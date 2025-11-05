Na warm-up događanju najavljeni su govornici i glavne teme konferencije NEM Zagreb

Zoran Šprajc moderirao je razgovor u kojem su Sanja Božić-Ljubičić, Nikola Vrdoljak, Danijel Pek i Tomislav Presečki otkrili što će NEM Zagreb učiniti nezaobilaznim događajem godine u videoindustriji

Videoindustrija doživjela je snažnu transformaciju posljednjih godina, a čini se kako se val promjena ne planira zaustaviti. NEM Zagreb, fokusiran na CEE regiju, prepoznaje te trendove te će 8. i 9. prosinca biti mjesto gdje se o budućnosti industrije ne samo govori nego je se i stvara. Ususret prosinačkom izdanju, tijekom warm-up eventa održan je panel Agenda Reveal: Creativity, AI, Marketing koji je ponudio ekskluzivan uvid u glavne točke i goruće teme ovogodišnjeg programa. Pod moderatorskom palicom Zorana Šprajca, svježe poglede na isprepletenost kreativnosti, umjetne inteligencije i marketinga u današnjoj i budućoj videoindustriji podijelili su:

Sanja Božić-Ljubičić, glavna izvršna direktorica, Pickbox, Mediatranslations, Mediavision i NEM

Nikola Vrdoljak, suosnivač i izvršni partner, 404 agency

Danijel Pek, TV i filmski producent, Antitalent

Tomislav Presečki, CEO, Boiler

Sanja Božić-Ljubičić NEM Zagreb

Novi trendovi videoindustrije

Umjetna inteligencija sveprisutna je u našoj svakodnevici, a upravo njome započeo je i warm-up event. Tako je do posljednjeg mjesta ispunjen Wespa Piano Bar pozdravila osnivačica NEM-a Sanja Božić-Ljubičić, točnije njezina virtualna verzija stvorena s pomoću UI-ja. Ovakva neočekivana uvertira poslužila je kao odličan šlagvort za razgovor o ulozi umjetne inteligencije u kreativnim industrijama, o čemu smo od panelista čuli zanimljive perspektive.

Nikola Vrdoljak NEM Zagreb

Nikola Vrdoljak izjavio je kako je AI danas nezaobilazan alat, kojeg u agenciji koriste u svim fazama. Ipak, kreativa još uvijek ostaje u domeni ljudskog uma: „Koristimo ga do faze produkcije i dobra je tehnička podrška, ali AI je očajan strateg“ – izjavio je Tomislav Presečki, CEO Boilera. S njim se slaže i producent Danijel Pek: „Pripomaže u istraživanju i počeli smo ga koristiti u te svrhe, ali nisam zadovoljan kreativnim rješenjima koja nudi.“

Živu raspravu potaknuo je i trend mikrodrame, kratkih, emocionalno intenzivnih priča koje su posebno prilagođene digitalnim platformama i u posljednje vrijeme često viralne na društvenim mrežama. Za jedne upitnog umjetničkog značaja, za druge nov i zanimljiv pristup storytellingu. Sanja Božić-Ljubičić izjavila je kako su sapunice popularne već desetljećima, a da je kratki format posljedica preferencija publike: „Mislim da popularnost sadržaja mikro drame više govori o našem attention spamu jer ovakav sadržaj ove godine uprihodio je 11 milijardi dolara.“

Tomislav Presečki NEM Zagreb

Danijel Pek podijelio je drugačije mišljenje: „Ne vjerujem u ovaj kratki format jer u zadnjih deset godina filmovi u kinima ne traju ispod tri sata. Dobar primjer su filmovi o super junacima, koji su jako popularni kod mladih tako da attention spam možda i nije problem.“ Podrobnije će se o navedenim temama razgovarati u prosincu, na panelima Leaders on AI: Opportunities and Challenges i The Vertical Revolution: Micro-drama.

