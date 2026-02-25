Testirali smo Audeze Maxwell 2, nasljednika ponajboljeg bežičnog headseta na tržištu

Tri godine nakon što je Maxwell postavio nove standarde na tržištu bežičnih headseta, Audeze se vraća s nasljednikom koji donosi poboljšanu akustiku, redizajniran obruč i novu aplikaciju, ali i višu cijenu te poneku kontroverzu

Specifikacije Izvedba Zatvoreni, over-ear Driveri 90 mm (planarni magneti) Vrsta priključka Wi-Fi (2,4 GHz), Bluetooth 5.3 (SBC, AAC, LDAC, LE Audio, Auracast), 3,5 mm (TRRS), USB-C Masa 560 g Jamstvo 2 godine Dojam Smislena evolucija najboljeg bežičnog headseta, no ne i nužna nadogradnja za vlasnike originala

Kad smo u recenziji originalnog Maxwella konstatirali da je Audeze umnogome uspio ostvariti naum proizvodnje najboljeg bežičnog headseta na svijetu, nismo pretjerivali. Maxwell je, unatoč zamjerkama poput mase i diskutabilne udobnosti, osvojio gomilu nagrada te ga se s pravom smatralo referentnim proizvodom u svojem segmentu. Što nam onda može ponuditi njegov nasljednik, da nadmaši taj zvjezdani status?

Maxwell 2 se na prvi pogled ne razlikuje drastično od prvijenca, ali nudi dovoljno noviteta da zaslužuje pozornost. Tu je i nekoliko propuštenih prilika i neočekivano uklonjenih značajki – taman toliko da imamo oko čega prigovoriti, i da Audeze ima rezona nekad u budućnosti lansirati nasljednika.

Aluminijska i čelična konstrukcija ostavlja dojam iznimne robusnosti i dugotrajnosti, uz preciznu završnu obradu svih spojeva

Headset je dostupan u dvije inačice, za PlayStation i Xbox, a obje uredno surađuju s PC-jem; dovoljno je prebaciti prekidač na priloženom USB-C prijamniku u odgovarajući, jasno označeni položaj. Varijanta za Xbox uključuje licencu za Dolby Atmos i tridesetak je eura skuplja pa kao takva probija psihološku granicu od 400 eura. Doduše, ako ste spremni izdvojiti 380 eura za "jeftiniji" Maxwell 2 – onaj za PlayStation – tada vas spomenuta doplata zacijelo nećete doživjeti kao smak svijeta. Stoga, nalazite li virtualizirani Dolby Atmos bitnim, vrijedi vam odabrati Maxwell 2 za Xbox. Još jednom napominjemo da obje verzije uredno surađuju s osobnim računalima.

Širi, prozračniji, teži

Iskusni promatrač primijetit će da je Maxwell 2 po gabaritima praktički identičan prethodniku – jednako golem i jednako estetski kultiviran, bez ikakvih svjetlosnih efekata, koji bi privlačili pažnju i nepotrebno cijedili bateriju. Masivne školjke slušalica unutar sebe kriju 90-milimetarske planarno-magnetske zvučničke jedinice, a kućište headseta načinjeno je od aluminija i čelika, ostavljajući isti, prepoznatljivi dojam neuništivosti.

Novi, znatno širi i ventilirani unutarnji obruč bolje raspoređuje masu headseta po tjemenu i predstavlja jednu od najvažnijih ergonomskih nadogradnji u odnosu na prvi Maxwell

