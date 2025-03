HT podijelio svih 20.000 besplatnih licenci za Perplexity Pro i osigurao dodatne licence

Hrvatski Telekom je u ekskluzivnoj suradnji s Perplexityjem, korisnicima u Hrvatskoj inicijalno osigurao 20 tisuća godišnjih licenci za besplatan pristup Perplexity Pro. S obzirom na ogroman interes, odlična iskustva i zadovoljstvo korisnika ovim konverzacijskim „motorom za odgovore” Hrvatski Telekom osigurao je dodatne besplatne licence te je do sada preuzeto više od 30.000 Perplexity Pro licenci, odnosno čak 50% više od predviđenog, a do dodatnih je i dalje moguće doći do 31. svibnja, kroz Magenta Moments program pogodnosti.

Pritom se 25 fakulteta i visokoobrazovnih institucija uključilo u ovaj program Hrvatskog Telekoma kojem je cilj educirati i povećati upotrebu alata umjetne inteligencije u Hrvatskoj, te su obrazovne institucije u suradnji s HT-om omogućile svojim studentima besplatne licence.

„Naša želja je unapređenje društva kroz korištenje inovativnih tehnologija i najmodernijih digitalnih alata, a suradnja s Perplexityjem predstavlja važan korak u tom smjeru. Vjerovali smo kako će građani prepoznati vrijednost besplatnih Perplexity Pro licenci u svakodnevnom životu i naša su se očekivanja ne samo potvrdila, već su dosadašnji rezultati korištenja nadmašili sva očekivanja budući da je gotovo 1% stanovništva Hrvatske počelo koristiti Perplexity Pro od početka naše suradnje. Željeli smo umjetnu inteligenciju učiniti dostupnu svakome jer smo duboko uvjereni da će Hrvatska napredovati s većim korištenjem AI. Posebno nam je drago uključenje i suradnja s akademskom zajednicom jer su studenti i profesori dobili priliku istraživati i koristiti Perplexity u akademskom kontekstu što smatramo važnim temeljem za buduću primjenu. Također, planiramo i sveobuhvatnu edukaciju korisnika o mogućnostima Perplexity Proa“, istaknuo je Ivan Runje, direktor marketinga privatnih korisnika i upravljanja proizvodima Hrvatskog Telekoma.