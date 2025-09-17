Jesenska ponuda - originalni Office 2021 Pro i Windows 11 Pro samo 39 €

MMORC.com nudi povoljan softver u velikoj jesenskoj ponudi - evo kako kupiti originalni Office 2016 Pro paket za 18,78 € i Windows 10 Pro za samo 7,53 €. Novi Windows 11 Pro dostupan je za 14,47 €

Bliži nam se jesen, a MMORC.com je pripremio svoju veliku jesensku ponudu. Ističemo Office 2021 Pro Key + Windows 11 Pro po cijeni od samo 39,66 € ili Office 2021 Pro za 32,06 €. Ako vam je dovoljna starija verzija softvera, tu je Windows 10 Pro po cijeni od 7,53 € ili Office 2016 Pro za 18,78 €. Softver u ponudi potpuno je originalan i pruža jednake funkcionalnosti kao i novi. Iskoristite promotivne kodove iz teksta za povoljniju cijenu. Prije kupnje skinite originalni softver s web stranica proizvođača i instalirajte ga na računalo, a potom ga aktivirajte pomoću kupljenog ključa.

63% popusta ma Office 2021 (promo kod BNC63)

46% popusta na Windows 11 i Windows 10 (promo kod BNC46)

63% popusta na Office 2016 i Office 2019 (promo kod BNC63)

46% popusta na ostali softver (promo kod BNC46)

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Sam postupak kupovine vrlo je jednostavan. Nakon klika na link u tekstu kod željenog proizvoda, prikazat će vam se softver s punom cijenom u MMORC trgovini. Navedena cijena je već sama po sebi vrlo povoljna, ali uz promotivni kod možete je dodatno spustiti.

U sljedećem koraku željeni proizvod dodat ćete u kupovnu košaricu. Klikom na "Place Order" započinjete postupak narudžbe.

Tu sad ćete pronaći polje za upis promotivnog koda. Nakon upisa koda, aplicirat ćete popust na odabrani proizvod.

U istom prozoru odabirete način plaćanja. Savjetujemo PayPal jer je tako najjednostavnije i najsigurnije. Ubrzo nakon plaćanja na e-mail će vam stići aktivacijski kod za kupljeni softver, a moći ćete ga preuzeti i izravno unutar webshopa. Kupujete li aktivacijski ključ za Windows, imajte na umu da ključ ne vrijedi za nadogradnju s druge verzije Windowsa, već isključivo za aktivaciju nove svježe instalacije koju možete preuzeti sa službenih stranica proizvođača.

U slučaju bilo kakvih pitanja kontaktirajte support@mmorc.com

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.