Poslovni anđeli uložili u domaći VR startup Holonet

Sudionik Idea Knockouta 2025 i pobjednik konferencije Zagreb Connect, Holonet, startup je koji se bavi izgradnjom virtualnih svjetova na webu uz pomoć umjetne inteligencije

Organizacija poslovnih anđela Croatian Business Angel Network (CBAN) realizirala je investiciju u hrvatski tehnološki startup Holonet, pobjednika ovogodišnje konferencije Zagreb Connect i jednog od finalista Idea Knockouta 2025. Riječ je o prvoj rundi financiranja za ovaj startup, u kojoj su Holonet podržali Mihovil Barančić, Damir Sabol, Davorin Capan, Hrvoje Zlatar i Marijan Mumdžiev. Ulaganje je usmjereno na osnaživanje investicijske podrške u ranoj fazi za startupe koji razvijaju nove tehnologije.

Podrška anđela u najranijoj fazi

Holonet je platforma za izgradnju virtualnih svjetova na webu, kreirana da ubrza proces stvaranja imerzivnih iskustava. Holonet kombinira tehnologije umjetne inteligencije, 3D rendering i vlastitu interakcijsku platformu. Tehnološka rješenja nalaze se unutar Creator modula kako bi ga mogli koristiti i korisnici bez prethodnog iskustva u razvoju ili 3D modeliranju.

Na taj način pokušava se omogućiti šira primjena imerzivnih tehnologija uklanjanjem financijskih barijera i potrebe za specifičnim vještinama. Uz kapital, članovi CBAN-a sudjelovat će u razvoju Holoneta kroz savjetovanje i povezivanje s partnerima u regiji i inozemstvu.

"Ovakva rana podrška posebno je bitna ako želimo iz Hrvatske lansirati radikalno inovativne proizvode s velikim potencijalom rasta. Danas svatko može uz pomoć AI-a stvoriti aplikaciju koja će za tjedan dana imati prve prihode, ali za R&D i validaciju tržišta koji stoje iza stvarno inovativnih i robusnih proizvoda, koje je teško kopirati, potrebno je vrijeme. To je upravo ono što anđeoska investicija osigurava u ranoj fazi, vrijeme da stasaju i pronađu pravi market fit kako bi u pre-seed rundu mogli ući sa značajnim zaletom", izjavio je Mihovil Barančić, predsjednik CBAN-a.

" Kreiranje virtualnih svjetova tržište je vrijedno više od 104 milijarde dolara, a sve više velikih igrača poput Googlea, Mete i Nvidije prepoznaje potencijal i usmjerava investicije prema World modelima i kreiranju virtualnih prostora. Posebno je dobar osjećaj da se dio razvoja ovog novog smjera u tehnologiji odvija u Zagrebu", izjavio je Darian Škarica, CEO Holoneta te istaknuo kako je startup pokrenuo razgovore s nekoliko fondova rizičnog kapitala za pre-seed rundu.