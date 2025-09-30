Holonet - AI više nije ograničen na slike i video

Google je nedavno zagolicao maštu ljubitelja igara, 3D svjetova i imerzivnih iskustava, pokazavši kako njihov AI model kreira 3D videa kojima se možete kretati. No ono što je Google pokazao kao zanimljiv tech demo, platforma Holonet već pretvara u stvarnost

Tim: Holonet Projekt Holonet Broj članova tima 6 Grad i zemlja Zagreb, Hrvatska Otkad postoji 2022. Komercijalizacija projekta U planu Ciljano tržište Globalno Tvrtke uzori Roblox, MatterPort Proizvodi uzori Nema Crowdfunding kampanja Ne Opis projekta Platforma Holonet omogućuje svima da pomoću AI-ja jednostavno kreiraju i dijele imerzivna iskustva Email kontakt za investitore investors@holonet.world URL holonet.world

Ovaj zagrebački startup djeluje kao platforma za kreiranje i distribuciju imerzivnih iskustava na webu, a njihov novi model Holonet GenAI Creator omogućuje bilo kome da u samo nekoliko minuta kreira detaljne virtualne svjetove, direktno iz svog preglednika.

"Holonetom smo htjeli demokratizirati kreiranje imerzivnih iskustava, kako više ne bi bila rezervirana samo za organizacije s velikim budžetima. S Holonet Creatorom zaista bilo tko može kreirati interaktivno 3D iskustvo ili virtualni svijet, bez predznanja o programiranju ili 3D modeliranju, i bez neke posebne opreme", objasnio je CEO Holoneta, Darian Škarica.

Holonet GenAI World

Umjetna inteligencija i vlastita Reality Echo tehnologija

Razvoj imerzivnih iskustava inače zahtijeva, ne samo značajno iskustvo u raznim tehnologijama, već i mjesece dizajna i razvoja, koji za sobom povlače i trošak od nekoliko desetaka ili stotina tisuća eura. Čak 60% tog troška odlazi na kreiranje vizuala i okoline – to predstavlja značajno ulaganje, ali i prepreku za mnoge koji bi mogli iskoristiti prednosti imerzivnih iskustava.

Holonet eliminira taj trošak, kao i veći dio kompleksnosti razvoja, zahvaljujući svojoj platformi i dva modula za kreiranje svjetova: GenAI World i Reality Echo.

Modul GenAI World omogućuje korisniku da riječima opiše svijet koji želi stvoriti te potom iz korisničkog prompta stvara 3D svijet. Modul Reality Echo, pak, omogućuje stvaranje hiperrealističnih digitalnih blizanaca stvarnog prostora iz videozapisa, koristeći tehnologiju Gaussian Splatting.

Takve različite okoline u Holonetu moći će se kombinirati u veće svjetove te obogatiti raznim interaktivnim elementima dostupnim na platformi. Osim toga, korisnici će moći kreirati nove 3D predmete pomoću AI-ja, dodavati vlastite ili ih uvoziti s različitih platformi, poput Sketchfaba.

Jednom kada su svojim svijetom zadovoljni, korisnici ga mogu jednostavno objaviti na platformi Holonet, koja omogućuje da svijet postane pravo imerzivno i multiplayer iskustvo, dostupno na webu.

Holonet Reality Echo

Pioniri VR-a i imerzivnih tehnologija u novom projektu

Iako je iskustvo za krajnjeg korisnika iznimno jednostavno, platforma koristi najnovije tehnologije u GenAI-ju, prostornom računalstvu i imerzivnom webu. To ne čudi ako znamo da iza projekta stoji iskusan tim koji već gotovo dva desetljeća prati i sudjeluje u razvoju imerzivnih tehnologija.

Darian i Vedran Škarica na hrvatskoj su sceni već poznati kao osnivači uspješnog XR studija Delta Reality, a u Holonetu im se kao suosnivač pridružio i Matija Manđurov, jedan od pionira domaćeg VR gaminga.

Sam Holonet temelji se na imerzivnom webu, tehnologiji koja omogućuje da za interaktivna i višekorisnička 3D iskustva više nisu potrebne VR naočale, već se mogu pokrenuti iz običnog internetskog preglednika, koje svi već imaju i koriste na računalima i mobitelima.

Kada tim Holoneta kaže da virtualne svjetove čini dostupnima svima, to misli u svakom pogledu – bilo da želite stvoriti vlastiti svijet, bilo da jednostavno zakoračiti u neki postojeći.