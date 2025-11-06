Canon predstavlja svestrani EOS R6 Mark III i inovativni objektiv RF 45mm F1.2 STM

EOS R6 Mark III moćan je fotoaparat s naprednim značajkama za snimanje videozapisa koji pruža iznimnu kvalitetu i kontrolu fotografima koji pokrivaju širok raspon tema, od sporta i divljih životinja do vjenčanja i portreta. Po svojim značajkama pozicioniran iznad modela EOS R6 Mark II, EOS R6 Mark III nudi značajna poboljšanja u razlučivosti, praćenju i povezivosti, nudeći dodatni izbor uz postojeće modele EOS R5 i EOS R6.

Asortimanu se pridružuje inovativni RF 45mm F1.2 STM, Canonov najlakši f/1,2 RF objektiv, težak samo 346 g. Ovaj objektiv ističe se u svojoj kategoriji – iznimno je brz, ima uglađeno automatsko izoštravanje i pruža radne značajke po cijeni ispod razine za profesionalnu opremu. Prvi put uvodi Canonov najširi otvor blende u asortiman za entuzijaste, nudeći izvrsne radne značajke pri slabom osvjetljenju i veću kreativnost. RF 45mm F1.2 STM je prekretnica za fotografe koji traže regulaciju dubinske oštrine i izvanredne kreativne rezultate.

EOS R6 Mark III: Spoj kvalitete i performansi

EOS R6 Mark III pruža iznimnu ravnotežu razlučivosti, brzine i pouzdanosti, što ga čini svestranim alatom za širok raspon stilova fotografiranja. Zahvaljujući novorazvijenom senzoru punog kadra od 32,5 megapiksela i kontinuiranom snimanju brzinom of 40fps1, snima više detalja nego EOS R6 Mark II, a uz to je impresivno brz. Uz prošireni međuspremnik koji može pohraniti do 150 RAW slika u jednom nizu (kada se koriste CFexpress kartice), inteligentno praćenje automatskog izoštravanja i robusne značajke snimanja videozapisa, EOS R6 Mark III stvoren je za akciju. Njegove prilagodljive kontrole i kućište otporno na vremenske uvjete2 čine ga otpornim i prilagodljivim fotoaparatom za primjenu u svakom kreativnom tijeku rada – od sporta i divljih životinja do događaja, krajolika i portreta.

EOS R6 Mark III ističe se pri slabom osvjetljenju3, nudeći raspon ISO osjetljivosti do 64 000 za jasne snimke bogate detaljima, čak i u zahtjevnim uvjetima. Načini izrezivanja kadra u fotoaparatu učinkovito proširuju doseg – savršeno za divlje životinje i sport – dok do 8,5 koraka4 kombinirane stabilizacije slike održava snimke iz ruke oštrima i stabilnima.

Ovaj fotoaparat također zahtijeva manje prostora za pohranu od linije EOS R5, nudeći uravnotežen kompromis između veličine datoteke i radnih značajki. Podržava brže tijekove rada, olakšava zahtjeve za pohranom i još uvijek pruža kvalitetu slike koju korisnici očekuju.

Nikada nemojte propustiti trenutak

EOS R6 Mark III pouzdan je pratilac u zahtjevnim situacijama poput sportskih događaja, vjenčanja i crvenih tepiha, s nekoliko novih i poboljšanih značajki u odnosu na svoje prethodnike. Poboljšani algoritmi za praćenje s većom se lakoćom fiksiraju na objekte u pokretu – uključujući vlakove, zrakoplove i konje – dok funkcija registriranja osoba s prioritetom omogućuje korisnicima da unaprijed odaberu 10 lica za praćenje s prioritetom. Za još veću bezbrižnost, kontinuirano predsnimanje snima 20 slika u načinu rada H+ prije pritiska okidača, u punom RAW, JPEG ili HEIF formatu.

Otkrijte filmaša u sebi

Za fotografe koji se žele okušati i u snimanju videozapisa, EOS R6 Mark III nudi lak i pouzdan ulazak u svijet filmskog stvaralaštva. Snima zapanjujuće 7K RAW Light snimke do 60p, pruža prekrasno detaljne 4K 60p snimke nadograđene kvalitete s kinematografskom kvalitetom prikaza kretanja i podržava 4K 120p za još sporije i dramatičnije rezultate. Full HD 180 fps snimanje dostupno je i za kreativne usporene efekte.

Zahvaljujući značajci Open Gate, koja omogućuje snimanje izlaznog signala cijele površine senzora kako bi se omogućila veća fleksibilnost u kadriranju, stabilizaciji i naknadnoj obradi, sadržaj se lako može prenamijeniti za različite platforme. Također podržava profesionalne alate kao što su monitor valnog oblika, proxy videozapisi, označavanje metapodataka, HDMI u punoj veličini i 4-kanalni zvuk.

