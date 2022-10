Links je u potrazi za novim talentima uz vizual generiran umjetnom inteligencijom

Links je odabrao vizual generiran pomoću umjetne inteligencije kako bi objavio oglas za poziciju HR Learning and Development Business Partner

Možete li zamisliti da umjetna inteligencija generira bilo kakvu umjetnost ili sliku u samo nekoliko sekundi? Kao da imate čarobni kist i sa samo nekoliko poteza možete stvoriti remek-djelo koje će biti izloženo u muzeju ili vizual koji u potpunosti odgovara vašem brendu. Danas su dostupni različiti alati koji pretvaraju vašu maštu u jedinstvene slike i nevjerojatnu umjetnost u samo nekoliko sekundi. Objave na društvenim mrežama već su dugo „začinjene“ s dobrim vizualima koje su do sada isključivo radili dizajneri, a AI umjetnički generatori su odlična promjena za kreatore sadržaja koji se često bore s pronalaženjem visokokvalitetnih slika koje im u potpunosti odgovaraju.

Tvrtka Links d.o.o. je u suradnji s FutureHR tvrtkom, za konzalting u području ljudskih resursa, objavila je prvi oglas za posao koji sadrži vizual generiran uz pomoć umjetne inteligencije. Ovo je vjerojatno prvi puta u Hrvatskoj, ako ne i šire, da je sustav umjetne inteligencije stvorio željeni vizual koji apsolutno odgovara poruci koja se želi komunicirati.

Koristili su jedan od trenutno najboljih AI umjetničkih generatora, a to je Midjourney, koji na temelju teksta stvara slike u svega nekoliko minuta. S ovim AI generatorom možete stvarati neograničena umjetnička djela i dizajne bilo koje vrste bez ograničenja vaše kreativnosti. Do željenog su vizuala došli tako da su se jednostavno unijeli ključne riječi koje opisuju određene segmente poslovanja i na osnovu tih uputa program je generirao nekoliko različitih opcija za željeni vizual. Nekoliko primjera možete vidjeti u nastavku.

U današnje vrijeme držati korak s tehnologijom, ali i konkurencijom težak je zadatak. Potrebni su precizni alati i postupci da biste uspjeli, a upravo je to prepoznato i u Links-u. Kao nacionalnom lideru u ponudi IT rješenja i s kontinuiranom izgradnjom asortimana pametnih uređaja te mnogim inovativnim rješenjima koje smo do sada imali priliku vidjeti s njihove strane, zaista ne čudi činjenica da je upravo Links prvi na ovom području pokrenuo trend u kojem koristi umjetnu inteligenciju za izradu kreativnih rješenja.

Svakim danom sve je potrebnije znati taktike i korisne alate koji se mogu koristiti da angažirate, privučete i zaposlite prave talente kako biste povećali svoje šanse za uspjeh. Da biste dobili zaposlenike koji se mogu pokazati kao prednost za vašu tvrtku, morate biti sigurni da je u glavama ljudi formirana prava slika o vašoj tvrtki, a vizualan aspekt je ključan za izgradnju brenda – ističu u Linksu. Ovdje AI stupa na scenu. Links je na kraju odabrao samo jedan od ponuđenih vizuala za ovaj oglas, ali svakako se i ostali mogu koristiti. Sam oglas za poziciju HR Learning and Development Business Partner možete pogledati OVDJE.

Složit ćete se, na pragu smo nove ere i samo je pitanje vremena kada će umjetna inteligencija postati još više uključena u svaki aspekt naših života. Umjetna inteligencija može se promatrati kao majstorstvo i umjetničko postignuće, nešto na što bi njihovi programeri trebali biti ponosni. Ljudski um ima nove granice, a nijedna granica nije konačna.