Okreni novu ploču 🔄 i spremno dočekaj novu školsku godinu

"Budimo odgovorni" ili "novo normalno", kako god to nazivali, možemo slobodno reći da nam to pruža neku pozitivnu energiju i optimizam. Priznali mi to ili ne svima nam je teško - bilo da smo školarac, student, roditelj ili učitelj. Ovo je jedan produženi period prilagodbe na okolnosti koje zaista nisu svakodnevne i potrebno je mijenjati životne navike.