Inini IT stručnjaci digitaliziraju poslovanje naše najveće naftne kompanije

IT sektor u Ini postoji još od sedamdesetih godina prošlog stoljeća, a koncem 2015. godine IT stručnjaci izdvajaju se u zasebno društvo Plavi tim d.o.o., koji od tada djeluje kao samostalni uslužni informatički centar. Primarno se bavi razvojem inovativnih IT rješenja, operativnom i infrastrukturnom podrškom projektima, kibernetičkom sigurnošću te pružanjem podrške korisnicima. Trenutačno zapošljava oko 170 stručnjaka na četiri lokacije (Zagreb, Rijeka, Sisak i Ivanić Grad). Vrijedi istaknuti da su 38 % stručnjaka Plavog tima žene te je gotovo jednak omjer žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama, na što su posebno ponosni.

U kompaniji vlada timsko ozračje orijentirano na zaposlenike, poglavito na održavanje različitosti i jednake zastupljenosti između spolova, generacija i karaktera prilikom odabira budućih kandidata, jer su upravo različitost, mogućnost mentoringa i razvoja velika prednost Plavog tima. O tome kakav profil IT stručnjaka možemo sresti u Ini te koliko je izazovan rad u najvećoj naftnoj kompaniji, razgovarali smo s direktorom Kristianom Schusterom.

Kristian Schuster, direktor društva Plavi tim d.o.o.

Implementacija projektnog menadžmenta na velikim strateškim projektima

S obzirom na to da je informatizacija Ine krenula prije nekih 50-ak godina, potreba za ubrzanjem svih poslovnih procesa uvođenjem suvremenih IT tehnologija kontinuirano se povećavala. Svi dijelovi poslovanja, od Istraživanja i proizvodnje nafte i plina, preko Rafinerija i marketinga do onog najprepoznatljivijeg dijela, Usluga kupcima i maloprodaje (Ininih benzinskih postaja), zahtijevali su prilagodbu na brzi tempo digitalne transformacije. Teško da danas postoji zaposlenik Ine koji se u svojoj karijeri nije susreo s nekim od IT rješenja koja mijenjaju repetitivne poslove, dok su nove ideje za ubrzanjem i automatizacijom njihovih svakodnevnih zadataka više nego dobrodošle.

Naši zaposlenici angažirani su na velikim domaćim i međunarodnim projektima, na kojima mogu kombinirati sve aspekte projektnog menadžmenta. Ovdje bih istaknuo velike i strateške projekte na razini RH; poput izgradnje postrojenja za obradu teških ostataka u Rafineriji nafte Rijeka ili projekta Biorafinerije na lokaciji u Sisku.

Kako bismo uspješno odgovorili na brojne zahtjeve stavljene ispred nas, potreba za IT stručnjacima se povećavala paralelno s porastom broja zahtjeva. Developeri iz Plavog tima pratili su zahtjeve poslovanja te se trenutačno bave zaista velikim brojem tehnologija, od razvoja SAP-a kao centralnog korporativnog sustava, do svih specijalističkih aplikacija koje podržavaju gore spomenute segmente poslovanja. Njihov rad najviše se očituje u činjenici da na razini INA Grupe već godinama aktivno koristimo RPA tehnologije, chatbotove, elektronički potpis i sl. IT operativa bavi se core IT-jem, fokusirani su više na servisni aspekt, bez direktnog kontakta s poslovnim aspektom, koriste recentne mrežne, sistemske on-prem i cloud tehnologije. U segmentu korisničke podrške aktivno djeluju naš INA Call centar i IT Helpdesk – naš tim koji pruža svu potrebnu podršku za više od 5.000 naših kolega – korisnika te podršku maloprodajnim mjestima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori.

Nudi se i mogućnost interne promjene karijernog puta

Ono što je prepoznato kao jedna od glavnih prednosti rada u IT-ju unutar non IT korporacije, mogućnost je interne promjene karijernog puta te kontinuiranog usvajanja novih znanja i tehnologija. Temelj našeg poslovanja čini bogato stručno znanje koje proizlazi iz kreativnosti i inovativnosti pojedinaca i timova.

Kao i ostale IT kompanije, sve više idemo u smjeru DevOps metoda poslovanja, s naglaskom na poboljšanu komunikaciju te suradnju između programera i operativnih stručnjaka. Upravo zato, pozivamo sve zainteresirane kandidate da posjete naše karijerne stranice, a u slučaju da trenutačno nema otvorenih natječaja, svoj profil izrade na portalu za zapošljavanje.

Svoj karijerni put kod nas mogu pronaći IT stručnjaci različitih generacija, raznih smjerova obrazovanja, iskustva te karaktera, jer upravo su stabilnost, zajednica i karijera ono što Plavi tim i Inu čine posebnima.