Nabavite Windows 10 za samo 12 eura, Office 2016 za 20 eura, i još puno toga!

GoodOffer24.com nudi vrhunski originalni softver po nevjerojatno niskim cijenama - Windows 10 Pro 12,52 €, Office 2016 pro Plus 20,64 €, Office 2019 Pro Plus 35,34 €. Evo kako kupiti i aktivirati softver...

OEM digitalni aktivacijski ključ, osim što jednostavno aktivira originalni softver, osigurava potpunu i trajnu korisničku podršku i nadogradnje. Aktivacijske ključeve tj. OEM softverske licence možete vrlo povoljno kupiti na GoodOffer24.com. U nastavku pogledajte kakve cijene vas očekuju, a tu su i dodatni popusti za Bugove čitatelje. Prilikom kupnje softvera upišite promotivni kod HR30 i dobit ćete dodatnih 30% popusta na istaknutu cijenu.



Izbor iz ponude na GoodOffer24.com (30% popusta uz promo kod HR30)

Windows:

Office:

Bundle (Windows + Office):

Sav kupljeni softver je originalan i trajno aktiviran. Originalni softver morate skinuti sa službenih stranica i instalirati ih na računalo, a zatim iskoristiti kupljeni aktivacijski ključ.

Kako kupiti softver? Pogledajte na primjeru za Windows 10 Pro

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na „Add to Cart“ ili "Buy Now" ako je to sve što želite kupiti:

U sljedećem koraku posjetite košaricu s odabranim proizvodima, unesite kod za popust „HR30“ i kliknite „Apply Coupon“.

Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 30%.

Nakon svega, jednostavno kliknite na „Proceed to Checkout“ i odaberite željeno sredstvo plaćanja. GoodOffer24 podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga. Aktivacijski ključ će vam stići e-mailom.

Kako aktivirati Windows?

Aktivacija Windowsa jednostavan je proces. Nakon što ste kupili aktivacijski ključ, nanovo instalirajte Windows 10 koji ste prethodno skinuli sa službenih stranica i slijedite daljnje korake.

Unutar instaliranog Windows 10 OS-a uđite u Settings (donja lijeva tipka Start > Settings) Unutar izbornika Update & Security odaberite Activation Unesite kupljeni aktivacijski ključ na predviđeno mjesto (Update Product Key > Change Product Key)



Jednostavna i povoljna kupnja

GoodOffer24.com je brzorastuća online platforma koja prodaje softverske licence, aktivacijske ključeve za video igre i ostalo, a sve po nevjerojatnim cijenama. S preko 10 godina iskustva i vrlo pozitivnim povratnim informacijama od strane korisnika, GoodOffer24 blista na tržištu nudeći najkonkurentnije cijene.

Više na: www.GoodOffer24.com

Korisnička podrška: info@goodoffer24.com

---

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.