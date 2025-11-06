Canon predstavlja svestrani EOS R6 Mark III i inovativni objektiv RF 45mm F1.2 STM
Canon predstavlja dva zanimljiva nova proizvoda: moćni EOS R6 Mark III i inovativni objektiv RF 45mm F1.2 STM s fiksnom žarišnom duljinom – oba dizajnirana za pripovjedače koji žele poboljšati svoju kreativnost.
EOS R6 Mark III moćan je fotoaparat s naprednim značajkama za snimanje videozapisa koji pruža iznimnu kvalitetu i kontrolu fotografima koji pokrivaju širok raspon tema, od sporta i divljih životinja do vjenčanja i portreta. Po svojim značajkama pozicioniran iznad modela EOS R6 Mark II, EOS R6 Mark III nudi značajna poboljšanja u razlučivosti, praćenju i povezivosti, nudeći dodatni izbor uz postojeće modele EOS R5 i EOS R6.
Asortimanu se pridružuje inovativni RF 45mm F1.2 STM, Canonov najlakši f/1,2 RF objektiv, težak samo 346 g. Ovaj objektiv ističe se u svojoj kategoriji – iznimno je brz, ima uglađeno automatsko izoštravanje i pruža radne značajke po cijeni ispod razine za profesionalnu opremu. Prvi put uvodi Canonov najširi otvor blende u asortiman za entuzijaste, nudeći izvrsne radne značajke pri slabom osvjetljenju i veću kreativnost. RF 45mm F1.2 STM je prekretnica za fotografe koji traže regulaciju dubinske oštrine i izvanredne kreativne rezultate.
EOS R6 Mark III: Spoj kvalitete i performansi
EOS R6 Mark III pruža iznimnu ravnotežu razlučivosti, brzine i pouzdanosti, što ga čini svestranim alatom za širok raspon stilova fotografiranja. Zahvaljujući novorazvijenom senzoru punog kadra od 32,5 megapiksela i kontinuiranom snimanju brzinom of 40fps1, snima više detalja nego EOS R6 Mark II, a uz to je impresivno brz. Uz prošireni međuspremnik koji može pohraniti do 150 RAW slika u jednom nizu (kada se koriste CFexpress kartice), inteligentno praćenje automatskog izoštravanja i robusne značajke snimanja videozapisa, EOS R6 Mark III stvoren je za akciju. Njegove prilagodljive kontrole i kućište otporno na vremenske uvjete2 čine ga otpornim i prilagodljivim fotoaparatom za primjenu u svakom kreativnom tijeku rada – od sporta i divljih životinja do događaja, krajolika i portreta.
EOS R6 Mark III ističe se pri slabom osvjetljenju3, nudeći raspon ISO osjetljivosti do 64 000 za jasne snimke bogate detaljima, čak i u zahtjevnim uvjetima. Načini izrezivanja kadra u fotoaparatu učinkovito proširuju doseg – savršeno za divlje životinje i sport – dok do 8,5 koraka4 kombinirane stabilizacije slike održava snimke iz ruke oštrima i stabilnima.
Ovaj fotoaparat također zahtijeva manje prostora za pohranu od linije EOS R5, nudeći uravnotežen kompromis između veličine datoteke i radnih značajki. Podržava brže tijekove rada, olakšava zahtjeve za pohranom i još uvijek pruža kvalitetu slike koju korisnici očekuju.
Nikada nemojte propustiti trenutak
EOS R6 Mark III pouzdan je pratilac u zahtjevnim situacijama poput sportskih događaja, vjenčanja i crvenih tepiha, s nekoliko novih i poboljšanih značajki u odnosu na svoje prethodnike. Poboljšani algoritmi za praćenje s većom se lakoćom fiksiraju na objekte u pokretu – uključujući vlakove, zrakoplove i konje – dok funkcija registriranja osoba s prioritetom omogućuje korisnicima da unaprijed odaberu 10 lica za praćenje s prioritetom. Za još veću bezbrižnost, kontinuirano predsnimanje snima 20 slika u načinu rada H+ prije pritiska okidača, u punom RAW, JPEG ili HEIF formatu.
Otkrijte filmaša u sebi
Za fotografe koji se žele okušati i u snimanju videozapisa, EOS R6 Mark III nudi lak i pouzdan ulazak u svijet filmskog stvaralaštva. Snima zapanjujuće 7K RAW Light snimke do 60p, pruža prekrasno detaljne 4K 60p snimke nadograđene kvalitete s kinematografskom kvalitetom prikaza kretanja i podržava 4K 120p za još sporije i dramatičnije rezultate. Full HD 180 fps snimanje dostupno je i za kreativne usporene efekte.
Zahvaljujući značajci Open Gate, koja omogućuje snimanje izlaznog signala cijele površine senzora kako bi se omogućila veća fleksibilnost u kadriranju, stabilizaciji i naknadnoj obradi, sadržaj se lako može prenamijeniti za različite platforme. Također podržava profesionalne alate kao što su monitor valnog oblika, proxy videozapisi, označavanje metapodataka, HDMI u punoj veličini i 4-kanalni zvuk.
