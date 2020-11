Kupujte online za Black Friday i Cyber Monday na najsigurniji način

Nikad više nego prije kupujemo online. Udarnu sezonu kupnje upravo otvaraju Black Friday i Cyber Monday, a sve do Božića bit će sjajnih popusta za online kupnju. Evo kako kupovati sigurnije…

Crni petak, odnosno Black Friday, dan je kada neslužbeno započinje udarni dio godine za šoping. Radi se, dakako, o danu za koji trgovci pripremaju najatraktivnije popuste na brojne proizvode, često – u novije vrijeme – produžujući valjanost popusta i puno duže od tog jednog dana. Tako se već desetak godina već u ponedjeljak iza Crnog petka kupci vesele i Cyber Mondayu, koji je nastao kao njegov online pandan, no došlo je doba kada ionako online kupujemo puno više nego u fizičkim trgovinama…

Djelomično zbog pandemije, ali ponajviše zbog tehnološkog napretka u obavljanju online transakcija i sigurnosti kupnje preko računala i mobitela, Black Friday i Cyber Monday danas su – zapravo – iz perspektive kupca, jedno te isto: dani kada možemo iz udobnosti vlastitog doma obaviti kupnju po povoljnijim cijenama od uobičajenih, uhodati se u sezonu šopinga pred nama te bezbrižno i bez stresa obaviti čak i kupnju božićnih darova… Online je danas, naprosto, preferiran način kupnje mnogima.

Što kupovati online? Kao zaljubljenicima u tehnologiju, svakako vam preporučujemo da za elektroničku robu u vremenima pandemije što je moguće manje posjećujete trgovine, s obzirom na to da kod takve robe ionako točno znate što kupujete i nemate puno prilike u trgovini takvu robu isprobati. Slično, međutim, danas vrijedi i za ostale tipove artikala, a mnogi trgovci koji prodaju odjeću i obuću (kakvu u trgovinama najčešće i isprobavamo), prilikom online kupnje nude mogućnost besplatnog povrata ili zamjene.

Savjeti za kupnju

Donosimo vam u nastavku teksta nekoliko savjeta za sigurnu online kupnju, nastalih iz vlastitog iskustva.

Ako vam se proizvod koji ste kupili preko Interneta ne sviđa, imate ga pravo – o svojem trošku – bez ikakvog objašnjenja, vratiti trgovcu u roku od 14 dana i dobiti povrat novca. Broje se dani od trenutka kada ste preuzeli robu, do dana kada ju pošaljete natrag.

Neki online dućani nude vam i mogućnost besplatnog povrata (dakle o njihovom trošku) pa provjerite i to prije kupnje (takav je, primjerice, Asos). Još bolje – neki dućani omogućuju da se besplatna povratna pošiljka prati online, pa u svakom trenutku možete znati u kojoj je fazi dostave te procijeniti kada će točno stići natrag k trgovcu (recimo, Bestsecret i About you).

Neki domaći online shopovi imaju i fizičke dućane u kojima je moguće besplatno preuzeti narudžbu (Zara, Lijepa.hr, Konzum Klik…), što je često brže (i, naravno, povoljnije) od slanja dostavnom službom, a artikle koji vam ne odgovaraju možete na licu mjesta i vratiti.

Kupujte mobitelom. Sve više online trgovina nude dodatne popuste ako narudžbe napravite preko mobilne aplikacije, a ne preko web-stranice, pa se isplati downloadati app (Sports Direct i Asos, primjerice). Ništa čudno: danas već 73% korisnika Interneta preferira plaćanje mobitelom, prema

posljednjem Mastercardovom istraživanju MasterIndex provedenom u rujnu i listopadu 2020. godine..

Sigurna kupnja

Za online plaćanje, pogotovo ako to radite mobitelom, bilo da kupujete elektroniku, odjeću i obuću, knjige, igračke, darove i slične predmete ili, naprosto, naručujete hranu ili se želite negdje odvesti taksijem, odaberite Mastercard, jer vam njihova tehnologija Mastercard Identity Check omogućuje da na svojem mobitelu lako i brzo potvrdite svoj identitet i time date novac na najsigurniji, najjednostavniji i najbrži način.

Mastercard Identity Check program počiva na tehnologiji koja banci izdavatelju kartice omogućuje dvofaktorsku provjeru vašeg identiteta prilikom plaćanja Mastercard karticom online. Program je prilagođen novim navikama korisnika, kupnji mobitelima i preko shopping aplikacija, i uz dodatnu sigurnost, donosi i bolje korisničko iskustvo.