traitove i slično. Na mapi vašeg svijeta neprijatelje susrećete preko sustava slučajnih susreta (random encounters), tj. nevidljivi su dok ne naletite na njih. Uz malo spretnosti, neprijatelji se mogu povezati s pokretnim eventima na mapi te tako stvoriti iluziju živih stvorenja koja se kreću u istom svijetu kao i vi. Troops

Skupine neprijatelja koje možete susresti. Kako bismo bili precizniji, vi nikada nećete sresti neprijatelja… već samo trupu u kojoj se jedan ili više neprijatelja nalazi. Trupe su čvrsto definirane brojem i tipom neprijatelja, i ako želite uvesti slučajni element u njihov sastav, morat ćete posegnuti za nekim od brojnih plug-inova na tu temu. States

Stanja koje možete pridružiti predmetima, likovima i stvorenjima pomoću traitova. Stanja, kao što su “otrovan”, “u meditaciji” i slično, traju određeno vrijeme, i mogu utjecati na osnovne parametre te i sama biti dodatno definirana traitovima. Animations

Tu definirate rasterske animacije koje kasnije možete pridružiti oružjima, predmetima i vještinama, ali ih i zasebno aktivirati pomoću evenata. Tilesets

Pločice iz kojih ćete izgraditi svoj svijet. Svaka mapa koristi jedan od tilesetova, koje ovdje definirate iz više zasebnih grafičkih datoteka. RMMV engine standardno koristi pločice veličine 48*48 piksela, no čak je i to moguće izmijeniti korištenjem plug-inova. Common Events

Eventi (događaji) osnovna su mehanika kojom ćete vašem svijetu udahnuti život. Njih možete programirati koristeći izuzetno jednostavan programski jezik, čijoj sintaksi pristupate sustavom menija. Iako ćete većinu događaja najvjerojatnije definirati na samoj mapi (vrata koja se otvaraju, zaključane škrinje, stvorenja...), univerzalne događaje kojima ovdje pristupate možete aktivirati i u drugim dijelovima igre. System

Osnovne postavke vaše igre. Početna pozicija i sastav vaše družine, ali i definicije glazbe, zvukova u korisničkom sučelju, kao i naslovnog ekrana. Uz mnoge druge postavke, ovdje definirate i prijevozna sredstva (da, i toga ima) kao i stil prikaza borbe – sa strane ili iz prvoga lica. Types

Šire klase predmeta i efekata u vašoj igri. Tu određujete tipove oružja, oklopa, predmeta i vještina, kao i tipove štete (elements). Prilikom definiranja dopuštene opreme i otpornosti na razne napade koriste se types, kako bi se izbjegla potreba za navođenjem baš svake posebne instance, recimo, mačeva ili čarobnih oklopa. Terms

Želite li vašu igru učiniti još posebnijom, tu možete promijeniti uobičajene izraze za razne parametre u igri, kao što su Level, HP, Armor i slično. Uz to, ako vašu igru radite na jeziku koji nije engleski, tu možete ujednačiti sve izraze sa željenim jezikom.

RPG Maker Igre - Pregršt indie hitova

U svojih preko trideset godina postojanja RPG Maker je kumovao mnogim entuzijastičnim amaterskim pokušajima kao i uspješnim komercijalnim hitovima. Ovdje prezentiramo šest igara koje pružaju dobar uvod u mogućnosti i ograničenja ovoga alata.

To the Moon

Neočekivani megahit o dva liječnika koji istražuju sjećanja umirućeg pacijenta kako bi saznali i ispunili njegovu posljednju želju. RPG Maker XP igra bez borbe, inventara i klasa, koja se koncentrira na zagonetke i izvanrednu, intimnu priču, koja nikoga ne može ostaviti ravnodušnim.

The Witch’s House

Djevojčica Viola pronalazi napuštenu kuću u šumi. Tko zna kakve se tajne skrivaju u njoj? Izvrsna igra u stilu japanskih horora, s brojnim zamkama i stravičnim prizorima na svakom koraku. Nova RMMV verzija, koju možete pronaći na Steamu, dobra je demonstracija naprednijih grafičkih mogućnosti enginea u 2D prostoru.

Super Columbine Massacre RPG

Nekoć davno, indie igre nisu se ustručavale kontroverznih tema, a rani alati za izradu igara pružili su mogućnost ekspresije i stvaraocima čiji bi se pogledi mogli smatrati… nepopularnima. Super Columbine Massacre RPG stavlja vas u ulogu počinitelja zloglasnog masakra u američkoj srednjoj školi, koji svoje “avanture” nastavljaju u paklu, gdje susreću likove poput Johna Lennona, Ronalda Reagana, ali i Barta Simpsona i Pikachua. Od bijesnih reakcija užasnute javnosti autor se branio pozivima na umjetničku slobodu. Je li doista u pitanju umjetnost, možda je najbolje da sami procijenite.

Nepenthe

Zabavna zezancija i hommage svim djetinjim izletima u svijet role-playing igara i fantastike. Ako ste ikad u školi potajice crtali zamišljene svjetove, pustolovine i avanture na rubovima vaših udžbenika i bilježnica, Nepenthe, sa svojim jedinstvenim grafičkim stilom i suludim smislom za humor, mogla bi biti igra za vas.

LISA: The Painful

Inovativna role-playing igra za odrasle s pogledom sa strane. Sredovječni proćelavi muškarac putuje postapokaliptičnom pustinjom u potrazi za svojom kćeri Lisom. Otkačen i mračan smisao za humor, topli trenuci i čitava galerija bizarnih likova koje možete sresti i povesti sa sobom, ovu igru čine jednom od najzanimljivijih predstavnika indie RPG žanra uopće.

Skyborn

Ako vam je pomalo dosta svih ovih edgy indie igara koje se cijede od ironije i postmodernih introspekcija, bacite pogled na Skyborn, klasični RPG u najboljoj maniri dobrih starih Final Fantasy igara. Bogat steampunk svijet i odlična priča, sažeta u relativno kratko trajanje igre, Skyborn čine pravom poslasticom za ljubitelje tog žanra.