Dizajniran za uglađeniji tijek rada
EOS R6 Mark III uvodi niz novih i poboljšanih značajki koje također podržavaju pametniji i brži tijek rada. Okvir s dvostrukim oznakama proporcija omogućuje snimanje za više platformi u jednoj snimci, dok redizajnirana kartica s kontrolama nudi prilagođeno iskustvo snimanja. Za bolju organizaciju i sigurnost, dva utora za kartice podržavaju brze i visokokapacitetne CFexpress kartice tipa B i naširoko korištene UHS-II SD kartice. Brzi i sigurni prijenos datoteka također je zajamčen zahvaljujući ugrađenoj bežičnoj povezivosti, uz podršku za najnoviji 5 GHz Wi-Fi5 i Bluetooth 5.1.
Glavne značajke modela EOS R6 Mark III:
- Razlučivost od 32,5 megapiksela
- Elektronički zatvarač od 40 fps1
- Stabilizacija slike do 8,5 koraka4
- Wi-Fi5 i Bluetooth
- Utori za CFexpress i UHS-II SD kartice
- Videozapisi do 7K RAW
- Značajka Open Gate
RF 45mm F1.2 STM: Veliki otvor blende za dojmljive rezultate
RF 45mm F1.2 STM vodeći je model iz nekoliko razloga: prvo, radi se o RF objektivu koji nije iz asortimana za profesionalce, a ipak ima otvor blende f/1,2, lakši je od 350 g i nudi automatsko izoštravanje po pristupačnoj cijeni. Kao model iz asortimana RF objektiva za entuzijaste, osmišljen je kako bi potaknuo kreativno eksperimentiranje s prekrasno plitkom dubinskom oštrinom i izražajnim snimkama pri slabom osvjetljenju. Do sada je superbrzi otvor blende od f/1,2 bio dostupan isključivo na objektivima koji su koštali mnogo više pa se korisnici sada mogu upustiti u istraživanje filmskog pripovijedanja, snimanje životnog stila i portreta sa zapanjujućom jasnoćom i atmosferom. Canonova tehnologija STM AF jamči oštrinu objekata, što fotografima omogućuje da se usredotoče prvenstveno na svoju viziju.
Dizajniran za svakodnevnu svestranost
RF 45mm F1.2 STM je vrlo svestran, s konstantnom duljinom i odvojenim prstenima za izoštravanje i regulaciju, što ga čini moćnim izborom za hibridne pripovjedače. RF 45mm F1.2 STM također ima praktičnu veličinu filtra od 67 mm i minimalnu udaljenost izoštravanja od 45 cm, što kreativcima daje slobodu precizne prilagode rezultata. Ovaj novi objektiv također ima izdržljiv metalni prihvat, otvor blende s 9 listića i kompatibilan je s Canonovom tehnologijom korekcije "disanja" pri izoštravanju, što zajedno omogućuje trajnost i zapanjujuće rezultate.
Ključne značajke objektiva RF 45mm F1.2 STM
- Lagan (346 g)
- Standardna žarišna duljina od 45 mm
- Superbrzi otvor blende f/1,2
- STM motor za automatsko izoštravanje
- Namjenski regulacijski prsten
- Otvor blende s 9 listića
- Super Spectra premaz
- Kompatibilnost s tehnologijom korekcije "disanja" pri izoštravanju
Više snage. Više kreativnosti.
Ova dva predstavljena proizvoda proširuju rastući Canon EOS R sustav kreativnih alata visokih performansi. EOS R6 Mark III premošćuje jaz između modela EOS R5 Mark II i EOS R6 Mark II za pripovjedače kojima je potrebna i razlučivost i brzina, dok RF 45mm F1.2 STM postavlja nova mjerila za objektive s brzim otvorom blende. Ti novi proizvodi zajedno nastavljaju Canonovu misiju kako bi fotografima ponudili alate osmišljene za povećanje kreativnosti na svim razinama.
1 Kontinuirano snimanje do 40 fps s elektroničkim zatvaračem. Brzina može varirati ovisno o objektu, uvjetima snimanja ili razini napunjenosti baterije.
2 Otpornost na prašinu i vodu zahtijeva da svi poklopci (utora za karticu/bateriju, priključka, poklopac priključnice za pribor itd.) budu čvrsto zatvoreni. Iako je dizajniran za izdržljivost, fotoaparat nije u potpunosti nepropusan za prašinu ili kapljice vode.
3 Automatsko izoštravanje pri slabom osvjetljenju do -6,5 EV moguće je tijekom fotografiranja, uz objektiv f/1,2, središnju točku autofokusa, One-Shot AF, pri 23 °C, ISO100. Ne uključujući RF objektive s premazom za zaglađivanje zamućenja (DS).
4 Do 8,5 koraka stabilizacije na temelju CIPA standarda uz uporabu elektroničkog zatvarača. Performanse mogu varirati ovisno o korištenom objektivu i uvjetima snimanja.
5 Upotreba funkcije Wi-Fi može biti ograničena u određenim državama ili regijama.