Ono što se jest promijenilo, i to na bolje, jest unutarnji obruč. Naime, Audeze je reagirao na najčešću kritiku upućenu originalnom Maxwellu, pa je uzak, neelastičan obruč od materijala nalik koži sada zamijenjen osjetno širim, ventiliranim remenom, koji bolje raspoređuje pozamašnu masu uređaja po tjemenu. Širina novog remena na središnjem, "kontaktnom" dijelu iznosi otprilike 70 milimetara, nasuprot negdašnjih 45, a perforirani dizajn pridonosi prozračnosti, što je dobrodošlo tijekom dugotrajnijih sesija. Mehanizam namještanja obruča ostao je isti. Na svakoj strani obruča postoje tri točke fiksiranja, pa je potrebno pronaći visinu koja se najbolje slaže s našom glavom. Taj je posao mukotrpniji nego što zvuči, jer je rupe na obruču teško navući preko pripadajućih metalnih kukica. Tome unatoč, nemojte preskočiti ovaj korak, jer će vam o "visini" unutarnjeg obruča itekako ovisiti konačni doživljaj udobnosti Maxwella 2. Ipak, ne možemo se oteti dojmu da bi bilo koji klasičniji mehanizam namještanja visine bio praktičniji, osobito u domovima gdje će headset koristiti više osoba, potencijalno s glavama znatno drugačijih veličina. Nema šanse da ćete svaki put mijenjati visinu unutarnjeg obruča; mnogo je izglednije da će se jedan korisnik naprosto morati pomiriti s visinom koja za njega nije optimalna. Dobra vijest je da natprosječno prostrana unutrašnjost slušnih školjki do neke mjere nadoknađuje nedostatak bržeg (i finijeg) podešavanja njihove visine.

Jastučići su redizajnirani i sada se pričvršćuju magnetskim mehanizmom, što njihovu zamjenu čini trivijalnom. Riječ je o dobrodošloj promjeni u odnosu na original, čiji su se jastučići teže skidali. Debeli su, mekani i vrlo udobni, pa kad tome pridodamo blago smanjenje sile bočnog pritiska na glavu, dojma smo kako je Maxwell 2 u konačnici za par nijansi udobniji od svojeg prethodnika, unatoč tome što teži 560 grama – čak 70 grama više.

U paketu se dobiva sve potrebno za žično i bežično korištenje Maxwella 2, uključujući USB-C dongle, USB-C na USB Type-A adapter, 3,5-milimetarski kabel, USB-C kabel te odvojivi mikrofon s pop filterom

Školjke Maxwella 2 više ne mogu zakrenuti za 90°, što je bio zgodan detalj kod prvog Maxwella, jer je olakšavao spremanje i nošenje oko vrata. Školjke se sada rotiraju za otprilike 45° unatrag, što je sasvim dovoljno za optimalno pozicioniranje headseta na glavi, ali manje praktično kad ga želimo strpati u torbu.

Estetska novina jest sustav ReSkin: pokrovi slušnih školjki magnetski su odvojivi, čime Audeze otvara mogućnost personalizacije izgleda headseta. Tvrtka najavljuje buduće limitirane edicije tih pokrova, kao i suradnje s dizajnerima. Ideja je simpatična, no postavlja se pitanje koliko će igrača zaista trošiti dodatni novac na estetiku uređaja koji im većinu vremena sjedi na glavi, izvan vidokruga.

Raspored kontrola u Maxwellu 2 razlikuje se od originala. Tipka za uključenje i prekidač za utišavanje mikrofona preseljeni su na desnu slušalicu. Tipka za uključenje sada je manja i teže ju je napipati, dok je prekidač za mikrofon upušten u utor, pa je manje pristupačan, do te mjere da nam ga je bilo nemoguće prebaciti vrhom palca, već isključivo noktom. U žaru igre, kad se želite brzo utišati, to je nezgodna promjena u odnosu na originalni Maxwell, čiji je prekidač bio masivan i lako dohvatljiv.

Nisu baš sve nove kontrole nužno bolje od starih

Na lijevoj školjci ostala su dva kotačića, pri čemu svaki ima dvije funkcije, između kojih se prebacujemo pritiskom kotačića. Prvi tako služi namještanju glasnoće i odabiru zvučnih profila, a drugi upravljanju funkcijom sidetone i balansiranjem glasnoće između igre i chata (poput Discorda). Sidetone je funkcija koja zvuk s mikrofona preusmjerava natrag u slušalice, kako biste čuli vlastiti glas dok govorite. Radi se o zgodnoj mogućnosti kod zatvorenih headsetova, pogotovo masivnih poput Maxwella 2, jer bez nje imamo osjećaj pritiska u glavi i skloni smo govoriti glasnije od potrebnog. Balansiranje glasnoće između igre i chata, pak, moguće je zato što se Maxwell 2 operacijskom sustavu predstavlja kao dva zasebna virtualna uređaja za reprodukciju zvuka: jednog možemo dodijeliti Discordu ili bilo kojoj drugoj aplikaciji za glasovnu komunikaciju, a drugog ostatku sustava. Zakretanjem kotačića potom u stvarnom vremenu podešavamo omjer glasnoće između ta dva izvora, što je u žaru igre, kad nam glasovi suigrača zaglušuju zvuk koraka ili obratno, jako praktično.

