NEM Zagreb - otkriveni su finalisti za NEM Awards 2025

Organizatori NEM-a Zagreb otkrili su cjeloviti popis finalista za NEM Awards 2025, platformu koja otvara vrata novim i postojećim TV projektima iz CEE regije

Bug.hr petak, 21. studenog 2025. u 13:26

Organizatori NEM-a Zagreb otkrili su cjeloviti popis finalista za NEM Awards 2025, platformu koja otvara vrata novim i postojećim TV projektima iz CEE regije, potiče koprodukciju između zemalja CEE-ja te podupire suradnju između zemalja s različitim produkcijskim kapacitetima.

Kategorija Best Pre-development TV Series in Europe powered by HAVC slavi obećavajuće TV projekte koji su još u ranoj fazi razvoja. To je prilika za scenariste i kreativce da predstave svoje ideje i povežu se s profesionalcima iz industrije koji mogu pomoći u realizaciji njihove vizije. Ova platforma spaja maštu i prilike, pretvarajući koncepte u potencijalnu produkciju.

Do finala su došli sljedeći projekti:

  1. Acting All Around
  2. Big Feelings
  3. Bryari
  4. Gray Divorce
  5. In Nomine Patris
  6. Sal e's
  7. Second Chance
  8. Snow Peaks
  9. The Boy Who Could Listen to the Soil
  10. The Suffering of Young Hana

Best Finished TV Series in the CEE Award slavi izvrsnost u storytellingu, odajući priznanje potpuno dovršenim TV serijama iz srednje i istočne Europe koje su ostavile snažan trag.  Prema ocjeni neovisnog žirija, čiji članovi dolaze van CEE regije, finalisti su sljedeći projekti iz CEE regije:

  1. TVN Warner Bros Discovery – A Decent Man
  2. ZDF Studios / Zolba Production – Detective Von Fock
  3. Real Grupa / HRT – Diary of a Schlager Singer
  4. Telewizja Polska (TVP) – Drelich
  5. Radio Television of Serbia / This&That / Agitprop – Operation Sabre
  6. TS Media powered by Telekom Srbija – Pasjaca
  7. RTV Slovenia – That's Life
  8. vATM Group S.A. – The Breslau Murders
  9. Hellenic Broadcasting Corporation SA (E.R.T. SA) – The Child
  10. Czech Television – The Offspring
  11. TV NOVA / Oneplay – What Haunts Us

Više informacija dostupno je na službenoj stranici NEM ZAGREB 2025.



