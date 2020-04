Links je izdao novi opširan katalog svoje ponude uoči Uskrsa – provjerite ponudu

Situacija u kojoj se trenutno svi nalazimo je svima nezavidna. Svakim danom smo sve više svjesni ozbiljnosti situacije koja nas je sve zatekla. Svjedoci smo velikih promjena koje utječu na cijelo gospodarstvo, ali i osobno na nas same. Potiče nas na razmišljanje, djelovanje i prilagodbu. Postavljamo si bitna pitanje: Kako je ovo prilika? Što dobro uočavamo u svemu ovome? Nikad ne znamo zašto je ovo dobro, barem ne odmah! Nije sve otkazano i nije sve stalo!

Upravo je to prepoznao i Links, vodeći nacionalan lanac u ovoj branši. Višegodišnje iskustvo poslovanja, kvalitetno planiranje, vrhunski tim stručnjaka, prepoznavanje potreba i prilika te želje za povezanošću i komunikaciji sa svojim kupcima bili su ključni za brzu i uspješnu prilagodbu nastaloj situaciji. Približiti se najvišim standardima tržišta uz pružanje novog shopping iskustva, vrhunske palete proizvoda te brze i kvalitetne usluge.

Potražite novi Linksov katalog ovdje. Ponuda vrijedi do 10. svibnja 2020.

U kojem grmu leži zec? Pronađi ga i ti!

Bez obzira na trenutne okolnosti napravili su planiranu kampanju za Uskrs te omogućili dostupnost kataloga online putem svoje web stranice. Mislili su na sve, kao i na nas koji više volimo prelistati katalog uz jutarnju kavu ili nakon ručka uz popodnevni odmor. Katalog je otisnut u 450.000 primjeraka i podijeljen diljem Hrvatske te su vesele boje i vrlo zabavan slogan namamili osmijeh i na naša lica. Prilagodili su cijelu komunikaciju i osmislili su niz drugih aktivnosti kroz digitalne kanale. Odabrali su proizvode za koju vjeruju da će svima biti potrebni u ovoj novonastaloj situaciji. Kako bi svoje kupce dodatno razveselili i inspirirali osmislili su razne challenge u kojima možete sudjelovati putem društvenih mreža, dobro se zabaviti, ali osvojiti i sjajne nagrade.

Ova kampanja pokazuje kako na atraktivan i zabavan način približiti svojim kupcima vrhunske proizvode i uslugu te im pružiti atraktivne akcije i uštede. Briga o ljudima oko nas i njihovim potrebama u ovim danima je izrazito bitna, a svakodnevna aktivnost koja se provodi kako bi sve bilo ispunjeno prema najvišim standardima, za svaku je pohvalu.

Proširena ponuda za najvišu kvalitetu života i vrhunsku zabavu

Vrlo je bitno kod prilagodbe nastaloj situaciji misliti i na odabir proizvoda koji će biti u asortimanu. Potrebe i navike se mijenjaju. Zato su u Linksu, danas vrlo tražene proizvode, učinili još dostupnijima. U ponudi novog kataloga možete pronaći vrhunske proizvode poznatih svjetskih brendova koji će vam, u ovim danima koji su pred nama, olakšati rad od kuće i edukaciju, ali isto tako, i ne manje važno, donijeti razbibrigu kroz neke nove hobije, igru ili zabavu za cijelu obitelj. Listajući novi katalog sjetili smo se nekoliko ideja.

> MODERNA I GAMING RAČUNALA

Isprobajte funkcije najnovijih prijenosnih računala, tableta ili telefona i zabavite se uz najaktualnije igraće konzole. Moderno računalo je sinonim za tanku, laganu, sigurnu, moćnu i brzu verziju prijenosnog računala, koje je pogodno za pregled i stvaranje različitih sadržaja u toplini vašeg doma. To je prijenosno računalo koje možete staviti bilo gdje jer ne zauzima puno prostora. Osim minimalističkog dizajna mnoge verzije imaju i zaslon osjetljiv na dodir. Računalo se tako u nekim slučajevima može transformirati i u sam tablet. Možete se okušati u profesionalnom crtanju na tabletu koji je namijenjen za grafičko crtanje. Napravite u svojem domu pravi gamerski brlog i testirajte najnovije igre i igrače konzole. Pozovite prijatelje na pravi gaming challenge. Ovo je vrijeme u kojem se možete bolje upoznati sa svijetom gaminga. Pronađite fantastičnu gaming opremu koja će vam pružiti novi doživljaj igranja. Napravite svoje mjesto opuštanja i zabave.