Na obodu lijeve školjke još se nalaze analogni 3,5-milimetarski ulaz, USB-C port te konektor za priključivanje mikrofona, kao i tipka za aktivaciju tehnologije FILTER AI.

Bolji Bluetooth, ali…

Opcije povezivanja ostale su iste kakve su bile, što je istodobno pohvala i zamjerka. Maxwell 2 bežično komunicira s izvorima zvuka pomoću priloženog USB-C donglea na radijskoj frekvenciji od 2,4 GHz, s neosjetnom latencijom i zvukom visoke rezolucije do 24-bita/96 kHz. Tu je i adapter za USB Type-A konektore, jednako kao i ranije.

Magnetski odvojive bočne ploče dio su novog sustava ReSkin, koji otvara mogućnost estetske personalizacije headseta

Bluetooth je nadograđen na inačicu 5.3, a uz kodeke SBC, AAC i LDAC, sada su podržani i LE Audio (LC3) te Auracast. Kodek LC3 ne fokusira se toliko na najbolju moguću kvalitetu zvuka, već na niskoenergetski bežični prijenos zvuka, s ciljem što manjeg cijeđenja baterije slušalica, srozavanja bežičnih latencija i uspostave višestrukih istodobnih konekcija, kako bi isti izvor, poput mobitela, mogao isporučivati zvuk prema većem broju slušalica istodobno. Temelj je Auracasta, funkcionalnosti koja omogućuje bežično emitiranje zvuka s jednog izvora na velik broj okolnih uređaja. Kad uđe u širu primjenu, Auracast bi mogao imati primjenu na javnim prostorima, poput zračnih luka, gdje bismo slušalice mogli povezati, primjerice, na razglas na našem gateu i dobivati informacije o letu, umjesto da nam promaknu.

Za klasičare, tu su i žične opcije: USB-C za digitalni prijenos zvuka te analogni 3,5-milimetarski ulaz. Samim time, Maxwell 2, poput izvornika, funkcionira s apsolutno svim uređajima koji vam mogu pasti na pamet – računalima, konzolama (uključujući Nintendo Switch), mobitelima, tabletima i ostalim.

Jastučići se sada pričvršćuju magnetskim mehanizmom, što njihovu zamjenu čini jednostavnom i brzom

Nažalost, istodobno korištenje USB-C donglea i Bluetootha i dalje nije moguće. Prvi Maxwell imao je identično ograničenje, no kako su neki konkurentski modeli, kao što su Razer BlackShark V3 Pro i SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, u međuvremenu ponudili simultano dvostruko bežično povezivanje, izostanak te funkcije u 2026. godini teško je opravdati. Maxwell 2 doduše automatski prebacuje između izvora zvuka – primjerice, ako primite telefonski poziv preko Bluetootha dok igrate igru preko donglea, headset će se prebaciti na Bluetooth pa zatim natrag – ali oba izvora ne možete čuti istodobno. Kome je to važno? Svima koji žele koristiti Discord na mobitelu, dok s prijateljima igraju konzolaške naslove.

Pomalo je iritantna i činjenica da headset uvijek prioritizira Bluetooth, pa ako vam spojeni mobitel iz bilo kojeg razloga počne reproducirati zvuk (primjerice, krene video dok između dviju partija bacite oko na društvene mreže), smjesta će se prekinuti ono što ste slušali na računalu.

Baterija ne posustaje

Baterija Maxwella 2 ostala je identičnog kapaciteta – 1.800 mAh – a Audeze tvrdi da na jednom punjenju može potrajati preko 80 sati. U praksi smo na jednom punjenju, uz kombiniranu upotrebu preko USB-C donglea i povremenog Bluetootha, ostvarili impresivnih sedamdesetak sati rada. Razliku u odnosu na deklariranih 80 sati autonomije pripisujemo većoj upotrebi Bluetooth konekcije i nešto glasnijem slušanju. Kako god, radi se o autonomiji koja znači punjenje jednom tjedno ili rjeđe, što za bežični headset ovih gabarita i dalje predstavlja izniman rezultat. Podržano je brzo punjenje preko USB-C konektora: dvadesetak minuta na punjaču vraća otprilike 24 sata reprodukcije, a potpuno punjenje traje približno dva sata. To su praktički identični brojevi kao kod originala, što ni na koji način nije zamjerka.

