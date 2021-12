Bolt aplikacija od sada dostupna i preko Petal Maps

Bolt, svjetski poznata aplikacija za prijevoz te ujedno jedna od prvih popularnih aplikacija na AppGalleryiju, uskoro će postati još jednostavnija za korištenje, zahvaljujući integraciji s Huaweijevom uslugom Petal Maps.

Korisnici pametnih telefona integriranih s Huawei Mobile Services (HMS) i svi korisnici koju preuzmu Petal Maps aplikaciju s Google Play trgovine, imat će dodatne opcije planiranja putovanja. Osim informacija o putovanju automobilom, javnim prijevozom i biciklom, korisnicima Petal Maps biti će ponuđene i usluge prijevoza.

Nakon što korisnik klikne na Boltovu ikonu, automatski je preusmjeren u aplikaciju gdje može naručiti vožnju, provjeriti podatke o vozaču, te o udaljenosti i cijeni vožnje. Iako je Petal Maps aplikacija predstavljena prije tek godinu dana, već broji 20 milijuna mjesečno aktivnih korisnika, od kojih je 7 milijuna iz Europe, a dostupna je u više od 166 zemalja.

Suradnja Huaweija i Bolta

Otkako je Bolt lansiran na AppGalleryju, u ljeto 2020. godine, posto je iznimno popularan među korisnicima. To dokazuje i brojka od 12 milijuna globalnih preuzimanja, za koje je zaslužna Boltova reputacija o pristupačnoj i pouzdanoj aplikaciji, koja kotira i kao jedna od najbržih dostupnih usluga prijevoza.

„Korisničko iskustvo Petal Maps aplikacije uvelike je unaprijeđeno integracijom s Boltom, a vjerujemo da je to i do sofisticiranosti naše aplikacije za navigaciju“, rekao je Derek Yu, predsjednik regije Srednje Istočne Europe, Nordijske i Kanadske regije, Huawei Consumer Business Groupe. „Suradnja Huaweija s Boltom dovela je do toga da smo u samo 12 mjeseci omogućili korištenje tri različite aplikacije (Bolt, Bolt Food i Bolt Driver), ne samo našim korisnicima u Europi, već i onima u Africi i ponosni smo što igramo tako važnu ulogu u širenju Boltove publike diljem svijeta.“

Huawei i Bolt također su surađivali na razvoju Boltovog softvera, koji je integriran Huaweijevim Map Kitom. Spomenutom integracijom, korisnici imaju mogućnost korištenja aplikacije s personaliziranim zaslonima te sposobnosti interakcije s HMS uređajima.

Petal Maps nedavno je unaprijeđen novim ažuriranjima, uključujući Lane Guidance značajku koja korisnicima pomaže u planiranju ruta prilikom složenih prometnih situacija. Također, funkcija Offline Maps korisnicima omogućuje korištenje svih prednosti pretraživanja i navigacijskih funkcija, čak i kada nemaju signala. Štoviše, pretraga željenog sadržaja osnažena je i one-touch funkcijom koja korisniku prikazuje niz usluga u blizini, poput benzinskih postaja, restorana, bankomata te trgovina.