> NAJNOVIJA TEHNOLOGIJA

Doživite iskustvo zabave u vlastitom domu uz najnoviju tehnologije. Interaktivno kretanja kroz omiljeni film ili prilika da se divite vrhunskoj slici na televizorima najnovije tehnologije i uživati u iznimnom zvučnom doživljaju na odabranim Soundbar zvučnicima. Nakon napornog radnog dana i svih obaveza oko obitelji, ovo zvuči odlično. O tome koliko nas glazba može opustiti ili nas potaknuti na ples ne moramo dodatno govoriti, ali uz korištenje vrhunskih slušalica vjerujemo da je taj doživljaj još i bolji. U ponudi smo pronašli mnoge proizvode koji su sada na odličnim akcijama npr. Smartphonei, tableti, laptopi, printeri i mrežna oprema.

Potražite novi Linksov katalog ovdje. Ponuda vrijedi do 10. svibnja 2020.

> AKTIVNOSTI I VJEŽBANJE U PRIRODI ILI NOVI HOBIJI

Dron i Go Pro kamera sada nam pružaju dodatan način za istraživanje. Napravite vrhunske snimke ili fotografije dok vježbate, trčite šumom ili vozite bicikl. Pohvalite se prijateljima, potaknite ih i motivirajte. Neka vam se drugi puta pridruže i napravite malo virtualno natjecanje. Bitno je da ostanemo povezani s našim prijateljima i obitelji. Oduvijek ste željeli imati neki hobi, ali niste imali vremena. Sada je pravo vrijeme da složite svoju listu želja i ostvarite ono o čemu ste do nedavno sanjali.

> ČAROLIJA OKUSA

Vrijeme je za isprobavanje novih vještina! Izaberite najdraži recept ili otkrivajte nove okuse, a u svim kulinarskim izazovima neka vam budu saveznici vrhunski mali kućanski aparati koji će svojim bojama i razigranošću uljepšati svaku kuhinju. Od sada se u potpunosti možete posvetiti okusima i aromama omiljenog recepta. Impresionirajte svoju obitelj kreativnim, šarenim i zdravim obrocima koji će im ostati u sjećanju, a vama omogućiti da se osjećate najbolje. Povežite se s prijateljima putem novog laptopa ili Smartphona i razmijenite recepte ili male tajne velikih kuhara.

Ideja ima mnogo, vremena još i više zato se naoružajte vrhunskim proizvodima i ne propuštajte ovu jedinstvenu priliku. Odabir ovih proizvoda nije slučajan, većina nas sada želi slobodno vrijeme provoditi s obitelji i prijateljima, a uz ove proizvode to će biti puno lakše. Uz ovako široku ponudu sigurni smo da svatko može pronaći nešto za sebe ili razveseliti dragu osobu poklon i dostavom na adresu.

Novo iskustvo online shoppinga

Links opskrbljuje kupce diljem cijele Hrvatske najnovijom tehnologijom te ima veliku podršku dobavljača koji su ponosni što su dio ovako moderne i fleksibilne trgovine koja se vrlo brzo i uspješno prilagođava novim izazovima.

Kupovinu možete obaviti svakim danom od 0 do 24 h putem webshopa iz sigurnosti i udobnosti vlastitog doma ili tvrtke. Narudžba će biti brzo i sigurno dopremljena na vašu adresu. Ako se dvoumite oko izbora proizvoda, imate dodatnih pitanja ili želite malo popričati o najnovijim gadetima od sada se možete javiti putem maila, chata ili telefona od ponedjeljka do nedjelje od 8 do 20 h. Sjajni, veseli i vrlo stručni djelatnici rado će vam pomoći. Uz sve to čeka vas odlične mogućnosti financiranja bez kamata i naknada, te jamstvo do 36 mjeseci. Vrhunska ponuda iz novog kataloga vrijedi do 10. svibnja 2020., a možete ju pogledati ovdje, a još puno toga čeka vas na Links.hr.

Nekoliko riječi zahvale od cijelog Links tima

„U ovim trenucima kada ovisimo jedni o drugima, zajedništvo i solidarnost su najvažniji. Željeli smo pokazati svim našim kupcima da smo i dalje dostupni za njih. Sigurnost kupaca i djelatnika nam je na prvom mjestu zbog čega smo poduzeli sve preventivne mjere kako bismo osigurali najvišu razinu sigurnosti. Zahvalni smo svojim kupcima što su prepoznali Links kao mjesto gdje se mogu u potpunosti opremiti za rad od kuće ili učenje i zabavu. Ovim putem željeli bi našim kupcima, njihovim obiteljima te svim čitateljima poželjeti sve najbolje povodom Uskrsa od cijelog Links tima i vjerujemo da se uskoro vidimo i u Links trgovinama.“