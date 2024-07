Najavljen „Action Game Maker”, alat za developere videoigara koji nemaju pojma o programiranju!

Gotcha Gotcha Games, japanski developer zaslužan za emancipatorski RPG Maker, priprema još jedan alat za izradu videoigara prvenstveno namijenjen developerima bez zerice programerskog iskustva. Naime, nadolazeći Action Game Maker svim nadobudnim kreativcima trebao bi omogućiti da naprave 2D akcijsku videoigru o kakvoj su oduvijek snivali.

Zamišljen kao svojevrsni nasljednik Pixel Game Makera MV iz 2018., Action Game Maker bit će pogonjen besplatnim Godot Engineom te, naravno, sadržavati sve što vam treba za što bezbolnije stvaranje vlastitog remek-djela. Od pristupačnog vizualnog (tzv. node-based) sustava skriptiranja, preko alata za izradu vlastitih animacija ili tile map editora, pa sve do raznih asseta poput character artova, tileova, glazbe, zvučnih efekata i sličnih.

Drugim riječima, ako mislite da možete napraviti zabavniji akcijski platformer od Mega Mana ili, recimo, bolju metroidvaniju od Castlevanije: Symphony of the Night i Super Metroida zajedno, Action Game Maker pružit će vam priliku da to i dokažete. I to već sljedeće godine, a kada bi dotični trebao doći prvo na Steam, a potom i na Nintendo Switch.

Sve one koje zanima, službeni teaser mogu pogledati ovdje.