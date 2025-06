Apple ozbiljno razmišlja o kupnji Perplexityja

Prema informacijama koje je objavio Bloombergov Mark Gurman, Appleovi rukovoditelji ozbiljno raspravljaju o mogućnosti kupnje Perplexity AI-a, tražilice temeljene na umjetnoj inteligenciji koja je stekla značajnu popularnost u proteklih godinu dana.

Pregovori su navodno još uvijek u ranoj fazi, a nad njima nadzor vodi Appleov voditelj za spajanja i preuzimanja, zajedno s vodećim ljudima iz Appleovog AI odjela. Iz Perplexityja još ništa ne otkrivaju, stoga je još prerano za reći hoće do ikakvog dogovora uopće i doći.

Međutim, ako Apple zaista kupi Perplexity, čija se vrijednost trenutno procjenjuje na 14 milijardi dolara, to bi za tvrtku iz Cupertina predstavljalo najveće ulaganje do sada. No, također treba imati na umu da je Perplexity već u poodmaklim razgovorima sa Samsungom o integraciji nekih svojih značajki u Samsungov ekosustav pa bi možda radije išli u konkretnije pregovore s južnokorejskom tvrtkom.

U svakom slučaju, situacija će vjerojatno biti jasnija do kraja godine.