Denon Home i HEOS - Neka slušanje glazbe i gledanje filmova postane jednostavno

Denon Home, moderan je i fleksibilan sustav za ozvučenje vašeg životnog prostora, sposoban u visokoj zvučnoj kvaliteti reproducirati glazbu i filmske sadržaje

Zvučnici Denon Home, jednom konfigurirani pomoću pripadajuće aplikacije HEOS, mogu raditi samostalno. Prilagodba sustava je neograničena i nevjerojatno jednostavna. U trenutku kada poželite napredniju kontrolu zvuka u vašem prostoru, istražiti novu glazbu na Spotifyu, Tidalu, internetskom radiju – aplikacija HEOS to će vam omogućiti.

Činjenicu koliko je napredna i promišljena tehnologija ugrađena u seriju zvučnika Home i aplikaciju HEOS, možda najbolje pokazuje činjenica da se uz pomoć aplikacije Control4 Denon Home vrlo lako može integrirati u sustave pametnih domova.

Seriju Denon Home čine zvučnici Home 150, 250, 350, 550 te subwoofer Home Subwoofer. Svi modeli imaju brze, na dodir osjetljive tipke, koje omogućuju upravljanje bez mobilnih uređaja – moguće ih je pojačati, stišati ili zaustaviti reprodukciju glazbe s bilo kojeg zvučnika – dok modeli Home 150, 250 i 350 dodatno imaju i tipke za memoriranje internetskih radijskih postaja.

Najmanji zvučnik iz linije Home namijenjen je za manje prostore, primjerice, studentske sobe, urede, noćne ormariće, male kuhinje pa i kupaonice. Svoje mjesto naći će i kao stražnji zvučnik u sustavu kućnog kina.

Srednje velik zvučnik predviđen je za značajno veće prostore, dnevne sobe, urede, čekaonice. Samostalno će svirati do zavidnih glasnoća. U sustavu kućnog kina naći će mjesto kao stražnji zvučnik u većim prostorima.

Najveći zvučnik u liniji Home, napravljen je za velike sobe. U sustavu kućnog kina u velikim prostorima – to je stražnji zvučnik.

Moderni televizori postaju sve tanji oblikom, a, nažalost, i zvukom. Home 550 elegantno i tehnički savršeno rješava taj problem. Fleksibilan je u povezivanju sa svim vašim uređajima.

Dodajte vašoj glazbi i filmovima duboke tonove i snagu! Svaki zvučnik iz serije Home bežično se povezuje s Home Subom, a vi ćete imati svu moguću slobodu u pozicioniranju Sub zvučnika u vašem prostoru.

Denon Home Amp napajat će baš sve zvučnike u vašem domu, stropne, zidne, vanjske ili bookshelf zvučnike. Grupirajte Denon Home Amp s bilo kojim drugim uređajem koji podržava HEOS® za audio u cijelom domu.

Aplikacija HEOS praktično je rješenje za organizaciju i kontrolu svih uređaja Denon i Marantz

Aplikacija HEOS Aplikacija HEOS praktično je rješenje za organizaciju i kontrolu svih zvučnika Denon Home, ali i uređaja Denon i Marantz koji u sebi imaju podršku za HEOS. Radi na sustavima Android i iOS. Sam postupak instalacije jednostavan je, a vi pratite sljedeće korake: Preuzimanje aplikacije HEOS na vaš mobilni uređaj (Google Play ili App Store)

Registracija vašeg korisničkog računa za aplikaciju HEOS®.

Ako imate račun na Tidalu, Spotifyu, Amazon musicu, Deezeru, SoundCloudu, prijavite se (login i password) preko postojećeg računa u HEOS.

Povezivanje zvučnika Denon Home ili Denon / Marantz HEOS kompatibilnog uređaja s aplikacijom HEOS.

Firmware update: gotovo sigurno će trebati napraviti update, odnosno nadgradnju vašeg zvučnika koji dodajete sustavu HEOS®.

Zvučniku možete dati ime; primjerice, Home 550 soundbar u dnevnoj sobi nazovite "Dnevna".

Kupili ste i Home 250 za kuhinju, i nazovete ga "Kuhinja". Sada u prostoru "Dnevna" i "Kuhinja" u istom trenutku možete puštati različitu glazbu, ili ih opcijom drag and drop spojite u jednu grupu te istodobno slušate istu glazbu u oba prostora, a glasnoću svakog zvučnika možete kontrolirati individualno i grupno.

Pametni domovi – Control4 App

Velika prednost serije aktivnih bežičnih zvučnika Denon Home, kao i većine uređaja Denon/Marantz jest ta da ih je moguće instalirati u sustave pametnih domova. Kako? Uz aplikaciju Control4. Ako trebate pomoć u vezi implementacije aplikacije Control4, Sonus Art rado će vam pomoći.