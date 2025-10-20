Halloween ponuda - Trajna Office 2021 Pro licenca samo 31,25 €, Windows 11 Pro 13,25 €
Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 13,25 €, Office 2021 Pro Plus samo 31,25 €
Tražite li valjanu i atraktivnu ponudu s popustom za Halloween? Godeal24 vam nudi preko 90% popusta na MS licence! Dobit ćete vrlo isplativ Office 2021 Pro ključ za samo 31,25 € (uobičajena cijena: 239 €) i uštedjeti mnogo novca na ovoj kupnji. Štoviše, Halloween softverska rasprodaja uključuje Win OS, Win Server, Ashampoo, iObit i još mnogo toga u okviru ove ponude s popustom. Office 2021 Professional Plus je najopsežnija verzija popularnog uredskog paketa. Ovo izdanje uključuje sve potrebne aplikacije za produktivan rad: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access i Teams. Paket je prilagođen korporativnim korisnicima s povećanim zahtjevima za funkcionalnošću i sigurnošću; međutim, čak će i redoviti korisnici imati neosporne prednosti prelaskom na ovo izdanje. Spektakularne uštede! Kupnjom više računala cijena se snižava na samo 26 € po komadu! Nije samo Office taj koji ima šokantne cijene. Najnoviji Win 11 Pro vam također može uštedjeti zastrašujućih 90%, a cijena je samo 13,25 €! Požurite -- ova ponuda neće trajati vječno! Odaberite ovaj događaj i kupite potreban softver po izuzetno sniženoj cijeni u odnosu na uobičajenu!
Office paketi po izvrsnoj cijeni
- Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC – 31,25 €
- Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys – 59,50 € (samo 29,70 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys – 81,75 € (samo 27,05 € po ključu)
- Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs – 130,00 € (samo 26,00 € po ključu)
- Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC – 24,75 €
- Office 2021 Home and Business for Mac – 59,29 €
- Office 2019 Home and Business for Mac – 39,29 €
- Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 199,99 €
Vrlo povoljan originalni Windows OS
Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 13,25 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!
- Win 11 Professional Key – 13,25 €
- Win 11 Professional - 2 Keys – 24,75 € (samo 12,38 € po ključu)
- Win 11 Professional - 3 Keys – 34,45 € (samo 11,48 € po ključu)
- Win 11 Professional - 5 Keys – 53,15 € (samo 10,63 € po ključu)
- Win 11 Home Key – 13,05 €
- Win 11 Home - 2 Keys – 24,25 € (samo 12,13 € po ključu)
- Win 10 Professional Key – 8,25 €
- Win 10 Home Key – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12,25 €
Bundle ponuda (promo kod SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 42,29 €
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,54 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41,99 €
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,24 €
Ostali softver za računalo
Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 12 – 17,69 €
- Ashampoo Backup Pro 26 – 9,99 €
- SwifDoo PDF - 1 Month – 12,99 €
- AWZ Screen Recorder - 1 Mac/Lifetime – 19,99 €
Kako kupiti aktivacijski ključ?
Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.
Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.
Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.
Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.
Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!
Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com
--
Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.