Je li gaming profesija ili samo hobi?

Gaming je zaista odličan hobi u kojem možete uživati sami ili s drugima. Mnogi od nas, priznali to ili ne, upravo uz igru vežu neke od najljepših uspomena. Gaming industrija sve više raste jer se ljudi vole igrati i natjecati, maštati i otkrivati nove stvari, a igre nisu jedino što ih vezuje uz tehnologiju i digitalni svijet. Video igre su postale više od običnog hobija. Općenito govoreći, igranje je strast koja se uglavnom provodi u slobodno vrijeme. Netko će to odabrati kao hobi, a netko će iskoristiti svu svoju strast prema igri i upravo na ovaj način zarađivati za život.

Koje su prednosti gaminga? Poboljšava naše vještine rješavanja zagonetki, donošenje odluka, otvara mnoge prilike za karijeru, razbija stres, proširuje naše opće znanje o različitim temama, potiče kreativnost, pomaže u treniranju našeg refleksa i koordinacije ruku i očiju, povećava fleksibilnost mozga, pomaže oko upoznavanja i stjecanju prijateljstva, proširuje naše poglede na svijet te postoji mogućnost da među prvima isprobamo najnoviju tehnologiju…popis je zaista dugačak.

Gaming ima toliko toga za ponuditi i nešto je u čemu svatko može uživati. Od bogatih iskustava pripovijedanja za povremene igrače preko unosno uzbudljivih prilika i mogućnosti upoznavanja divnih ljudi iz cijelog svijeta samo kroz igranje. Igre nas mogu odvesti u potpuno nove svjetove ispunjene fantastičnim kreacijama i krajolicima koji izazivaju strahopoštovanje zbog kojih se nikada ne želite odjaviti iz njih na kraju dugog igračkog maratona

Dok mnogi ljudi o igricama razmišljaju kao o nečemu čime su se bavili kada su bili djeca, drugi su to pretvorili u profesiju koja svake godine zarađuje milijune dolara. Gaming je profesija kojoj raste popularnost i profitabilnost. To nije samo aktivnost, već industrija s vlastitom kulturom, jezikom i slavnim osobama. Gaming je svakako postala ozbiljna industrija te je jedan je od najbrže rastućih čak i ispred filmske industrije. Prema Business Insideru, tržište eSporta vrijedi više od 1,1 milijarde dolara u 2022. Najpopularniji gaming događaj na svijetu je The International Dota 2 turnir, koji je imao nagradni fond od preko 25 milijuna dolara. Postao je jedan od najgledanijih eSports događaja na svijetu. Jedan od najpopularnijih oblika natjecateljskog igranja su online turniri na kojima se igrači natječu jedni protiv drugih za novčane nagrade i uz podršku milijuna obožavatelja diljem svijeta. Obično se emitiraju na Twitchu, YouTubeu i drugim platformama.

Igre se mogu pretvoriti u karijeru ako ste voljni uložiti vrijeme i trud koji su potrebni da postanete dobri u tome. To također uključuje i investiciju u kvalitetnu opremu te odabir igre koju volite te u kojoj ste uspješni, a uz sve to i kontinuirani rad - možete doći do vrha. Izaberite ono što je vaša strast i napravite sve potrebne korake da budete najbolji u tome.

Igranje je savršeno prikladan hobi, koji nam zapravo može pomoći da se sami poboljšamo i postanemo najbolja verzija sebe! Vrijeme za igru je dio našeg razvoja kao ljudskih bića, a to ne prestaje samo kada postanemo odrasli. Igre nas mogu naučiti mnogo različitih vještina i dati našem mozgu prijeko potrebnu vježbu, stoga nastavite raditi ono što volite i istovremeno razvijajte važne vještine.

