Acer ConceptD laptopi – optimizirani za stvaranje

Iako većina ljudi koristi računala za konzumaciju različitih sadržaja, postoje i oni koji na računalima digitalne sadržaje stvaraju. Primjer takvog sadržaja je najnoviji video vašeg omiljenog Youtubera, fotografija u reklamnom plakatu kojeg ste vidjeli uz cestu, ali i 3D model čudovišta iz računalne igre, novi model tenisica za trčanje koje je dizajner također isprva nacrtao u digitalnom obliku ili nova stambena zgrada koju je arhitekt također projektirao sna računalu.

Stvaranje ovakvih sadržaja mnogo je lakše ili čak nemoguće bez prikladnog računala, a Acerova obitelj laptopa ConceptD dizajnirana je da ispuni sve zahtjeve ovakvih korisnika. Naglasak je naravno na performansama, za što je Acer iskoristio jaču varijantu (H, dozvoljena potrošnja od 45 W) Intelovih mobilnih procesora koji su na svim jačim modelima kombinirani s Nvidijinim grafičkim karticama za laptope posljednje generacije i brzim NVMe SSD-ovima. Za hlađenje hardvera brine se optimizirani sustav koji pod tipičnim visokim opterećenjem zadržava buku u prihvatljivim okvirima (manje 40 dBA).

Osim performansi, za ovakve korisnike još bitnija je stavka kvaliteta ekrana. ConceptD laptopi, zavisno o varijanti, nude razlučivost FHD ili UHD (odnosno 1080p ili 4K), u kombinaciji s visokom svjetlinom te vrlo dobrim ili odličnim mogućnostima prikaza boja što je osigurano ne samo korištenjem kvalitetnog panela već i tvorničkom kalibracijom prikaza. Kalibracija zaslona je bitna jer se osigurava vjernost prikaza boja, što je iznimno bitno za stvaranje sadržaja ili dizajniranje proizvoda koje će gledati ili koristiti stotine, tisuće ili čak milijuni ljudi.

ConceptD laptopi se također mogu pohvaliti s certifikacijom od strane ISV-ova – tvrtki kao što su Autodesk, ptc ili Altair, koje proizvode softver kojeg kreativci koriste za stvaranje. Certifikacija je vrlo bitna jer korisniku jamči da će softver kojeg koristi biti posve kompatibilan s hardverom kojeg za njega pribavlja.

Kupovinom Acer ConceptD laptopa korisnik čak dobiva i tri mjeseca besplatnog pristupa svim aplikacijama iz Adobeovog Creative Cloud porftelja od kojih su neke dostupne i na mobilnim uređajima. Osim pristupu aplikacijama kao što su Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Rush, XD i Acrobat Pro, ovo članstvo za uslugu Adobe Creative Cloud uključuje i sljedeće: 100 GB pohrane u oblaku, Adobe Portfolio, Adobe Fonts i Adobe Spark.

Naposljetku, ne treba zanemariti ni sâm fizički dizajn i kvalitetu izrade laptopa. Kako je riječ o uređajima visoke klase, njihova kućišta izrađena su od aluminijske i magnezijske legure dovršene kemijskim i mehaničkim procesima koji dodatno pojačavaju tvrdoću i otpornost na grebanje. Tipkovnice s atraktivnim, no suptilnim narančastim pozadinskim osvjetljenjem oslanjaju se na tipke koje ne rabe membrane već mehaničke škarice, a tu je i kvalitetan, velik i precizan touchpad.

Inovativni modeli Ezel

Posebna novost u ponudi ConceptD laptopa su modeli ConceptD 3 Ezel i ConceptD 7 Ezel. Dodatak imenu Ezel označava da je riječ o računalima koja koriste Acerov inovativni zakretni ekran koji se rotira ne preko izravno preko šarke fiksirane za bazu laptopa već preko odvojenog okvira koji je pričvršćen za bazu. Zbog korištenja dvije odvojene osi rotacije, ekrane modela Ezel moguće je koristiti na više načina nego ekrane klasičnih hibridnih laptopa sa zakretnim ekranom. Osnovna je ideja je da laptop može zamijeniti grafički tablet visoke klase, budući da se svi Ezel modeli isporučuju i s digitalnom olovkom.

