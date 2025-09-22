Nadogradite na Office 2021 Pro za samo 31,25 € prije kraja podrške za Office 2019 ili 2016

Nakon 14. listopada 2025. Microsoft više neće nuditi sigurnosna ažuriranja, ispravke programskih pogrešaka ili tehničku podršku za Office 2019 i Office 2016. Nastavak korištenja ovih verzija nakon tog datuma izlaže vas sigurnosnim rizicima, stoga budite svjesni toga. Ukratko, svatko tko želi sigurno koristiti Office nakon listopada 2025. trebao bi razmotriti kupnju novije verzije sustava Office. Cijena je također problem, jer ključevi za MS Office 2021 koštaju oko 239 € za Professional izdanje ili 249 € za Home and Business izdanje.

Međutim, uz Godeal24 Office Special Sale, možete izdvojiti 31,25 € za Office 2021 Professional. S doživotnim Office 2021 Pro možete pisati eseje u Wordu, obrađivati ​​brojke u Excelu, izrađivati ​​prezentacije u PowerPointu ili organizirati svoj raspored pomoću Outlooka. Ovdje ćete pronaći alate. A uz značajke poput Teamsa i OneNotea, suradnja i bilježenje nikada nisu bili lakši. Ova ponuda vam također daje doživotni pristup Office 2021 Home and Business za samo 52,29 €. Paket je namijenjen pojedincima i omogućuje vam korištenje aplikacija na jednom Macu. Više tipki, više uštede! Nadogradite odmah po cijeni vegetarijanskog obroka!

Office paketi po izvrsnoj cijeni

Vrlo povoljan originalni Windows OS

Godeal24 nudi originalne licence za Win 11 Pro za samo 13,25 €! MS Win 11 Pro povećava produktivnost studenata uz poboljšani multitasking (Snap Layouts), vrhunsku sigurnost (TPM 2.0) i besprijekornu integraciju s MS Teamsom. Kvaka? Vrijeme je ograničeno! Iskoristite svoje povoljne ponude prije nego što nestanu!

Bundle ponuda (promo kod SGO62)

Više Microsoft proizvoda uz 50% popusta (promo kod SGO50)

Ostali softver za računalo

Nabavite najbolje alate po nenadmašnim cijenama od Godeal24. Od optimizacije računala i sigurnosti do multimedijskih i sistemskih alata, Godeal24 nudi raznolik izbor po pristupačnoj cijeni. Poboljšajte performanse, očistite svoj sustav i ostanite zaštićeni - sve za manje. Odaberite što vam treba dok još vrijedi ponuda:

Kako kupiti aktivacijski ključ?

Nakon odabira artikla, krenite u proces kupnje, nastavite kao gost (ili kreirajte novi račun), a zatim ispunite polja s traženim podacima za račun.

Odaberite CWALLETCO kao platformu plaćanja i nastavite na sljedeći korak.

Odaberite željeno sredstvo plaćanja. Savjetujemo da koristite PayPal.

Godeal24 je online trgovina koja prodaje ključeve za računalne operativne sustave, uredski softver i softver za igre na globalnom tržištu. Godeal24 uvijek održava koncept kupca na prvom mjestu i donosi najbolje proizvode i usluge našim kupcima. Kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo, proces kupovine Godeal24 vrlo je jednostavan. Nakon naplate, aktivacijski ključ softvera i detaljne upute za instalaciju bit će poslani na vaš e-mail u roku od nekoliko minuta. A oko procesa instalacije i korištenja, korisnici se u bilo kojem trenutku mogu obratiti Godeal24 profesionalnom timu korisničke službe koji je online 24/7.

Svojim visokokvalitetnim proizvodima i profesionalnim uslugama, Godeal24 je dobio ocjenu 4,9 i ocjenu zadovoljstva od 98% na TrustPilotu (neovisna platforma za korisnike za ocjenu usluge i kvalitete proizvoda), što je korisnička potvrda i priznanje Godeal24!

Kontaktirajte Godeal24: service@godeal24.com

--

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.