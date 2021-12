Je li brzo punjenje i bežično punjenje dobro za punjenje našeg telefona?

Ono što trebate znati je da će bateriji vašeg mobitela smetati dvije stvari - pražnjenje do kraja i visoka temperatura. Što više budete puštali bateriju mobitela da se isprazni, to će se baterija prije oštetiti. Mobitel je najbolje puniti što češće i kraće, recimo kada baterija dođe do 50%. Osim toga, vaš mobitel se ne smije izlagati visokim temperaturama. Što je temperatura veća to se kapacitet baterije više smanjuje.

Sada kada ste saznali što je korisno za bateriju, otkrijte koji načini punjenja postoje i koji su bolji za bateriju!

Brzo punjenje

Pametni telefoni posjeduju tehnologiju brzog punjenja. Neki smatraju da je štetan, dok drugi ipak misle suprotno. Što je ustvari istina?

Brzo punjenje vam omogućava da brže napunite telefon. Ovaj novi princip punjenja pametnih telefona radi s naponom do 5 volti i strujom od 1 ampera. Uz modele koji imaju brzo punjenje uglavnom dolazi i dodatna oprema koja može osigurati 5V / 2A napajanje i kabel s boljom propusnošću. Brzo punjenje se zapravo ispostavilo odlično za 21. stoljeće, točnije za užurbani ritam života gdje nam uvijek nedostaje vrijeme za bitne stvari. Odlično je u situacijama kada imate na raspolaganju malo vremena da napunite vaš telefon.

Je li brzo punjenje štetno za bateriju mobitela?

Istina je da ne postoji nikakva mudrost oko brzog punjenja, ali da je svakako korisno svakome od nas. Ova metoda punjenja sama po sebi, ne može utjecati na oštećenje baterije niti je može pokvariti. Ono što može pokvariti bateriju s ovom metodom punjenja je, prethodno spomenuta, visoka temperatura.

Zaključak je da je brzo punjenje svakako korisno, ne šteti vašem mobitelu ako to koristite na pravilan način. Izbjegavajte visoke temperature i slobodno, bez straha dopunite vaš telefon u najkraćem roku.

Bežično punjenje

Tehnologija bežičnog punjenja radi pomoću magnetske indukcije, koja omogućuje prijenos energije s platforme na bateriju mobitela. Pojavom ovog načina punjenja, sve je veća vjerojatnost da će jednoga dana većina proizvođača pametnih telefona početi koristiti ovaj princip punjenja.

Dolaskom nove tehnologije dobivamo sve modernija, inovativnija i olakšavajuća rješenja za svakodnevnicu, a tako i za punjenje mobitela. Punjenje bez žica svakako može olakšati svakodnevnicu, posebice u užurbanim vremenima.

Telefoni koji podržavaju bežično punjenje

Ljubitelji nove tehnologije i modernog doba sigurno će obožavati ovaj način punjenja. Najpoznatiji modeli s kojim možete imati ovu funkciju su: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy Note Edge, Samsung Galaxy Note 4, Google Nexus 6, Motorola Droid Turbo...

Međutim, ukoliko vaš uređaj nema mogućnost ove tehnologije, možete zasebno kupiti univerzalnu bežičnu memoriju i omogućiti vašem mobitelu ovaj način punjenja. Ovisno o vrsti, adapter možete povezati na više načina. Koristite vaše uređaje po najnovijoj tehnologiji i skratite vrijeme ovim načinom punjenja. Zanimljivo je da čak i neki stariji modeli mobitela podržavaju ovaj način punjenja.

Što je ispravnije i bolje za vaš mobitel?

Nakon svih navedenih karakteristika i nedostataka, može se zaključiti da oba načina punjenja donose mnoštvo benefita po vas i vaš mobitel. Na kraju, preostaje samo stvar ukusa. Oni kojima se ne da motati s kabelima i strujom odlučit će se za mobitele na bežično punjenje, a oni koji su svakako navikli na taj način punjenja odabrat će brzi način punjenja. Jedino što je važno i kod jednog, i kod drugog načina punjenja je da se pridržavate istih pravila a to su: ne izlagati mobitel visokim temperaturama, ne prazniti bateriju do kraja, puniti je što manje, a što brže.