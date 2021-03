Logitech ERGO K860 i ERGO M575 - Povratak ergonomije za rad od kuće

Prema izvještaju EU komisije „Telework in the EU before and after the COVID-19: where we are and where we head to“, dok se postotak onih koji obično rade od kuće nije značajnije mijenjao od 2009. do 2019., postotak onih koji barem povremeno rade od doma u 2019. se gotovo udvostručio u odnosu na godinu prije – sa 5,2 na preko 9 posto.

Za neke kategorije zaposlenih – samozaposlene, informatičare, edukacija, izdavaštvo, financijske usluge raznih vrsta, a ovisno o zemlji, postotci su daleko viši, a ponegdje, kao u nordijskim zemljama, idu i do gotovo 50%.

Rad od doma, pak, donosi sa sobom prednosti i mane. Neke od karakteristika smo naveli u našem ranijem tekstu s preporukama za rad od kuće, ali one su bile vezane pretežno uz organizacijsku razinu takvog načina rada, te se nisu bavila ergonomijom.

Iako sjedeći rad čak i u uredu i unutar tvrtke sobom donosi ergonomske izazove, istraživanje je pokazalo i da rad od doma također, iako netko ne bi možda tako pomislio („Pa barem se doma možemo u svakom trenutku rastegnuti i napraviti pauzu!“), donosi možda i veći skup problema.

Prema istraživanju „GWI Coronavirus Findings – Work Behaviors“ iz travnja prošle godine, preko petine ispitanika (točnije – 22%) smatra da doma nema odgovarajuću tehničku opremu koja bi zadovoljila njihove ergonomske potrebe i sačuvala im zdravlje.

Razlozi su očiti: većina onih koji rade od doma nemaju dedicirani ured s dovoljno velikim radnim stolom, tipkovnicom pune veličine za razliku od bitno neudobnijih kompaktnih tipkovnica ili onih na prijenosnicima, kvalitetnim mišem, te odgovarajuću radnu stolicu.

Dok je kod informatičara koji rade od doma ovo, ipak, rjeđi slučaj, pa su bolje opremljeni, oni u drugim zanimanjima puno češće improviziraju pa rade na blagovaoničkim stolovima ili s prijenosnicima koljenima, potrebne papire drže posvuda oko sebe, te istovremeno žongliraju s mobitelom na uhu i kućanskim poslovima. Ako svi odrasli u kući rade od doma, tada je pronalazak svog radnog kutka posebno težak i rijetko kada zadovoljavajući.

Stoga nije čudo da prema statistici i oni koji se od dom spajaju na posao pate od bolova izazvanih radom s računalom i to ovisno o zemlji od 7% (Njemačka) pa do 15% (Amerika). Najčešće stradaju šake, podlaktice, ramena i leđa. Ako radite na računalu, a velika je vjerojatnost da ako čitate ove stranice – radite, onda ste sigurno barem jednom i sami iskusili ove probleme.

Pored radnog stola i stolice, koji su sigurno krucijalni za ergonomski i bezbolan rad, periferija koju koristimo – tipkovnica i miš, imaju jednako bitan utjecaj na radni zamor.

Malene, kompaktne tipkovnice koliko god praktične bile na putu ili kada trebamo nešto na brzinu i kratko napisati, izuzetno su neugodne za redoviti rad svih osam ili više sati dnevno. Također, kad god moramo koristiti neku neuobičajenu kombinaciju tipki za neku uobičajenu funkciju ili znak (kursorske strelice, posebne tipke, numeričke tipke itd.), a što je uobičajeno na kompaktnim tipkovnicama – izuzetno usporavamo rad što dodatno pridonosi zamoru. Smanjene tipke, uobičajene na prijenosnicima, pravi su mamac za pravljenje grešaka pri tipkanju – u nekim slučajevima i dvostruko više nego za istog korisnika koji radi na tipkovnici pune veličine.

Logitechovo rješenje za ergonomičan rad, posebno od doma gdje možda imamo problema s površinom radnog stola je izvanredna kombinacija velike tipkovnice, pune veličine i izuzetno udobnog trackball miša.

Tipkovnica Logitech ERGO K860

Logitech ERGO K860 spada u tipkovnice „agresivnijeg“ ergonomskog dizajna s jasno naglašenim krivuljama koje olakšavaju i manje zamaraju tipkanje s obje ruke te s vrlo uočljivo odvojenim i grupiranim tipkama za lijevu i desnu ruku i k tome dodatnom numeričkom tipkovnicom pune veličine za lakši unos brojčanih podataka.

Tipke su vrlo niske, ali široke i ugodne za korištenje, a posebno je zanimljivo riješena razmaknica, koja je zapravo dvodijelna, ali je optički dojam kao da se radi o jednoj zakrivljenoj tipki.

Uz tipkovnicu dolazi i odmorište za dlanove koje je rađeno od memorijske pjene (dakle, ne uobičajenog gela) i vrlo ugodne tkanine umjesto, također vrlo uobičajenog, gumiranog (zapravo sintetskog) premaza koji je udoban iz prve, ali iskustvo je pokazalo da skuplja znoj nakon imalo duljeg korištenja.

Tipkovnica je, što je posebno zgodno za pretrpane male radne stolove, posve bežična – na računalo se spaja preko Bluetootha ili priloženog USB donglea, domet je preko 10 metara, a ugrađena baterija traje čak dvije godine bez punjenja. Moguće se spojiti na do tri uređaja istodobno i mijenjati vezu pritiskom na tipku.