Maxwell 2, poput prethodnika, raspolaže odvojivim hiperkardioidnim mikrofonom na savitljivoj metalnoj "ruci", zaštićenim spužvom, kao i internim mikrofonima ugrađenima u školjke. Primarni mikrofon rezultat je suradnje s tvrtkom Shure – velikim imenom u svijetu mikrofona i studijskih slušalica – te nudi maksimalan SPL od preko 140 dB te ugrađene filtre koji dodatno reduciraju pozadinsku buku do 20 dB. U praksi, mikrofon Maxwella 2 zvuči vrlo dobro, osobito u kontekstu bežičnog headseta. Glas se reproducira s naglašenom punoćom u niskim i nižim srednjim frekvencijama, što mu daje topao, ali relativno zatvoren karakter, u kojem donekle nedostaje prozračnosti. Visokofrekvencijska ekstenzija iznenađujuće je pristojna. Kompresija glasa prilikom bežičnog prijenosa prisutna je – radi se o inherentnom ograničenju bežične komunikacije, od kojeg ni Audeze ne može pobjeći – ali nije jaka i devastirajuća za snimku. Sve u svemu, mikrofon je apsolutno upotrebljiv za komunikaciju s pajdašima preko Discorda i obavljanje poziva, ali zvuči ponajbolje kad ga se koristi preko žičnog USB-C spoja, gdje mu se čujno povećava čistoća i definicija.

Unatoč masi od 560 grama, Maxwell 2 se, uz pravilno podešen obruč, pokazuje udobnijim od prethodnika

Tu su i interni mikrofoni, koji se aktiviraju kad primarni mikrofon odvojimo od headseta, primjerice kad Maxwell 2 koristimo "na terenu". Interni mikrofoni koriste beamforming tehnologiju s više mikrofonskih kapsula, koje triangulacijom sužavaju područje snimanja u uski konus ispred lica. Time se smanjuje neželjeno snimanje pozadinskih zvukova poput tipkovnice ili razgovora u istoj prostoriji. U praksi, interni mikrofoni i dalje su osjetno niže kvalitete od primarnog – zvuče šuplje i s primjetnim odjekom – ali za telefonske pozive i usputnu komunikaciju sasvim su dostatni.

Najznačajnija novost, vezana uz mikrofone Maxwella 2, jest unaprijeđeni sustav za redukciju pozadinske buke, nazvan FILTER AI. Možemo potvrditi da se radi o zamjetnom poboljšanju u odnosu na original: filtriranje pozadinske buke je konkretnije, a glas pritom gubi manje svoje prirodne tonalnosti. FILTER AI funkcionira u tri razine (Off, Low, High) i ima ga smisla neprestano držati aktivnim.

Nova aplikacija

Uz Maxwell 2, Audeze je lansirao potpuno novu "stolnu" i mobilnu, redizajniranu od temelja. Stara aplikacija, dostupna isključivo za Windows i macOS, bila je funkcionalna, ali vizualno i korisničkim iskustvom djelovala je kao da je nastala prije dvadesetak godina. Nova verzija konačno izgleda kao suvremeni komad softvera: sučelje je čisto, moderno i zamjetno brže. Aplikacija je sada dostupna i za iOS i Android (za rad traži Bluetooth vezu s headsetom), što je značajna nadogradnja za mobilne korisnike.

Funkcionalnost je u osnovi slična – tu su 10-pojasni ekvilizator, tvornički profili zvuka, kontrole mikrofona (glasnoća, sidetone, FILTER AI), podešavanje Game/Chat miksa, nadogradnja firmwarea i vraćanje na tvorničke postavke – ali je sve to sada ugodnije i intuitivnije za korištenje. Aplikacija podržava i originalni Maxwell, što je dobra vijest za vlasnike izvornika.

Rafiniraniji zvuk

Za reprodukciju zvuka kod Maxwella 2 zaduženi su 90-milimetarski planarno-magnetski driveri osme generacije, opremljeni Audezeovim patentiranim magnetima Fluxor. Ključna novost jest implementacija tvrtkinog sustava SLAM (Symmetric Linear Acoustic Modulator), prvotno predstavljenog u tvrtkinim elektrostatskim, audiofilskim slušalicama CRBN2. Radi se o fizičkom akustičkom sustavu – metalnoj ploči s precizno kalibriranim kanalima – smještenom unutar školjke, čija je uloga uravnotežiti tlak zraka u prostoru između zvučničke jedinice i uha. Time se dijafragmi omogućuje slobodnije i preciznije gibanje, što u teoriji rezultira boljim basom i vjernijim prostornim pozicioniranjem zvuka. U praksi, razliku u odnosu na original moguće je čuti, premda nije dramatična. Bas je nešto definiraniji u najnižim frekvencijama, a najuočljiviji napredak jest smanjen osjećaj "klaustrofobije", koji je prvi Maxwell ponekad stvarao prilikom glasne reprodukcije sadržaja s obiljem basa. SLAM, dakle, ne transformira zvuk Maxwella, ali ga rafinira.

Unutar školjki nalaze se 90-milimetarske planarno-magnetske zvučničke jedinice, kod kojih se tanka dijafragma linearno giba unutar ravnine magnetskog polja, što rezultira agilnim i preciznim zvukom, lišenim izobličenja

Sveukupna kvaliteta zvuka ostaje među najboljima u svijetu bežičnih headseta. Izmjerena frekvencijska karakteristika prilikom korištenja tvorničkog profila "Audeze" otkriva izrazito neutralan odziv u rasponu od otprilike 40 Hz do 2 kHz, gdje krivulja oscilira unutar svega tri decibela – rezultat koji je, za bežični headset, rijedak. Usporedba s originalom, međutim, otkriva poneku iznenađujuću razliku. U području ispod 30 Hz, original je glasniji, dakle najdublji bas kod Maxwella 2 u praksi nije izraženiji nego u prethodniku. S druge strane, Maxwell 2 nudi puniji srednji dio dubokih frekvencija, što mu u igrama daje "meso" u eksplozijama i zvukovima vozila.

Usporedba izmjerenog frekvencijskog odziva originalnog Maxwella i Maxwella 2 pokazuje suptilne, ali čujne razlike u području najnižeg basa i visokih frekvencija

Najzanimljiviji detalj krivulje jest ponašanje u području oko 3,5 do 4 kHz, gdje original nudi nešto više energije, dok je Maxwell 2 suzdržaniji. Oba headseta potom pokazuju pad u području oko 5 do 6 kHz, čime se izbjegava zamorna oštrina njihova zvuka. U visokim frekvencijama uloge su zamijenjene: Maxwell 2 tu nudi znatno više energije, pa u konačnici zvuči "otvorenije" i prozračnije na samom vrhu spektra.

Izobličenja zvuka su, kao što je za planarne magnete uobičajeno, gotovo nepostojeće, čak i prilikom glasnog slušanja. Isto tako treba kazati da 90-milimetarske zvučničke jedinice odlično reagiraju na ekvilizaciju, stoga se ne trebate ustručavati od igranja s Audezeovim 10-pojasnim ekvilizatorom, dostupnim putem aplikacije za računala i mobitele. Imajući na umu da tvornički zvuk (profil "Audeze") teži neutralnosti, ima smisla iskušati profile "Bass Boost" i "Immersive", ili izraditi vlastiti. Vrlo nam se svidjelo kako Maxwell 2 zvuči nakon podizanja pojasa od 32 i 64 Hz (za +8 i +6 dB) te 8 kHz (+5 dB). Tvornički profili zvuka suptilnije su ugođeni, ali svi do jednog su izuzetno upotrebljivi i vrijedni iskušavanja. To vrijedi i za profile "Competition" i "Footsteps", koji će vam utišati basove, a stvari poput neprijateljskih koraka učiniti glasnijima.

Ako bismo zvuk Maxwella 2 morali sumirati, rekli bismo kako je on i dalje prazno platno, koje korisnici mogu oslikati kako im je drago – samo što je to platno sada neznatno kvalitetnije napeto. Vlasnici prvog Maxwella neće dobiti gotovo nikakvo poboljšanje akustičkih performansi pa nemaju razloga za prelazak na novi model, a sve ostale čeka jedno od ponajboljih iskustava, koje se u svijetu bežičnih headseta danas mogu dobiti.