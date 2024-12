Huawei redefinirao dizajn preklopnih i audio uređaja predstavljanjem novih revolucionarnih proizvoda

Huawei Consumer Business Grupa (CBG) predstavila je nekoliko dugo iščekivanih proizvoda koji nas uvode u novu eru tehnološke izvrsnosti, na upravo održanom HUAWEI Flagship Product Launch eventu u Dubaiju 12. prosinca ove godine pod nazivom "Unfold the Classic", a među novo predstavljenim proizvodima su HUAWEI Mate X6 preklopni telefon, HUAWEI nova 13 serija pametnih telefona i HUAWEI FreeBuds Pro 4 te HUAWEI FreeClip Rose Gold bežične slušalice.

S novim revolucionarnim proizvodima Huawei nastavlja potvrđivati svoju vodeću ulogu na tržištu u kreiranju inovativne potrošačke tehnologije te ostaje predan kontinuiranim inovacijama i dovođenju digitalnog svijeta do svake osobe, obitelji i organizacije u svijetu. Huawei je bespogovorno usredotočen na tehnološki napredak civilizacije s ciljem stvaranja što inovativnijih proizvoda te i dalje ostaje predan značajnim ulaganjima u istraživanje, razvoj i inovacije. Ovaj paket predstavljenih premium proizvoda predstavlja novu eru visokotehnoloških inovacija, pokazujući predanost koju Huawei svakodnevno posvećuje s namjerom kontinuiranog napretka i shodno tome - osnaživanju potrošačkog iskustva u doticaju s modernim tehnologijama.

HUAWEI Mate X6: Istinski flagship preklopni pametni telefon

Kao pionir i lider u mobilnim telefonima s preklopnim zaslonom, Huawei je uvijek bio na čelu tehnološkog poretka u razvoju sklopivih telefona. Na HUAWEI Flagship Product Launch eventu upravo je predstavljena sljedeća generacija preklopnih uređaja, poznata kao Mate serija. Novi HUAWEI Mate X6 je svestrani i napredni pametni telefon kojemu je cilj postaviti nove standarde za tržište preklopnih telefona sa značajnim nadogradnjama u dizajnu i izdržljivosti te fotografiji i korisničkom iskustvu.

Korištenjem inovativnih izdržljivih materijala u proizvodnom procesu, telefon je istovremeno tanak i čvrst, teži samo 239 grama, a dimenzije su mu 9,85 mm debljine dok je sklopljen te 4,6 mm dok je otvoren. Dolazi u varijantama prekrasnih boja Nebula Red i Black, a karakteristički Space-Age Orbit dizajn kamera inspiriran je planetarnim putanjama, simbolizirajući beskonačne mogućnosti budućnosti. Postavljajući novi standard na tržištu sklopivih pametnih telefona, HUAWEI Mate X6 ima snažne specifikacije XMAGE kamere s ultra otvorom blende (ultra otvor blende od 50 MP, ultraširokokutna kamera od 40 MP i telefoto mikro kamera od 48 MP), donoseći tako revoluciju u preklopnoj mobilnoj fotografiji. Sve kamera zajedno donose vrhunske prikaze boja i poboljšavaju mogućnost snimanja, ali inovacije iza HUAWEI Mate X6 ne završavaju na hardveru. Novi Huaweijev sklopivi vodeći model dolazi i s operativnim sustavom EMUI 15 koji je jednostavan za korištenje - korisnici mogu uživati ​​u boljem iskustvu prepunom veće zabave, inteligencije, sigurnosti i besprijekornosti.

HUAWEI nova 13 serija: Super selfie

HUAWEI nova 13 serija uvodi novi val trendova na pametnim telefonima i potiče kreativni duh mlađih generacija. Kada je riječ o fotografiji, telefon nudi podršku za više mogućnosti portreta kod prednje i stražnje kamere, pa će portretne snimke biti napravljene s bogatom umjetničkom atmosferom.