Središnji dio tipkovnice posebno je uzdignut tako da se tipkati može bez rotiranja zapešća, odnosno, dlanovi i šake mogu stajati opušteni i kod tipkanja. Također, što je posebno vidljivo u usporedbi s tipkanjem na običnim, ravnim tipkovnicama, pomicanje ruku je neusporedivo manje na K860. Zapravo, jedini dijelovi koji se miču pri tipkanju su prsti dok ostatak šake praktički stoji na mjestu, oslonjen na odmorište.

Iako ovo zvuči izvrsno, tipkovnica nije baš za svakoga. Oni koji su navikli tipkati bez gledanja, a posebno oni koji znaju pravilno tipkati sa svih deset prstiju ili barem 7-8, trebat će daleko manje navikavanja od onih koji tipkaju samo s dva (tri, četiri…) prsta i koji stalno pogledavaju gdje je koje slovo i tipka.

Ipak, za obje kategorije je potrebno navikavanje - barem sat ili dva ako ste napredni tipkač, a neki se možda i nikada ne naviknu na ovakav tip tipkovnice.

Oni kojima odgovara primijetit će vrlo brzo da po povratku na klasične tipkovnice (posebno one manjih tipki kao što je slučaj s prijenosnicima) tipkaju bitno sporije i prave bitno više grešaka.

Jednom kada se naviknete, izuzetno praktična i udobna tipkovnica s kojom se ostale teško mogu mjeriti.

Miš Logitech ERGO M575

Ako nikada prije niste imali prilike raditi s trackballom, pa čak i ako jeste, ovaj tip miša će od vas također zahtijevati navikavanje. Iako je sama tehnologija prisutna desetljećima, trackballi osim u vrlo uskom krugu specijaliziranih rješenja (radarske konzole, video-mikseri i još poneka specijalizirana radna okruženja) nisu uspjeli šire penetrirati među korisnike.

Razloga je više, a osnovni je taj da većina korisnika daleko preciznije navodi grafički kursor pomicanjem miša čitavim dlanom, nego pomicanjem kuglice palcem ili eventualno palcem i kažiprstom, što je uobičajeno kod trackballa, iako ima i onih s vrlo velikim kuglama koje se rotiraju čitavim dlanom.

Logitech ERGO M575 je kao i gornja tipkovnica bežični uređaj koji se spaja preko priloženog USB donglea ili ugrađenog Bluetootha (danas ga imaju praktički svi prijenosnici na tržištu i dosta stolnih računala), a ugrađena baterija traje, kao i kod tipkovnice, od 20 mjeseci do punih dvije godine, ovisno o tome koji tip bežične veze ste odabrali.

Ovo je postignuto zahvaljujući izuzetnoj optimizaciji bežične veze što je nešto čime se Logitech bavi u svojim bežičnim periferijama već godinama, te činjenici da ni miš ni tipkovnica nemaju nikakvo osvjetljenje koje bi trošilo bateriju.

Statična ergonomija miša je sigurno bolja od bilo kojeg klasičnog miša kojeg ste imali pod rukom. Razlog tome je što je M575 bitno veći od običnih miševa, posebno dio namijenjen odmoru dlana, a k tome je i nagnut tako da dlan stoji pod kutom od otprilike 45 stupnjeva što je daleko prirodnije i manje umara od miša gdje nam je dlan manje-više paralelan s plohom stola.

Micanje pokazivača po ekranu je vrlo ugodno. Dapače, „šlajfanje“ mišje kuglice palcem ili kažiprstom je puno ugodnije i zabavnije nego micanje običnog miša, posebno u početku. Problem je, međutim, izvježbati se za precizno pozicioniranje strelice na manje objekte: slovo, ikonu ili dio retka ili slike gdje ga želimo. Za precizne radove, klasični miševi zahtijevaju manje navikavanja.

Ono što ova kombinacija tipkovnice i miša, međutim, uspijeva postići je daleko manji zamor ruku, te izuzetnu ušteda prostora, posebno na skučenom radnom stolu u kućnom okruženju ili čak i na sasvim dovoljno velikom radnom stolu, ali na kome se nalaze papir, šalice i čaše s pićima, tanjuri, kućne mačke i drugi ljubimci, bojice ili slikovnice i knjige najmlađih i sve ostale uobičajene stvari koje nisu rijetkost u kućnom uredu.

K860 i K575 su sigurno neusporedivo udobniji od bilo koje kombinacije tipkovnice na prijenosniku i trackpada, a daleko su praktičniji za korištenje na stolu od klasičnih, posebno žicom povezanih, tipkovnica i miševa koji mogu biti i manji, ali u praksi zahtijevaju više prostora za nesmetan rad.

Digital Wellness

Oba produkta prate Logitechovu filozofiju „Digital Wellnessa“, odnosno naglasak je na ergonomiji i što manjem zamaranju tijekom rada za računalom, a pri tome su dizajneri očito imali na umu skučene stolove i realan radni prostor kojim raspolažemo u domovima.

I tipkovnica i miš se mogu pohvaliti izuzetno visokom statičkom ergonomijom kakvom se klasične, ravne tipkovnice i miševi nikako ne mogu pohvaliti, te je za oba produkta potrebno stanovito vrijeme (par sati, ne par dana) navikavanja, posebno za one koji mnogo rade na uređajima klasičnog dizajna.

Trud će se ipak većini isplatiti jer se radi o uređajima posebno dizajniranima da bi bili prilagođeni ljudskoj anatomiji i stvarnom radnom mjestu.