Denon Home i HEOS - Neka slušanje glazbe i gledanje filmova postane jednostavno
Denon Home, moderan je i fleksibilan sustav za ozvučenje vašeg životnog prostora, sposoban u visokoj zvučnoj kvaliteti reproducirati glazbu i filmske sadržaje
Zvučnici Denon Home, jednom konfigurirani pomoću pripadajuće aplikacije HEOS, mogu raditi samostalno. Prilagodba sustava je neograničena i nevjerojatno jednostavna. U trenutku kada poželite napredniju kontrolu zvuka u vašem prostoru, istražiti novu glazbu na Spotifyu, Tidalu, internetskom radiju – aplikacija HEOS to će vam omogućiti.
Činjenicu koliko je napredna i promišljena tehnologija ugrađena u seriju zvučnika Home i aplikaciju HEOS, možda najbolje pokazuje činjenica da se uz pomoć aplikacije Control4 Denon Home vrlo lako može integrirati u sustave pametnih domova.
Seriju Denon Home čine zvučnici Home 150, 250, 350, 550 te subwoofer Home Subwoofer. Svi modeli imaju brze, na dodir osjetljive tipke, koje omogućuju upravljanje bez mobilnih uređaja – moguće ih je pojačati, stišati ili zaustaviti reprodukciju glazbe s bilo kojeg zvučnika – dok modeli Home 150, 250 i 350 dodatno imaju i tipke za memoriranje internetskih radijskih postaja.
Home 150
Najmanji zvučnik iz linije Home namijenjen je za manje prostore, primjerice, studentske sobe, urede, noćne ormariće, male kuhinje pa i kupaonice. Svoje mjesto naći će i kao stražnji zvučnik u sustavu kućnog kina.
Home 250
Srednje velik zvučnik predviđen je za značajno veće prostore, dnevne sobe, urede, čekaonice. Samostalno će svirati do zavidnih glasnoća. U sustavu kućnog kina naći će mjesto kao stražnji zvučnik u većim prostorima.
Home 350
Najveći zvučnik u liniji Home, napravljen je za velike sobe. U sustavu kućnog kina u velikim prostorima – to je stražnji zvučnik.
Home 550 Soundbar
Moderni televizori postaju sve tanji oblikom, a, nažalost, i zvukom. Home 550 elegantno i tehnički savršeno rješava taj problem. Fleksibilan je u povezivanju sa svim vašim uređajima.
Home Subwoofer
Dodajte vašoj glazbi i filmovima duboke tonove i snagu! Svaki zvučnik iz serije Home bežično se povezuje s Home Subom, a vi ćete imati svu moguću slobodu u pozicioniranju Sub zvučnika u vašem prostoru.
Home Amp
Denon Home Amp napajat će baš sve zvučnike u vašem domu, stropne, zidne, vanjske ili bookshelf zvučnike. Grupirajte Denon Home Amp s bilo kojim drugim uređajem koji podržava HEOS® za audio u cijelom domu.
Pametni domovi – Control4 App
Velika prednost serije aktivnih bežičnih zvučnika Denon Home, kao i većine uređaja Denon/Marantz jest ta da ih je moguće instalirati u sustave pametnih domova. Kako? Uz aplikaciju Control4. Ako trebate pomoć u vezi implementacije aplikacije Control4, Sonus Art rado će vam pomoći.