HUAWEI nova 13 Pro predstavlja nadograđenu kameru s podesivim otvorom blende od 50 MP s promjenjivim rasponom otvora blende od F1.4 do F4.0, koja se neprimjetno prilagođava različitim scenarijima snimanja, i optičkom stabilizacijom slike (OIS). Dodatno, telefoto portretna kamera s 3X optičkim zumom i OIS-om pruža svestrane opcije zumiranja, savršene za snimke portreta iz srednje i velike udaljenosti. Huaweijev prikladni XD Portrait Engine posebno dolazi do izražaja tako da usavršava fotografije kroz oblik, teksturu, sjaj, boju i zamućenje, a nudi tri poboljšana stila portreta za različite scenarije snimanja. Tu je i nova značajka AI Best Expression koja pomaže poboljšati burst fotke s inteligentnim AI prilagodbama, omogućujući korisnicima da odaberu sliku na kojima su ispali najbolje.

Inspirirana elementima visoke mode, HUAWEI nova 13 serija predstavljena je u upečatljivoj Loden Green boji, zajedno s klasičnom crnom i bijelom te inovativnim dinamičkim kariranim dizajnom teksture koji spaja sofisticiranost i minimalizam. Ostajući vjerna estetici Fashion Forward trenda, HUAWEI nova 13 serija donosi karirane uzorke s odjeće i modnih dodataka u svijet ručnog dizajna, stvarajući igru ​​svjetla i sjene.

HUAWEI FreeBuds Pro 4: premium slušalice za stabilne i jasne pozive

HUAWEI FreeBuds Pro 4 nastavlja liniju vodećih vrhunskih bežičnih slušalica vrhunske kvalitete. Izrađene na temeljima napredne tehničke stručnosti i akustičnog umijeća, ove slušalice pružaju neusporedivo iskustvo pozivanja i slušanja, kombinirajući prijenos visoke rezolucije bez gubitaka tonova i zvukova i preciznu reprodukciju zvuka (Dual-driver True Sound sustav). Rezultat je impresivno i uzbudljivo zvučno iskustvo, koje sada debitira pod brendom HUAWEI SOUND.

Uz revolucionarne inovacije u jasnoći poziva, HUAWEI FreeBuds Pro 4 mogu eliminirati do 100 dB vanjske buke1 tijekom poziva zahvaljujući stalno razvijajućem Huawei AI algoritmu za smanjenje buke te 3 VPU mikrofona za poboljšanu izolaciju buke. HUAWEI FreeBuds Pro 4 također nudi do nevjerojatnih 2,3 Mbps audio prijenosa bez gubitaka2, u usporedbi s 1,5 Mbps iz prethodne generacije. Podržava Huawei Bluetooth protokol L2HC 4.0 codec3, omogućujući dekompresiran prijenos visokokvalitetnog zvuka bez gubitaka na 48 kHz/24-bita frekvenciji. S novopodešenim Dual-driver True Soundom, slušalice rade u harmoniji s tehnologijom Digital Cross-Over za pružanje bogatog i realističnog zvučnog iskustva.

HUAWEI FreeClip: Sada u prekrasnoj Rose Gold boji

HUAWEI FreeClip bežične slušalice nastavljaju spajati vrhunsku tehnologiju s elegantnom, modnom estetikom. S prepoznatljivim C-Bridge Design, ovaj izvanredni oblik kombinira profinjenu ergonomsku strukturu s mehanizmom kojem je na prvom mjestu udobnost, stvarajući besprijekoran spoj stila i praktičnosti. Sada dostupna u Rose Gold boji, najnovija verzija HUAWEI FreeClip slušalica predstavlja zadivljujuću paletu boja s nježno ružičastom nijansom, uparenu sa suptilnim zlatnim nijansama, evocirajući osjećaj romantike i nenametljive elegancije. Dodajući svoju privlačnost, HUAWEI FreeClip također donosi nove značajke kao što su algoritam dinamičkog basa, kontrole pokretima glave, kao i podsjetnik na ispadanje slušalice za udobnost korisnika. Dizajniran za bezbrižnost, podsjetnici za ispadanje blagim upozorenjem obavještavaju korisnika ako slušalica isklizne tijekom korištenja, osiguravajući neometano uživanje bez obzira na aktivnost.