Danijel Pek NEM Zagreb

Noviteti u programu NEM-a Zagreb

Ovogodišnji program, vodeći se trendovima u industriji, uvrstio je marketinške teme koje su na događanju predstavili marketinški stručnjaci Nikola Vrdoljak i Tomislav Presečki. Tako će Nikola Vrdoljak biti jedan od govornika na panelu Video Ads: Linear TV vs. Tiktok, Meta and Youtube on TV. Aleksandar Ašković u prezentaciji From Broadcast to Algorithm: Why Every TV Station Needs a YouTube Strategy pokazat će kako su pametan YouTubeov SEO i storytelling pomogli emiterima poput Sport Kluba i EuroLeaguea da osvoje bitku za pozornost publike.

Zoran Šprajc NEM Zagreb

Guy Bisson u prezentaciji Distribution Strategies when TV meets YouTube predstavit će kako se na sve izazovnijem tržištu televizijske kuće i vlasnici sadržaja okreću YouTubeu radi dodatnog dosega publike, iako s vrlo različitim ekonomskim rezultatima. Prezentaciju Inception: The Art of Planting Ideas održat će Dalibor Šumiga, stručnjak za neuromarketing i psihologiju potrošača, u kojoj će podrobnije analizirati ulogu medija na ljudsko ponašanje.

Vrhunski stručnjaci iz više sektora dolaze na NEM Zagreb

NEM Zagreb etablirao se kao događanje na kojem se okupljaju lideri i cijenjena imena TV industrije, a od ove će godine na njemu prisustvovati i stručnjaci s područja čitave videoindustrije, marketinga, UI-ja.

Tijekom dva dana bogatog programa sudionici će moći prisustvovati panelima, masterclassovima, radionicama i prezentacijama, kao i predstavljanju projekata koji su ušli u uži izbor za NEM Awards u kategorijama Best Pre-Development TV Series powered by HAVC i Best Finished TV Series in the CEE. Ime koje se svakako ističe jest John Altman, kompozitor nagrađen nagradama Emmy, Zlatni Globus i BAFTA te poznat po glazbi za filmove Titanic, James Bond i Leon Profesionalac.

Tijekom Q&A sesije govorit će o bogatom iskustvu u kreiranju glazbe za više od 4000 reklama prominentnih brendova. Agenda će obuhvatiti raznolike teme, ali zajednički nazivnik svakako su upliv umjetne inteligencije u kreativni proces, novi trendovi koji mijenjaju lice TV industrije te nezaobilazna uloga marketinga. Masterclass na temu AI as the New Creative Partner in Video Creation održat će Sami Arpa, osnivač švicarske kompanije Largo.ai koja je specijalizirana za podatkovno potpomognutu inteligenciju u audiovizualnoj industriji.

NEM Zagreb

Posebno mjesto u agendi zauzima TV industrija u CEE regiji, pa će se raspravljati o izazovima u industriji u različitim zemljama, a pružit će i pregled razvoja industrije u posljednjih pet godina na panelima Creatives, It’s Not Hard Only in Your Country! i CEE Producers: Reflections on the Last 5 Years. Na NEM Zagreb dolazi stYpe, kompanija specijalizirana za rješenja u području virtualne produkcije, uključujući praćenje kamera, objekata i izvođača, za koja je nagrađena nagradom Emmy u kategoriji Engineering, Science & Technology. Iz njihova tima Josip Čajić predstavit će temu Real-Time Virtual Production by stYpe.

Događaj će kulminirati svečanom dodjelom nagrada NEM Awards i tradicionalnom božićnom zabavom.

Potpuna agenda dostupna je putem poveznice.

Više informacija o NEM Zagrebu saznajte na službenim stranicama NEM Zagreb 2025.

New Europe Market

New Europe Market (NEM) zajednički je naziv za niz događaja koje organizira Mediavision, hrvatska agencija za marketing i televizijsku industriju. NEM Dubrovnik već se tradicionalno održava u Hotelu Dubrovnik Palace, a 2019. godine prvi je put održan i NEM Zagreb posvećen televizijskom stvaralaštvu. Tijekom bogatog programa u Hotelu Esplanade Zagreb događaj je fokusiran na kreiranje TV i filmskog sadržaja, a održavaju se i brojne radionice, kao i NEM Awards.