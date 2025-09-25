Denon Home i HEOS - Neka slušanje glazbe i gledanje filmova postane jednostavno

Denon Home, moderan je i fleksibilan sustav za ozvučenje vašeg životnog prostora, sposoban u visokoj zvučnoj kvaliteti reproducirati glazbu i filmske sadržaje

Aktivni zvučnici Denon Home rade samostalno, ali vrlo se lako instaliraju i u sustave pametnih domova
Zvučnici Denon Home, jednom konfigurirani pomoću pripadajuće aplikacije HEOS, mogu raditi samostalno. Prilagodba sustava je neograničena i nevjerojatno jednostavna. U trenutku kada poželite napredniju kontrolu zvuka u vašem prostoru, istražiti novu glazbu na Spotifyu, Tidalu, internetskom radiju – aplikacija HEOS to će vam omogućiti.

Činjenicu koliko je napredna i promišljena tehnologija ugrađena u seriju zvučnika Home i aplikaciju HEOS, možda najbolje pokazuje činjenica da se uz pomoć aplikacije Control4 Denon Home vrlo lako može integrirati u sustave pametnih domova.

Seriju Denon Home čine zvučnici Home 150, 250, 350, 550 te subwoofer Home Subwoofer. Svi modeli imaju brze, na dodir osjetljive tipke, koje omogućuju upravljanje bez mobilnih uređaja – moguće ih je pojačati, stišati ili zaustaviti reprodukciju glazbe s bilo kojeg zvučnika – dok modeli Home 150, 250 i 350 dodatno imaju i tipke za memoriranje internetskih radijskih postaja.

Home 150

Najmanji zvučnik iz linije Home namijenjen je za manje prostore, primjerice, studentske sobe, urede, noćne ormariće, male kuhinje pa i kupaonice. Svoje mjesto naći će i kao stražnji zvučnik u sustavu kućnog kina.

Home 250

Srednje velik zvučnik predviđen je za značajno veće prostore, dnevne sobe, urede, čekaonice. Samostalno će svirati do zavidnih glasnoća. U sustavu kućnog kina naći će mjesto kao stražnji zvučnik u većim prostorima.

Home 350

Najveći zvučnik u liniji Home, napravljen je za velike sobe. U sustavu kućnog kina u velikim prostorima – to je stražnji zvučnik.

Home 550 Soundbar

Moderni televizori postaju sve tanji oblikom, a, nažalost, i zvukom. Home 550 elegantno i tehnički savršeno rješava taj problem. Fleksibilan je u povezivanju sa svim vašim uređajima.

Home Subwoofer

Dodajte vašoj glazbi i filmovima duboke tonove i snagu! Svaki zvučnik iz serije Home bežično se povezuje s Home Subom, a vi ćete imati svu moguću slobodu u pozicioniranju Sub zvučnika u vašem prostoru.

Home Amp

Denon Home Amp napajat će baš sve zvučnike u vašem domu, stropne, zidne, vanjske ili bookshelf zvučnike. Grupirajte Denon Home Amp s bilo kojim drugim uređajem koji podržava HEOS® za audio u cijelom domu.

Aplikacija HEOS praktično je rješenje za organizaciju i kontrolu svih uređaja Denon i Marantz
Pametni domovi – Control4 App

Velika prednost serije aktivnih bežičnih zvučnika Denon Home, kao i većine uređaja Denon/Marantz jest ta da ih je moguće instalirati u sustave pametnih domova. Kako? Uz aplikaciju Control4. Ako trebate pomoć u vezi implementacije aplikacije Control4, Sonus Art rado će vam pomoći.



Zvuk vinila bez kompromisa.

Technics SL-1300G

DJ gramofon s izravnim pogonom i motorom bez četkica, brzinama 33⅓, 45 i 78 okr/min, početnim zakretnim momentom 0,32 N·m i brzim pokretanjem od 0,7 s. Opremljen elektroničkom kočnicom i niskom razinom izobličenja (0,025% W.R.M.S.) za precizan i stabilan rad.

2.549 € 2.999 € Akcija

Prilagodljivi zvuk za osobno iskustvo.

PSB Alpha AM5

Aktivni bookshelf zvučnici. Qualcomm® aptX™ Bluetooth. Poseban RCA phono ulaz. 3,5 mm analogni ulaz. Optički ulaz. USB DAC. USB priključak za napajanje. IR daljinski upravljač. Izlaz za subwoofer

529 € 599 € Akcija

Pruža neusporedive performanse za svoje kompaktne dimenzije.

MARTIN LOGAN Motion Foundation B1

Kompaktni zvučnik u elegantnom walnut finišu s Gen2 Folded Motion® tweeterom za kristalno čiste visoke tonove i 5,5" aluminijskim wooferom za snažne srednje i niske frekvencije. Osjetljivost 89 dB, impedancija 5 ohma i preporučena snaga pojačala 15–100 W.

629 € 809 € Akcija

Širok frekvencijski raspon.

REVEL M105 Performa 3

Elegantni bookshelf zvučnik s 1" aluminijskim tweeterom i 5,25" wooferom u bass-reflex kućištu za bogat i uravnotežen zvuk. Osjetljivost 86 dB, impedancija 8 Ω i preporučena snaga pojačala 50–120 W. Dostupan u Piano Black, Piano White i High Gloss Walnut finišu

1.049 € 1.499 € Akcija

Jasni dijalozi, savršena harmonija.

FOCAL Aria CC 900

Središnji (centralni) 2-way zvucnik, razvijen s posebnim naglaskom na odabir materijala(drvo) kako bi se dobila zvucna koherentnost i homogenost, za sve vrste konfiguracija, za prostorije do 20m2 i udaljenosti slušanja 3m.

389 € 478 € Akcija

Uravnotežen i precizan zvuk.

Zvučnici PSB Imagine B50

2-way bass-reflex zvučnik s 1" titanijskim visokotoncem i 5,25" wooferom od karbonskih vlakana pruža frekvencijski odziv od 45 Hz do 23 kHz, osjetljivost 87 dB i impedanciju 8 Ω. Preporučena snaga pojačala je 20–150 W za uravnotežen i precizan zvuk.

482,30 € 689 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi