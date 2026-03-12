Fakultet informatike i digitalnih tehnologija (FIDIT), Rijeka - Moderno iskustvo studiranja

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija (FIDIT) Sveučilišta u Rijeci dinamična je znanstveno-nastavna institucija koja priprema studente za budućnost u jednom od najbrže rastućih sektora, informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, neprestano prilagođavajući svoje programe najnovijim znanstvenim i tehnološkim trendovima.

Kroz prijediplomski studij, koji traje tri godine, studenti stječu čvrstu osnovu iz temeljnih područja informatike, a završna godina donosi priliku za specijalizaciju kroz jedan od četiri izborna modula:

Razvoj programske potpore – usmjeren na dizajn i implementaciju softverskih rješenja, uključujući razvoj aplikacija za web i mobilne platforme.

Multimedijski sustavi – pokriva područja digitalnog dizajna, računalne grafike, razvoja računalnih igara i izrade 3D modela i animacija, što je osobito primjenjivo u industriji videoigara i digitalnih medija.

Informacijski sustavi – pruža znanja iz analize, dizajna i upravljanja podacima, ali i razvoja informacijskih sustava u poslovnom okruženju, omogućujući studentima da razvijaju rješenja koja optimiziraju poslovne procese i donose strateške odluke temeljene na podacima.

Komunikacijski sustavi – pruža znanja o mrežnim tehnologijama, računalnoj sigurnosti i bežičnim komunikacijama, što su ključna područja u svijetu digitalne povezanosti.

Prijediplomski studiji Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Ova fleksibilnost na trećoj godini studija omogućuje studentima da prilagode obrazovanje vlastitim interesima i karijernim planovima, bilo da žele razvijati softverske aplikacije, oblikovati virtualne svjetove ili se specijalizirati za rad s bazama podataka i mrežnim sustavima.

Raznolikost diplomske razine

Na diplomskoj razini postoji velika izbornost kolegija koja omogućava studentima dodatnu prilagodbu studija i stjecanje znanja iz područja koja ih najviše zanimaju. FIDIT nudi dvogodišnji diplomski studij informatike sa smjerovima:

Poslovna informatika – kombinira IT znanja s poslovnim procesima, analitikom podataka, digitalnim inovacijama i digitalnom transformacijom, pripremajući studente za karijere u tehnološki orijentiranom poslovanju.

Inteligentni i interaktivni sustavi – fokusiran na umjetnu inteligenciju, strojno učenje i napredne interaktivne tehnologije, otvarajući vrata inovacijama u robotici i razvoju pametnih sustava.

Diplomski studij Poslovna informatika Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Također, u sklopu diplomskog studija postoji i nastavnički smjer, namijenjen budućim profesorima informatike. Ovaj smjer pruža temeljita pedagoška i metodička znanja, kombinirana s naprednim informatičkim vještinama, pripremajući studente za karijeru u obrazovanju. S obzirom na sve veću potražnju za profesorima informatike, završetkom ovog studija otvaraju se brojne mogućnosti za zaposlenje i stalni profesionalni razvoj.

Diplomski studij - nastavnički smjer Fakultet informatike i digitalnih tehnologija

Doktorski studij i znanstveni rad

Za one koji žele otići korak dalje u znanstvenom istraživanju i pratiti razvoj najnovijih tehnologija, FIDIT nudi doktorski studij Informatika. Studij se izvodi još od 2012. godine, a u posljednjih pet godina doktorski je rad uspješno obranilo 14 doktorandica i doktoranada.

Program doktorskog studija osmišljen je tako da je od samog početka intenzivno usmjeren na istraživanje i izradu doktorskog rada. Uz jedan obvezni kolegij i tri izborna kolegija, koji se biraju između 20 ponuđenih izbornih kolegija, doktorandima se omogućuje velika fleksibilnost u oblikovanju vlastitog znanstvenog puta. Svakom doktorandu od prvog se dana dodjeljuje mentor koji osigurava kontinuiranu mentorsku podršku i aktivno uključivanje u znanstveno-istraživačke projekte koji se provode u jednom od FIDIT-ovih laboratorija. To doktorandima omogućuje rad na aktualnim, interdisciplinarnim i međunarodno relevantnim istraživanjima koja obuhvaćaju širok raspon tema: od poslovne analitike i vizualizacije podataka, preko razvoja inteligentnih sustava i analize podataka u različitim domenama te obrade prirodnog jezika i semantičkih tehnologija, do računalnog vida i obrade slike, kao i primjene naprednih informacijskih tehnologija u obrazovanju.

Dodatnu vrijednost studiju daje i znanstveni skup doktorskih studenata informatike, INFCON, koji se jednom godišnje održava na FIDIT-u. Skup doktorandima pruža priliku za prezentiranje vlastitih istraživanja, umrežavanje i razmjenu iskustava u poticajnom akademskom okruženju.

Vezano uz znanstveno-istraživački rad i projekte, na FIDIT-u djeluje pet laboratorija:

Laboratorij za raspoznavanje uzoraka i meko računarstvo (VisionLab) koji se bavi temeljnim i primijenjenim istraživanjima u području analize slika i videa te razvojem računalnih metoda i algoritamskih rješenja koja obavljaju zadatke vizualne percepcije;

Laboratorij za semantičke tehnologije (SemTechLab) koji se bavi istraživanjima iz područja predstavljanja znanja i obrade prirodnog jezika te razvojem i primjenom formalizama za predstavljanje znanja kao što su ontologije i grafovi znanja;

Laboratorij za razvoj informacijskih sustava (INSYDE Lab) koji se bavi istraživanjima u području informacijskih sustava i srodnim područjima što između ostalog uključuje digitalnu transformaciju poslovanja te razvoj i oblikovanje informacijskih sustava raznih namjena, s fokusom na primjenu umjetne inteligencije u informacijskim sustavima;

Laboratorij za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju (EduLab) koji se bavi interdisciplinarnim istraživanjima u području e-učenja odnosno razvojem i primjenom naprednih informacijskih tehnologija za unaprjeđenje kvalitete učenja i poučavanja;

koji se bavi interdisciplinarnim istraživanjima u području e-učenja odnosno razvojem i primjenom naprednih informacijskih tehnologija za unaprjeđenje kvalitete učenja i poučavanja; Laboratorij za podatkovni inženjering i računalnu lingvistiku (DECL Lab) koji se bavi primjenom računalno-lingvističkih metoda i metoda jezičnih tehnologija te istraživanjem postupaka automatske identifikacije jezičnih sveza iz teksta.

FIDIT sudjeluje na više međunarodnih projekata iz EU programa Obzor Europa, Digital Europe i Erasmus+ te na kompetitivno istraživačkim projektima iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Projekti iz programa digitalne transformacije usmjereni su na poboljšanje digitalnih vještina i sposobnosti unutar javnog i privatnog sektora, pružanje podrške razvoju novih proizvoda i usluga kroz europski digitalni centar za inovacije, razvoj kreativnosti za unaprjeđenje trostruke tranzicije (digitalne, zelene i društvene), te usvajanje znanja za upravljanje kibernetičkom sigurnošću, sprječavanje i reagiranje na postojeće i nove prijetnje kibernetičkoj sigurnosti.

NPOO projekti uključuju istraživanja poput unaprjeđenja digitalnih kompetencija studenata u STEM obrazovanju; primjene hibridnih pristupa umjetne inteligencije u obradi prirodnoga jezika i generiranju znanja; razvoja informacijskog sustava za personalizirano učenje temeljeno na analitici učenja; integracije društvenih medija, umjetne inteligencije i digitalnog marketinga za upravljanje angažmanom studenata; razvoja inteligentnih sustava za nadzor priobalja i povećanje sigurnosti na moru; razvoja sustava računalnog vida za praćenje sportaša i analizu pokreta.

FIDIT se ističe primjenom inovativnih metoda poučavanja, koje uključuju projektno učenje, rad na stvarnim problemima i primjenu najsuvremenijih tehnologija. Tijekom studija, studenti kroz laboratorijske vježbe, istraživačke projekte i stručne prakse stječu praktično iskustvo i surađuju s industrijskim partnerima, čime se olakšava njihov prelazak na tržište rada. Dodatno, fakultet redovito organizira gostujuća predavanja i radionice u suradnji s vodećim stručnjacima iz industrije, omogućujući studentima uvid u najnovije trendove i zahtjeve struke.

Smješten na modernom Sveučilišnom kampusu na Trsatu, FIDIT studentima nudi suvremeno opremljene učionice i laboratorije, kao i prostore za učenje i opuštanje. Blizina studentskih sadržaja i živahnog gradskog središta Rijeke dodatno obogaćuje studentski život.

Studiranjem na FIDIT-u, studenti postaju dio šire akademske zajednice Sveučilišta u Rijeci, što im omogućuje pristup brojnim pogodnostima, uključujući virtualne kampuse ili međunarodne programe razmjene poput Erasmus+, CEEPUS i YUFE. Kroz ove programe, studenti imaju priliku studirati i stjecati iskustvo na uglednim europskim sveučilištima, proširujući svoje vidike i jačajući svoju globalnu konkurentnost.

Ako ste strastveni prema tehnologiji i inovacijama, Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci pravo je mjesto za vas!

Iskustvo studenta Moje iskustvo na Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija obilježila je kombinacija zahtjevnih obaveza i nastave koja spaja teoriju s praktičnim radom u moderno opremljenim učionicama. Business class radionice približile su mi industrijske tehnologije, dok mi je izbor modula na trećoj godini prijediplomskog studija omogućio fokus na računalnu grafiku i razvoj videoigara. Upravo sam u području animacije, pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Martine Holenko-Dlab, odradio stručnu praksu i završni rad u sklopu Erasmus+ projekta „Joint Mentorship“. Dodatno iskustvo stekao sam kao demonstrator na kolegiju Operacijski sustavi kod prof. dr. sc. Božidara Kovačića, pomažući kolegama u savladavanju gradiva. Na diplomskom studiju posebno me privukao modul fokusiran na umjetnu inteligenciju – računalni vid i obradu prirodnog jezika. Profesori su pristupačni i predaju s entuzijazmom, a fakultet nudi izvrsne Erasmus+ programe te rad na istraživačkim projektima u laboratorijima poput VisionLaba i SemTechLaba. Benjamin Jakupović, student 2. godine sveučilišnog diplomskog studija Informatika

Riječ dekanice

Prof. dr. sc. Patrizia Poščić

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija (FIDIT) je u regiji vodeća institucija u obrazovanju, kako budućih informatičara za gospodarstvo, tako i nastavnika informatike u srednjim i osnovnim školama. Iako kao fakultet djelujemo nekoliko godina, informatičare obrazujemo još od ranih sedamdesetih godina 20. stoljeća kroz više institucija. Kroz sve te godine vodilo se računa o zapošljavanju visokokvalitetnih nastavnika i stručnjaka iz različitih područja informatike. Naši studijski programi su moderni i koncipirani tako da studenti stječu znanja koja su usklađena s nacionalnim i europskim standardima. Njegujemo interdisciplinarni pristup koji povezuje informatiku s različitim sektorima, poput obrazovanja, poslovnih sustava, multimedije, različitih sustava umjetne inteligencije i dr.

Naši nastavnici se i u znanstvenome radu bave različitim temama koje istražuju u sklopu nekoliko laboratorija. S obzirom na temu ove izjave, ističem Laboratorij za primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju gdje aktivno sudjelujemo na nekoliko međunarodnih projekata u području STEM edukacije. Na sve naše istraživačke projekte rado uključujemo i studente koji tako dobivaju novu dimenziju učenja i studiranja.

Svakako treba spomenuti da djelujemo u modernom okruženju, na riječkom kampusu te da imamo jako dobre uvjete za rad u nastavi, ali i u istraživanju. Opremili smo tri računalne učionice s preko 100 novih računala tako da svaki student može raditi na svom računalu.

S obzirom na to da FIDIT ne spada u brojčano velike fakultete (svake godine upisujemo osamdesetak novih studenata) njegujemo mentorski rad sa studentima i rad u manjim grupama što potiče osobni razvoj i praktično iskustvo kod studenata.

Daljnji razvoj fakulteta vidim u kontinuiranom unapređivanju studijskih programa te osobnom razvoju svakog nastavnika. I dalje želimo biti fakultet koji osim čistih tehničkih, tj. 'informatičkih' znanja, nudi i znanja potrebna stručnjacima za digitalno društvo, dakle želimo obrazovati programere, UX/UI dizajnere, edukatore u IT-u, digitalne analitičare, stručnjake za umjetnu inteligenciju, kibernetičku sigurnost, digitalnu transformaciju i dr.