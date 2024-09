Može li umjetna inteligencija pomoći da ubrzate i olakšate rad? Može.

Bavite li se kreiranjem sadržaja na računalu (dizajniranjem, programiranjem, obradom fotografija, videa ili zvuka…), vjerojatno ste razmišljali o upotrebi prijenosnog računala u te svrhe, ali vas je možda brinulo jesu li performanse dovoljno dobre. A možda već imate prijenosno računalo, ali vam treba nešto moćnije. Obradovat će vas informacija da su se pojavila prijenosna računala koja nude nevjerojatan skok u performansama, prije svega zahvaljujući umjetnoj inteligenciji.

Savršeno prijenosno računalo za kreativce

Kao primjer odličnog prijenosnog računala za autore sadržaja odabrali smo ASUS ProArt P16 (H7606). Namijenjeno je ljudima koji ne prihvaćaju kompromise i traže najbolje što prijenosni uređaj može ponuditi. Odlikuje ga veliki zaslon 4K ASUS Lumina OLED dijagonale 16 inča, nevjerojatna preciznost u prikazu boja (Delta E<1), raspon prikaza boja 100% DCI-P3 i dokaz valjanosti Pantone.

Osjetljiv je na dodir i prepoznaje do 4096 razina pritiska pa ga možete koristiti i uz pomoć pisaljke. Uz sve to, zaštićen je staklom Corning Gorilla. Ukratko, teško da možete naći bolji zaslon od ovoga na tržištu prijenosnih računala. Ono po čemu se također izdvaja od konkurencije je i najnoviji procesor AMD Ryzen AI 9 serije 300.

Ovaj procesor ima modul NPU (dio zadužen za umjetnu inteligenciju) koji pruža do 50 TOPS, što je više od svih drugih dostupnih mobilnih procesora. Ima do 64 GB memorije RAM, grafičku jedinicu NVIDIA GeForce RTX 4070 i disk SSD kapaciteta 2 TB. Ovako moćna konfiguracije više je nego dovoljna i za najzahtjevnije korisnike.

Važno je napomenuti kako računalo ProArt P16 pripada malobrojnoj skupini prijenosnih računala Copilot+ PC pa će korisnici, nakon besplatne nadogradnje najnovijom verzijom sustava Windowsa koja će stići prije kraja godine, moći uživati u novim funkcijama umjetne inteligencije.

Brže i lakše no ikad

Što točno nudi umjetna inteligencija u ovom trenutku? Prije svega, mnogi zadaci koji su ranije trajali dugo i predstavljali ogroman napor za prijenosno računalo, kao što su obrada video sadržaja ili velikog broja fotografija, sada se mogu obaviti mnogo brže i uz manji utrošak energije.

Sada ne morate biti blizu utičnice kako bi posao završili na vrijeme, već sve možete obaviti u pokretu, gdje god se zateknete. Osim toga, zadaci kao što je uklanjanje pozadine sa slika ili video sadržaja se obavljaju mnogo precizniji jer umjetna inteligencija omogućava bolje analiziranje izvornog materijala.

MuzeTree i StoryCube

Tvrtka ASUS uz ovo prijenosno računalo daje dvije svoje korisne aplikacije za umjetnu inteligenciju. MuzeTree omogućava stvaranje slika uz pomoć umjetne inteligencije. Možete opisati što želite, a možete i nacrtati skicu pomoću koje će program stvoriti upravo ono što vam treba.

Za razliku od online servisa koji nude sličnu uslugu, usluga MuzeTree je besplatna, ne čekate na izvršenje zadataka i možete je koristiti i kada nemate pristup Internetu. StoryCube koristi umjetnu inteligenciju za automatsko organiziranje i razvrstavanje digitalnih fotografijija ili video zapisa.

Imate mnoštvo fotografija i snimaka koje već godinama pokušavate razvrstati, ali nemate vremena? Neka StoryCube to uradi umjesto vas. Nakon toga će pretraga datoteka biti lakša i preciznija što će vam uštedjeti mnogo vremena. Umjetna inteligencija će razvrstati fotografije po sadržaju, bila to osoba ili objekt, a ako je prilikom fotografiranja zabilježena i lokacija, StoryCube vam može prikazati na mapi gdje je to bilo.

Savršena kontrola

Postoje i druga prijenosna računala koja imaju dobre performanse, ali tvrtka ASUS nudi nešto se ne može naći na prijenosnim računalima drugih proizvođača. ProArt P16 ima DialPad, inovativni upravljač ugrađen u touchpad koji vam omogućava neusporedivo brži rad. Ne samo da možete lako promijeniti veličinu kista, prozirnost sloja ili zumirati, već imate i veoma preciznu kontrolu. Prateći softver pod imenom Creator Hub vam daje potpunu kontrolu nad DialPad-om pa njegove funkcije možete prilagoditi svojim potrebama i omiljenim aplikacijama.

Ključne prednosti

U odnosu na starija prijenosna računala i ona nova koja nemaju mogućnosti umjetne inteligencije, računalo ProArt P16 nudi mnogo bolje performanse, pri čemu je i energetski učinkovitije pa mu baterija pod opterećenjem traje mnogo duže. Kada se usporedi s prijenosnim računalima slične konfiguracije, odnosi uvjerljivu pobjedu jer DialPad omogućava brži rad, a za sve one koji zarađuju radeći na svom prijenosnom računalu to znači i više novca i više vremena za sebe, prijatelje i obitelj. Ukratko, dobitna kombinacija. Mnogo više detalja o prijenosnom računalu ASUS ProArt P16 (H7606), cijeni i prodajnim mjestima možete naći pritisnete li OVDJE.