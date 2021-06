Koje je tvoje zaleđe ove sezone?

Sport je oduvijek bio nešto što spaja ljude i briše sve granice. Uz sport, barem na trenutak, misli skrenemo sa svakodnevnih obaveza i uživamo u uspjesima koje postižu oni koji predstavljaju našu zemlju na najbolji mogući način.

Zašto je nogomet najvažnija sporedna stvar na svijetu? Pitanje koje se već generacijama proteže i uvijek je odgovor isti – nogomet je više od sporta. Nogomet nas ujedinjuje, srca nam kucaju kao jedno, a nogometna euforija i zajedništvo koje osjećamo su neopisivo iskustvo. Nogomet je najmasovniji sport na svijetu, a ovih mjesec dana Europskog prvenstva i ovog nogometnog ludila su upravo ono što nam je u ovom trenutku potrebno.

Zaleđe je uvijek predmet rasprave i vjerojatno najsloženije nogometno pravilo. Kažu da ga mnogi ne razumiju, a posebice nježniji spol. Muškarci su često uvjereni kako žene nikad neće shvatiti što je zaleđe tj. ofsajd, ali možda pokušaji objašnjavanja nisu bili najbolji pa smo odlučili to malo bolje pojasniti.

Zamislite da ste u Links poslovnici i da ste došle s prijateljicom koja gleda laptope te pronađe model koji joj savršeno odgovara i otiđe do blagajne, a u međuvremenu ti isprobavaš slušalice i pronađeš baš one koje ti odlično pristaju. U tom trenutku se sjetiš da kasniš na tečaj talijanskog i vidiš prijateljicu za blagajnom te joj baciš slušalice kako bi ih ona kupila za tebe. Međutim, prodavač još nije došao do blagajne i tvoja prijateljica ne može kupiti te slušalice i samim time je u zaleđu. Ideja je da joj možeš baciti slušalice tek kada je prijateljica u razini s prodavačem. U nogometu je to prevedeno tako da tvoj suigrač ne može stajati iza zadnjeg igrača u obrani i onda ako suigraču dodaš loptu on će biti u nedozvoljenoj poziciji te će biti zaleđe i morat će dati loptu nazad protivničkom igraču. Sve dok je tvoj suigrač u istoj zamišljenoj liniji ti mu možeš dodati loptu.

Sva sreća, zaleđe u Links poslovnicama ne vrijedi na ovakav način i nitko ti neće "poništiti" kupnju slušalica ili bilo kojeg drugog proizvoda, ali ono što znamo je da svi od nas razumijemo što znači zaleđe u svakodnevnom životu, radu ili određenoj aktivnosti. Osloniti se na nekoga ili nešto. Upravo se u Links-u možete osloniti na najbolju informatičku, sportsku i drugu opremu premium brandova.

Želiš svoje aktivnosti provoditi na najbolji način? Onda znaš koje je tvoje zaleđe ove sezone. Teško je pobijediti nekoga tko nikad ne odustaje i što je pobjeda teža to je i slađa. Bitno je imati pravu podršku i oslonac te na vrijeme prepoznati potrebu i nabaviti najbolju opremu kojom možemo zadovoljiti sve svoje potrebe, želje, ostvariti snove i imati dovoljno vremena da pratimo sva nogometna postignuća ovog prvenstva. Jer što je život bez golova.