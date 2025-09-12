Izvrsna ponuda: Originalni Windows ključevi za 6,29 € i Office ključevi za 14,49 € na WDKeys.com

Automatska dostava u 3 sekunde • Najniže cijene • 100% sigurno

WDKeys.com petak, 12. rujna 2025. u 09:34

Zabrinuti ste zbog skočnih prozora i sigurnosnih rizika piratskog softvera? Sada je vrijeme da aktivirate softver uz originalni ključ! Nudimo službene originalne ključeve za Windows 11 Professional i Office 2021 Professional Plus po najnižoj cijeni u povijesti. Uživajte u sigurnom i stabilnom iskustvu, s službenim procesom aktivacije koji je pouzdan i bezbrižan.

  1. Automatska dostava u 3 sekunde – Ključevi odmah stižu na vaš e-mail (možete provjeriti u narudžbama), bez čekanja!
  2. 100% provjereni ključevi – potpuno kompatibilni s Microsoftovim sustavom.

Ne zaboravite prilikom kupnje iskoristiti promotivni kod AX60 za dodatni popust.

Windows ponuda - izvrsne cijene!

Office aplikacije (Word, Excel, PowerPoint,OneNote...)

Predstavljamo vam originalne ključeve za Windows 11 Professional i Office 2021 Professional Plus – po najnižoj cijeni u povijesti! Uživajte u potpuno legitimnom, sigurnom i stabilnom radnom okruženju uz službenu aktivaciju od Microsofta.

Povoljnija kombinirana ponuda

 

 

 

Kupite Windows 10/11 ključ odmah!

Kupite Office 2016/2019/2021 ključ odmah!

Prebacite se na legalnu verziju već danas – jednostavno, brzo i pristupačno!

Otvorite Postavke > Sustav > Aktivacija > Promijenite ključ proizvoda, unesite svoj ključ (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) i dovršite aktivaciju – vaš Windows je odmah 100% originalan i spreman za korištenje!

Aktivacija Officea: Otvorite Word ili Excel > Datoteka > Račun > Unesite ključ proizvoda > Upišite svoj 25-znamenkasti ključ (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) i slijedite upute – aktivacija je trenutna, a vaš Office odmah spreman za korištenje!

Ova promotivna cijena neće trajati! Ne propustite ovu savršenu priliku za nadogradnju na originalni softver.Vremenski ograničena ponuda!

Ova promotivna cijena neće trajati dugo!

Iskoristite jedinstvenu priliku da nadogradite na originalni Windows i Office softver po najnižoj cijeni – prije nego što ponuda istekne! Upravo sada je savršeno vrijeme da aktivirate svoj softver i uživate u sigurnom, stabilnom i potpuno funkcionalnom iskustvu.

Možete odabrati kupnju s korisničkim računom ili jednostavno obaviti transakciju bez registracije – unesite samo osnovne podatke i ključ ste već u rukama za 3 sekunde!

Korak 1: Odabir proizvoda

1. Odaberite željeni proizvod (npr. Windows 11 Pro ili Microsoft Office).

2. Kliknite gumb "Dodaj u košaricu".

Korak 2: Potvrda narudžbe

1. Provjerite sadržaj košarice (količina i proizvodi).

2. Kliknite "Naplati" za nastavak.

Korak 3: Način plaćanja

1. Odaberite željeni način plaćanja (npr. kartica, PayPal).

2. Kliknite "Predaj narudžbu" za potvrdu.

Korak 4: Instantna isporuka ključa(Dostava u 1-3 sekunde!)

1. Nakon uspješnog plaćanja, ključ će se odmah prikazati na zaslonu.

2. Također ćete ga dobiti na e-mail (provjerite i "Promocije" ili "Spam" mapu).

Korak 5: Korisnička podrška

Ako imate bilo kakvih poteškoća:

1. Pošaljite e-mail na našu korisničku službu: zetianrao@gmail.com

2. Odgovorit ćemo u roku od 5 sati

Primjena ključa:

  1. Aktivacija novog računala
  2. Obnova licence nakon reinstalacije operativnog sustava
  3. Poslovne licence za uredske potrebe – pouzdano i skalabilno

Odmah nakon kupnje dobivate:

  1. 24/7 podršku putem e-pošte – uvijek smo tu kad vam trebamo
  2. Besplatnu zamjenu ključa u slučaju neuspjele aktivacije – brzo i izravno putem e-maila

Posjetite wdkeys.com već danas i uživajte u sigurnom, stabilnom i 100% originalnom softverskom iskustvu!

 

 



HI-FI SETUP TJEDNA: Audiovector, Primare, Bluesound

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

5.850 EUR Kupi

Donosi snažan i uravnotežen bas.

Akcija

REL ACOUSTICS T/7X

Opremljen 8" aktivnim i 10" pasivnim driverom, Class A/B pojačalom od 200W i REL Speakon high-level ulazima, pruža dubok i prirodan zvuk koji se savršeno stapa s glavnim zvučnicima.

1.099 € 1.223,00 € Akcija

Britanski audiofilski zvučnik izrađen u Oxfordshireu.

Akcija

FALCON ACOUSTICS M10

Kompaktni 2-smjerni bas-refleks monitor sa 5” Falcon B110 wooferom i 25 mm M-range soft dome visokotoncem (SEAS) pruža frekvencijski odziv 40 Hz – 25 kHz uz osjetljivost 86 dB i impedanciju 8Ω. Snage do 100 W, u drvenom furniru, mase 7,5 kg po komadu.

2.174 € 2.899 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

BLUESOUND Node N132

Hi-fi glazbeni streamer BluOS NODE (N132) s ESS ES9039Q2M DAC-om donosi vrhunsku kvalitetu zvuka, podršku za visoko-rezolucijske formate (FLAC, MQA, DSD256), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 aptX Adaptive, HDMI eARC, AirPlay 2 i brojne servise. Upravlja se BluOS aplikacijom, dimenzije 220×46×146 mm.

529 € 589 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi