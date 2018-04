Deadpool 2: Ove godine osjetno je veći!

Marvelov brbljavi anti-junak se vratio! Veći, bolji i tu i tamo još gluplji nego ikad prije. Kada super vojnik krene u ubilačku misiju, Deadpool je prisiljen razmišljati o prijateljstvu, obitelji i što to zapravo znači biti junak - sve to dok razvaljuje 50 različitih guzica. Jer, ponekad, da bi napravio sve kako treba moraš igrati prljavo.



Nakon velikog uspjeha prvog filma, Ryan Reynolds vraća se ulozi Deadpoola, a ovog puta priča je još napetija i zabavnija. Ryan Reynolds ne samo da je ponovno preuzeo glavnu ulogu u filmu nego je također surađivao na pisanju scenarija i producirao nastavak. David Leitch, redatelj „Johna Wicka“ i „Atomic Blonde“, zadužen je za unošenje još više kaskaderskih akrobacija, još više akcije i još više stila u novi nastavak. Leith je izjavio:



„Imao sam čast i privilegiju pomoći stvoriti nekoliko različitih zanimljivih svjetova, ali 'Deadpool' je nešto posebno – prvi film je reinterpretirao suvremenu akcijsku komediju. Original je uistinu izuzetan, a cijeli svijet koji je bio stvoren čini se toliko velikim da u priču možete unijeti vlastiti kreativni pristup, a još uvijek ostati vjerni izvorniku.“

Deadpool 2 snimao se 75 dana, od lipnja do listopada 2017., u Britanskoj Kolumbiji, u Kanadi. Osim na ulicama centra Vancouvera, u bolnici Riverview i trafostanici Port Mann, filmska ekipa snimala je i u studiju Mammoth u Burnabyju. Scene u sjedištu X-Mena snimljene su na sveučilištu Royal Roads University. Kostimografi Kurt & Bart nedavno su radili na filmovima „Ghost in the Shell” i „“The Hunger Games: Mockingjay” – 1. i 2. dio.

U novom nastavku DEADPOOL kreće u potragu za novim super junacima kako bi se zajedno borili protiv glavnog negativca Cabela kojeg tumači Josh Brolin.



DEADPOOL 2, u distribuciji Blitza, u kina stiže pretpremijerno 15. svibnja i to u najprestižnijim formatima IMAX, 4DX i REALD 3D, a ulaznice u prodaju kreću od 26. travnja.



U nastavku pogledajte finalni trailer filma DEADPOOL 2: