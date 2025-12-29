Canon Pixma TS5350i nudi Wi-Fi ispis i automatski duplex po pristupačnoj cijeni

Canon Pixma TS5350i je kompaktni višenamjenski pisač namijenjen kućnim korisnicima i manjim uredima kojima su potrebne osnovne funkcije ispisa, skeniranja i kopiranja u jednom uređaju. Dolazi u crnoj ili bijeloj boji, podržava bežično povezivanje te nudi automatski obostrani ispis, a može ga se kupiti u trgovini Računala.hr po cijeni od 87,60 eura uz jednokratno plaćanje.

Pisač koristi Canonovu FINE tehnologiju tintnih uložaka i omogućuje maksimalnu razlučivost ispisa do 4.800 × 1.200 dpija. Takva kombinacija osigurava dovoljno kvalitetne ispise teksta, grafika i fotografija za kućne dokumente, školske radove i povremene kreativne projekte. Maksimalni format ispisa je A4.

Brzina ispisa iznosi do 13 stranica u minuti za crno-bijeli ispis te do 6,8 stranica u minuti u boji, što je u skladu s očekivanjima za kućni pisač ovakve vrste. Ulazna ladica za papir podržava do 100 listova običnog papira ili do 20 listova foto-papira.

Povezivanje je moguće putem USB-a ili Wi-Fi mreže, a podržan je i ispis iz oblaka, što omogućuje jednostavno slanje dokumenata s računala, mobitela i tableta. Upravljanje uređajem olakšava mali OLED zaslon na prednjoj strani, a i daje mu dašak modernosti.

Canon Pixma TS5350i koristi odvojene tintne uloške:

PG-560 / PG-560XL (crna) – do približno 180 / 400 stranica

CLI-561 / CLI-561XL (C/M/Y) – do približno 180 / 300 stranica po ulošku

To znači da se boje mogu mijenjati pojedinačno, bez potrebe za zamjenom cijelog seta.