Nadogradite na Office 2021 Pro za samo 31,25 € prije kraja podrške za Office 2019 ili 2016
Godeal24 nudi izuzetno povoljne, originalne i trajno aktivirane Windows i Office softverske pakete. Windows 11 Pro samo 13,25 €, Office 2021 Pro Plus samo 31,25 €
Nakon 14. listopada 2025. Microsoft više neće nuditi sigurnosna ažuriranja, ispravke programskih pogrešaka ili tehničku podršku za Office 2019 i Office 2016. Nastavak korištenja ovih verzija nakon tog datuma izlaže vas sigurnosnim rizicima, stoga budite svjesni toga. Ukratko, svatko tko želi sigurno koristiti Office nakon listopada 2025. trebao bi razmotriti kupnju novije verzije sustava Office. Cijena je također problem, jer ključevi za MS Office 2021 koštaju oko 239 € za Professional izdanje ili 249 € za Home and Business izdanje.
Međutim, uz Godeal24 Office Special Sale, možete izdvojiti 31,25 € za Office 2021 Professional. S doživotnim Office 2021 Pro možete pisati eseje u Wordu, obrađivati brojke u Excelu, izrađivati prezentacije u PowerPointu ili organizirati svoj raspored pomoću Outlooka. Ovdje ćete pronaći alate. A uz značajke poput Teamsa i OneNotea, suradnja i bilježenje nikada nisu bili lakši. Ova ponuda vam također daje doživotni pristup Office 2021 Home and Business za samo 52,29 €. Paket je namijenjen pojedincima i omogućuje vam korištenje aplikacija na jednom Macu. Više tipki, više uštede! Nadogradite odmah po cijeni vegetarijanskog obroka!
Office paketi po izvrsnoj cijeni
- MS Office 2021 Pro – 1 PC – 31,25 €
- MS Office 2021 Pro – 2 ključa – 59,50 € (samo 29,70 € po ključu)
- MS Office 2021 Pro – 3 ključa – 81,75 € (samo 27,05 € po ključu)
- MS Office 2021 Pro – 5 računala – 130,00 € (samo 26,00 € po računalu)
- MS Office 2019 Pro – 1 PC – 24,75 €
- MS Office 2021 Home and Business za Mac – 59,29 €
- MS Office 2019 Home and Business za Mac – 32,29 €
- Office 2024 Home and Business for PC or Mac – 139,99 €
Vrlo povoljan originalni Windows OS
Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 13,25 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!
- Windows 11 Professional - 1 PC – 13,25 €
- Windows 11 Professional - 2 Keys – 24,75 € (samo 12,38 € po ključu)
- Windows 11 Professional - 3 Keys – 34,45 € (samo 11,48 € po ključu)
- Windows 11 Professional - 5 Keys – 53,15 € (samo 10,63 € po ključu)
- Windows 11 Home - 1 PC – 13,05 €
- Win 11 Home - 2 Keys – 24,25 € (samo 12,13 € po ključu)
- Win 11 Home - 3 Keys – 34,05 € (samo 11,35 € po ključu)
- Win 11 Home - 5 Keys – 49,59 € (samo 9,92 € po ključu)
- Windows 10 Professional - 1 PC – 8,25 €
- Windows 10 Home - 1 PC – 8,15 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12,25 €
Bundle ponuda (promo kod SGO62)
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro - Bundle – 42,29 €
- Win 11 Pro + MS Office 2019 Pro - Bundle – 34,54 €
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41,99 €
- Win 11 Home + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36,24 €
- Visio Professional 2021 - 1 PC – 22,97 €
- Project Professional 2021 - 1 PC – 25,70 €
Više Microsoft proizvoda uz 50% popusta (promo kod SGO50)
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 14,99 €
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 10 PC – 54,99 €
- Access Professional 2021 - 1 PC – 22,36 €
- Win Server 2025 Standard – 31,49 €
- Win Server 2022 Standard – 26,19 €
- Win Server 2022 Datacenter – 27,21 €
Ostali softver za računalo
Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 12 – 17,69 €
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32,74 €
- AWZ Screen Recorder - 1 Mac/Lifetime – 23,99 €
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime – 21,99 €
Kako kupiti aktivacijski ključ?
Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.
Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.
Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.
Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.
Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!
Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com
Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.