Tri su osnovne razlike između modela ConceptD 3 i 7 u varijanti Ezel. Prva je tip hardvera – 7 Ezel opremljen je iznimno brzom RTX 2080 Super grafičkom karticom, dočim slabiji modeli imaju slabije GTX 1650 Ti kartice ili se oslanjaju na integriranu grafiku procesora. Druga razlike je tip ekrana – ConceptD 3 dostupan je u veličini od 14 i 15,6" inča, no u oba slučaja se koristi ekran razlučivosti Full HD s Pantone certifikacijom, no s pokrivenošću palete boja 100% sRGB dočim AdobeRGB paleta nije pokrivena u potpunosti. ConceptD 7 Ezel dolazi isključivo s 15-inčnim ekranom, no taj ekran nudi UHD/4K razlučivost i 100-postotnu pokrivenost AdobeRGB palete. Treća bitna razlika je tip digitalne olovke. Na Ezelima 3 ona je manjih dimenzija i slabije ergonomije, a umeće se u kućište radi lakšeg prenošenja i punjenja. Ezel 7 ima Wacomovu EMR olovku koja korisnicima pruža prirodan i intuitivan osjećaj crtanja na papiru dok crtaju na glatkom staklenom zaslonu. Uz 4.096 razina osjetljivosti na pritisak EMR olovka savršeno reproducira fluidnost tinte.

Profesionalni ConceptD 5 Pro

Za kraj pogledajmo jedan od ConceptD modela dostupnih na domaćem tržištu, a opremljenih s profesionalnim karticama Nvidia Quadro. U osnovi svi modeli iz obitelji Ezel imaju opciju korištenja Nvidia Quadro grafike, a te varijante označene su dodatno sa sufiksom Pro. Ako istog nema, uređaj ima običnu GeForce GTX ili RTX grafičku karticu, ili koristi samo integriranu grafiku iz procesora.

ConceptD 5 Pro u varijanti NX.C4XEX.007 oslanja se na kombinaciju 6-jezgrenog Intelovog procesora Core i7-9750H, dvije 8-gigabajtne pločice DDR4 memorije i grafičke kartice Quadro T1000 s 4 GB vlastite memorije. Quadro T1000 je inače profesionalni ekvivalent GTX-a 1650 što će reći da je riječ o kartici srednjih performansi. Tu je također i 512-gigabajtni NVMe SSD, s tim da računalo može primiti još jedan NVMe SSD te jedan 2,5-inčni SATA uređaj.

Bitnija značajka od brzog hardvera na ovom je računalu ekran. 15,6-inčni panel ima razlučivost 4K te nudi 100% pokrivenosti AdobeRGB palete uz točnost boja DeltaE manju od 2 i Pantone certifikaciju. Riječ je o jednom od najboljih ekrana ovakvog tipa, pa je samim time laptop odličan izbor za korisnike koji trebaju vrhunsku točnost boja i podršku za širu paletu boja prema AdobeRGB specifikaciji.

Za korisnike koji trebaju još više grafičke performanse, ali i veći 17,3-inčni ekran, tu je skuplja i snažnija varijanta ConceptD 5 Pro NX.C55EX.008. Jednak procesor i konfiguracija memorije, no umjesto Quadra T1000 tu je Quadro RTX 3000 s 6 GB memorije. Riječ je o znatno moćnijoj kartici koja uz to podržava i hardverski ray tracing, pa samim time nudi i višestruko bolje performanse u aplikacijama koje koriste Nvidijin API Optix. Još jedna prednost ovog modela je i dvostruko veći NVMe SSD kapaciteta 1 TB.

Kao i svi ConceptD laptopi, oba modela pokrivena su 3-godišnjim jamstvom. Za slabiji model je potrebno izdvojiti 14.885, a za veći i snažniji 19.949 kuna, što uključuje i licencu za tvornički instalirane Windowse 10 Pro.