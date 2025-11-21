NEM Zagreb - otkriveni su finalisti za NEM Awards 2025
Organizatori NEM-a Zagreb otkrili su cjeloviti popis finalista za NEM Awards 2025, platformu koja otvara vrata novim i postojećim TV projektima iz CEE regije, potiče koprodukciju između zemalja CEE-ja te podupire suradnju između zemalja s različitim produkcijskim kapacitetima.
Kategorija Best Pre-development TV Series in Europe powered by HAVC slavi obećavajuće TV projekte koji su još u ranoj fazi razvoja. To je prilika za scenariste i kreativce da predstave svoje ideje i povežu se s profesionalcima iz industrije koji mogu pomoći u realizaciji njihove vizije. Ova platforma spaja maštu i prilike, pretvarajući koncepte u potencijalnu produkciju.
Do finala su došli sljedeći projekti:
- Acting All Around
- Big Feelings
- Bryari
- Gray Divorce
- In Nomine Patris
- Sal e's
- Second Chance
- Snow Peaks
- The Boy Who Could Listen to the Soil
- The Suffering of Young Hana
Best Finished TV Series in the CEE Award slavi izvrsnost u storytellingu, odajući priznanje potpuno dovršenim TV serijama iz srednje i istočne Europe koje su ostavile snažan trag. Prema ocjeni neovisnog žirija, čiji članovi dolaze van CEE regije, finalisti su sljedeći projekti iz CEE regije:
- TVN Warner Bros Discovery – A Decent Man
- ZDF Studios / Zolba Production – Detective Von Fock
- Real Grupa / HRT – Diary of a Schlager Singer
- Telewizja Polska (TVP) – Drelich
- Radio Television of Serbia / This&That / Agitprop – Operation Sabre
- TS Media powered by Telekom Srbija – Pasjaca
- RTV Slovenia – That's Life
- vATM Group S.A. – The Breslau Murders
- Hellenic Broadcasting Corporation SA (E.R.T. SA) – The Child
- Czech Television – The Offspring
- TV NOVA / Oneplay – What Haunts Us
Više informacija dostupno je na službenoj stranici NEM ZAGREB 2025.