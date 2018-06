Četiri stvarčice za pametniji dom

Posljednjih nekoliko godina mnogi pompozno najavljuju velike sustave za pametni dom. Govori se o tome kako će u bližoj budućnosti sve u domu biti pametno i spojeno na Internet. No, stvar je u tome da sve to iziskuje veće investicije. Stoga treba početi s malim stvarima.

Kineski webshop Cafago nudi širok asortiman proizvoda vezanih uz smart home segment. Ovdje ćemo izdvojiti nekolicinu kojima uz malo novaca možete doprinijeti kvaliteti i stilu vašeg života.

Ova naizgled obična svjetlosna žarulja u sebi ima ugrađenu HD kameru koja snima video razlučivosti 3 MP zajedno sa zvukom. Može snimati sve pod kutom od 360°, ima detektor pokreta, a video snimljen u H.264 formatu bežično šalje na odabrani uređaj.

Cijena: 36,66 €

Kupon: L21127H1

Vrijedi do: 6. srpnja 2018.

Ovo nije obično zrcalo za make-up. AMIRO zrcalo ima ugrađeno LED osvjetljenje s ciljem da maksimalno dobijete dojam danjeg svjetla (95%). Ima ugrađenu bateriju kapaciteta 2000 mAh (korištenje do 2 tjedna 30 min dnevno) te mogućnost podešavanja tri razine osvjetljenja (od 300 do 900 lux). Možda nije proizvod koji je toliko pametan, no njegove mogućnosti oduševit će svaku pripadnicu ljepšeg spola.

Cijena: 36,43 €

Kupon: L249PAA

Vrijedi do: 6. srpnja 2018.

Ne mora svaki lokot koji koristite imati klasični ključ ili šifru. Danas se uvelike koriste senzori otiska prsta za otključavanje pametnih telefona, pa zašto ne bi i za lokot. Ovaj lokot je izrađen od ADC12 aluminijeve legure i nehrđajućeg čelika (303), a uz to je i vodootporan (IP65). Može se bluetoothom upariti s aplikacijom na pametnom telefonu kroz koju se konfigurira i može se otključati.

Cijena: 26,66 €

Kupon: L21127H1

Vrijedi do: 6. srpnja 2018.

TV Box, iliti Android medijski player, nije nimalo nepoznata stvar. Vrlo je koristan budući da za vrlo povoljnu cijenu može TV uređaj ili monitor pretvoriti u pametni uređaj ili multimedijsko središte doma. Ovaj player ima četverojezgreni procesor, 2 GB radne i 16 GB interne memorije te Android 8.1 OS. Podržava 4K UHD video te koristi HEVC H.265 i VP9 kodiranje.

Cijena: 39,99 €

Kupon: L4566V

Vrijedi do: 8. srpnja 2018.