Dizajniran za uglađeniji tijek rada

EOS R6 Mark III uvodi niz novih i poboljšanih značajki koje također podržavaju pametniji i brži tijek rada. Okvir s dvostrukim oznakama proporcija omogućuje snimanje za više platformi u jednoj snimci, dok redizajnirana kartica s kontrolama nudi prilagođeno iskustvo snimanja. Za bolju organizaciju i sigurnost, dva utora za kartice podržavaju brze i visokokapacitetne CFexpress kartice tipa B i naširoko korištene UHS-II SD kartice. Brzi i sigurni prijenos datoteka također je zajamčen zahvaljujući ugrađenoj bežičnoj povezivosti, uz podršku za najnoviji 5 GHz Wi-Fi5 i Bluetooth 5.1.

Glavne značajke modela EOS R6 Mark III:

Razlučivost od 32,5 megapiksela

Elektronički zatvarač od 40 fps 1

Stabilizacija slike do 8,5 koraka 4

Wi-Fi 5 i Bluetooth

i Bluetooth Utori za CFexpress i UHS-II SD kartice

Videozapisi do 7K RAW

Značajka Open Gate

RF 45mm F1.2 STM: Veliki otvor blende za dojmljive rezultate

RF 45mm F1.2 STM vodeći je model iz nekoliko razloga: prvo, radi se o RF objektivu koji nije iz asortimana za profesionalce, a ipak ima otvor blende f/1,2, lakši je od 350 g i nudi automatsko izoštravanje po pristupačnoj cijeni. Kao model iz asortimana RF objektiva za entuzijaste, osmišljen je kako bi potaknuo kreativno eksperimentiranje s prekrasno plitkom dubinskom oštrinom i izražajnim snimkama pri slabom osvjetljenju. Do sada je superbrzi otvor blende od f/1,2 bio dostupan isključivo na objektivima koji su koštali mnogo više pa se korisnici sada mogu upustiti u istraživanje filmskog pripovijedanja, snimanje životnog stila i portreta sa zapanjujućom jasnoćom i atmosferom. Canonova tehnologija STM AF jamči oštrinu objekata, što fotografima omogućuje da se usredotoče prvenstveno na svoju viziju.

RF 45mm F1.2 STM Canon

Dizajniran za svakodnevnu svestranost

RF 45mm F1.2 STM je vrlo svestran, s konstantnom duljinom i odvojenim prstenima za izoštravanje i regulaciju, što ga čini moćnim izborom za hibridne pripovjedače. RF 45mm F1.2 STM također ima praktičnu veličinu filtra od 67 mm i minimalnu udaljenost izoštravanja od 45 cm, što kreativcima daje slobodu precizne prilagode rezultata. Ovaj novi objektiv također ima izdržljiv metalni prihvat, otvor blende s 9 listića i kompatibilan je s Canonovom tehnologijom korekcije "disanja" pri izoštravanju, što zajedno omogućuje trajnost i zapanjujuće rezultate.

Ključne značajke objektiva RF 45mm F1.2 STM

Lagan (346 g)

Standardna žarišna duljina od 45 mm

Superbrzi otvor blende f/1,2

STM motor za automatsko izoštravanje

Namjenski regulacijski prsten

Otvor blende s 9 listića

Super Spectra premaz

Kompatibilnost s tehnologijom korekcije "disanja" pri izoštravanju

Više snage. Više kreativnosti.

Ova dva predstavljena proizvoda proširuju rastući Canon EOS R sustav kreativnih alata visokih performansi. EOS R6 Mark III premošćuje jaz između modela EOS R5 Mark II i EOS R6 Mark II za pripovjedače kojima je potrebna i razlučivost i brzina, dok RF 45mm F1.2 STM postavlja nova mjerila za objektive s brzim otvorom blende. Ti novi proizvodi zajedno nastavljaju Canonovu misiju kako bi fotografima ponudili alate osmišljene za povećanje kreativnosti na svim razinama.

1 Kontinuirano snimanje do 40 fps s elektroničkim zatvaračem. Brzina može varirati ovisno o objektu, uvjetima snimanja ili razini napunjenosti baterije.

2 Otpornost na prašinu i vodu zahtijeva da svi poklopci (utora za karticu/bateriju, priključka, poklopac priključnice za pribor itd.) budu čvrsto zatvoreni. Iako je dizajniran za izdržljivost, fotoaparat nije u potpunosti nepropusan za prašinu ili kapljice vode.

3 Automatsko izoštravanje pri slabom osvjetljenju do -6,5 EV moguće je tijekom fotografiranja, uz objektiv f/1,2, središnju točku autofokusa, One-Shot AF, pri 23 °C, ISO100. Ne uključujući RF objektive s premazom za zaglađivanje zamućenja (DS).

4 Do 8,5 koraka stabilizacije na temelju CIPA standarda uz uporabu elektroničkog zatvarača. Performanse mogu varirati ovisno o korištenom objektivu i uvjetima snimanja.

5 Upotreba funkcije Wi-Fi može biti ograničena u određenim državama ili regijama.