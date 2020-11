Najpoznatiji Black Friday u Hrvatskoj ove godine postaje Black Friday Week @Links.hr

Povodom Black Friday akcija Links je pripremio ponudu koja uključuje više od 800 proizvoda i nudi popuste do čak 80%

Stiglo nam je najuzbudljivije razdoblje u životu svakog šopingholičara – Black Friday. Dan kada cijene vrtoglavo padaju, a ponuda je odlična. Pravo je vrijeme za fantastičan shopping koji čekamo cijelu godinu.

Tko donosi prvi BLACK FRIDAY WEEK u Hrvatskoj i zašto?

Najpoznatiji Black Friday u Hrvatskoj je LINKS Black Friday. LINKS kao vodeći nacionalan lanac u IT branši ove godine prvi puta u Hrvatskoj predstavlja Online Black Friday Week u trajanju od 23. do 30.11.2020. koji je jači nego ikad. Ovoga puta LINKS je spojio Black Friday i Cyber Monday i donosi pravu eksploziju fantastične ponude - preko 800 proizvoda koji su sniženi čak i do -80%. U širokoj ponudi možete odabrati laptop, monitor, Apple asortiman, dron, tablet, gaming miš, tipkovnicu i slušalice, sportsku digitalnu kameru, pametan sat, smartphone, igre i još puno toga. Cijelu ponudu pogledajte OVDJE.

Sigurnost kupaca i djelatnika LINKSU je na prvom mjestu zbog čega su ove godine odlučili sva događanja i cijelu ponudu Black Friday-a i Cyber Monday-a preseliti online te produžiti održavanje na cijeli tjedan kako bi svatko iz topline svojeg doma i uz potpunu sigurnost mogao odabrati proizvode po najboljim cijenama i ostvariti fantastične uštede.

Kako je nastao Black Friday (Crni petak)?

Black Friday može biti zabavan, opasan, uzbudljiv, neobičan, jeftin, šokantan i svakako vrlo zanimljiv. Upoznajmo Black Friday malo bolje!

Postoji nekoliko priča, ali spomenuti ćemo dvije najpoznatije. Prva priča je vezana uz burzu i pad zlata te je zato taj petak ušao u povijest kao Black Friday odnosno Crni Petak jer je bio početak dugogodišnje recesije u američkoj ekonomiji. Istovremeno govori se da je Black Friday počela koristiti policija u Philadelphiji i Rochesteru za opisivanje gužve u prometu kao početak božićne sezone kupovine. Tako je Crni petak postao sinonim za gužvovit dan u godini. Složit ćemo se s obje teorije jer na Black Friday cijene padaju i gužve nastaju.

Kada se održava Black Friday?

Black Friday se uvijek održava dan nakon američkog Dana zahvalnosti. Službeni datum je uvijek posljednji petak u studenome, te je u nekim dijelovima Amerike Black Friday postao državni praznik. U svijetu je Black Friday službeno najuspješniji prodajni dan i svakako najpopularniji dan za kupovinu, a u zadnjih nekoliko godina to možemo također reći i za Hrvatsku. Sve više ljudi uzima slobodan dan kako bi bili sigurni da im neće promaknuti kupnja onih proizvoda koje žele dobiti po najpovoljnijoj cijeni. Nakon Black Friday događaja, drugi najpoznatiji je svakako Cyber Monday. Kako izgleda ponuda kada se ova dva dana spoje pogledajte OVDJE.

Kako sigurno kupovati na Black Friday-u 2020?

Ove godine ne morate dežurati cijelu noć ili buditi se prerano kako bi uhvatili prave popuste, pogledajte u miru sve proizvode, odaberite što vam je potrebno i uz nekoliko klikova na links.hr napravite svoju najbolju kupovinu ove godine. Najbržim prst bit će sigurno od koristi jer količine su ograničene; kod Black Friday ponude uvijek se radi o prodaji posljednjih komada sa zalihe. Kako bi ova ponuda bila još i bolja u Linksu su pripremili BESPLATNU DOSTAVU na odabrane proizvode! SAZNAJTE VIŠE!

U svakoj narudžbi moguće je naručiti 1 komad od svakog proizvoda, a kupnja je moguća isključivo online kreiranjem web narudžbe.

SPREMNI ZA NAJJAČI BLACK FRIDAY WEEK DOGAĐAJ U HRVATSKOJ?

Spremni za preko 800 proizvoda? Obaramo rekorde zajedno?

Kliknite na LINKS WEBSHOP i zgrabite prave popuste!