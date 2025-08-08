Nadogradite računalo - Windows 11 Pro samo 18 €, Windows 10 LTSC 8 €

Iskoristite promo kod HR35 za dodatnih 35% popusta na već snižene cijene softvera - kupite Windows 10 LTSC za 8 €, Windows 11 Pro za samo 18 eura ili kompletan Office 2016 Pro paket za samo 22 eura - VIP-CDKdeals.com

Još uvijek koristite stari softver? Podrška za Windows 10 uskoro završava, a ako ga nastavite koristiti, vaše računalo moglo bi biti izloženo sigurnosnim rizicima, usporavanjima i problemima s kompatibilnošću. Sada je savršeno vrijeme za nadogradnju. Windows 11 CDKey nudi novo sučelje, besprijekoran multitasking i alate pokretane umjetnom inteligencijom — stvorene za današnje profesionalce, kreativce i hibridne radnike. To je budućnost produktivnosti. Preferirate stabilnost u odnosu na šminku? Windows 10 LTSC stvoren je za pouzdanost, bez nepotrebnih aplikacija ili ažuriranja — izvrsno za poslovna okruženja, starije strojeve ili sve koji cijene kontrolu.

🔥 Upozorenje na vruću ponudu: Windows 11 Pro za samo 18 € ili nabavite LTSC za samo 8 € — samo na VIP-CDKdeals.com. Djelujte brzo prije nego što ove ponude nestanu!

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Uštedite više uz paket softvera koji uključuje Windows i Office (promo kod HR35)

Kako kupiti softver uz pomoć promotivnog koda?

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na košaricu ili "Kupi sada" ako je to sve što želite kupiti:

Nakon postupka kratke registracije ili prijave (ako već imate otvoren račun), posjetite košaricu s odabranim proizvodima. Unesite kod za popust „HR35“ i kliknite „Apply“. Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 35%.

Nakon svega, jednostavno nastavite na završni korak i odaberite željeno sredstvo plaćanja. VIP-CDKdeals podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga. Aktivacijski ključ će vam stići e-mailom.

Kako aktivirati Windows 11 licencu?

Aktivacija Windowsa jednostavan je proces. Nakon što ste kupili aktivacijski ključ, nanovo instalirajte Windows 11 koji ste prethodno skinuli sa službenih stranica i slijedite daljnje korake.

1. Unutar instaliranog Windows 11 OS-a uđite u Settings (tipka Win > Settings)

2. Unutar izbornika System odaberite Activation

3. Unesite kupljeni aktivacijski ključ na predviđeno mjesto (Change Product Key)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

---

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.