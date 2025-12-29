Canon Pixma TS5350i nudi Wi-Fi ispis i automatski duplex po pristupačnoj cijeni
Iz ponude trgovine Računala.hr izdavajamo Canon Pixma TS5350i, kompaktni višenamjenski pisač koji za pristupačnu cijenu nudi dosta naprednih mogućnosti
Canon Pixma TS5350i je kompaktni višenamjenski pisač namijenjen kućnim korisnicima i manjim uredima kojima su potrebne osnovne funkcije ispisa, skeniranja i kopiranja u jednom uređaju. Dolazi u crnoj ili bijeloj boji, podržava bežično povezivanje te nudi automatski obostrani ispis, a može ga se kupiti u trgovini Računala.hr po cijeni od 87,60 eura uz jednokratno plaćanje.
Pisač koristi Canonovu FINE tehnologiju tintnih uložaka i omogućuje maksimalnu razlučivost ispisa do 4.800 × 1.200 dpija. Takva kombinacija osigurava dovoljno kvalitetne ispise teksta, grafika i fotografija za kućne dokumente, školske radove i povremene kreativne projekte. Maksimalni format ispisa je A4.
Brzina ispisa iznosi do 13 stranica u minuti za crno-bijeli ispis te do 6,8 stranica u minuti u boji, što je u skladu s očekivanjima za kućni pisač ovakve vrste. Ulazna ladica za papir podržava do 100 listova običnog papira ili do 20 listova foto-papira.
Povezivanje je moguće putem USB-a ili Wi-Fi mreže, a podržan je i ispis iz oblaka, što omogućuje jednostavno slanje dokumenata s računala, mobitela i tableta. Upravljanje uređajem olakšava mali OLED zaslon na prednjoj strani, a i daje mu dašak modernosti.
Canon Pixma TS5350i koristi odvojene tintne uloške:
- PG-560 / PG-560XL (crna) – do približno 180 / 400 stranica
- CLI-561 / CLI-561XL (C/M/Y) – do približno 180 / 300 stranica po ulošku
To znači da se boje mogu mijenjati pojedinačno, bez potrebe za zamjenom cijelog seta.
|SPECIFIKACIJE
|Vrsta skenera
|Stolni (flatbed) CIS skener
|Vrste dokumenata
|A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, fotografije
|Funkcije obrade slike
|Automatsko skeniranje, korekcija boja, skeniranje u PDF/JPEG
|Povezivanje
|Wi-Fi (802.11 b/g/n), USB 2.0
|Dimenzije i masa
|403 × 315 × 148 mm / 6,5 kg
|Jamstvo
|12 mjeseci