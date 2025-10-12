Originalni Windows ključ za 6,29 € i Office Pro ključ za 14,49 € - Ključ u roku od 3 sekunde
Dostava u 3 sekunde • Najniže cijene ikada • 100% sigurno i pouzdano
Jeste li umorni od pop-upova i sigurnosnih rizika piratskog softvera? Sada je pravo vrijeme da aktivirate softver s originalnim ključem! Nudimo službene originalne ključeve za Windows 11 Professional i Office 2021 Professional Plus po najpovoljnijoj cijeni u povijesti - trajna aktivacija, pouzdan službeni proces aktivacije. Kupon "AX60" za dodatni popust, vremenski ograničena ponuda, ograničene zalihe!
- Dostava u 3 sekunde: Ključ se automatski šalje putem e-pošte/narudžbe - možete ga koristiti odmah nakon kupnje!
- 100% originalni ključ: Microsoft službeno ovlašteni ključ za trajnu aktivaciju bez ograničenja.
Office aplikacije (Word, Excel, PowerPoint,OneNote...)
- Microsoft Office 2021 Pro Key - 30,21 €
- Microsoft Office 2019 Pro Key - 23,90 €
- Microsoft Office 2016 Pro Key - 14,49 €
Windows ponuda - izvrsne cijene!
- Windows 11 Pro Key - 12,43 €
- Windows 11 Home Key - 11,54 €
- Windows 10 Pro Key - 9,29 €
- Windows 10 Home Key - 6,29 €
- Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Key - 12,24 €
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Key - 9,74 €
Povoljnija kombinirana ponuda
- Windows 11Pro + Office 2021 Pro Key - 39,08 € (Najprodavaniji)
- Windows 11Pro + Office 2019 Pro Key - 32,45 €
- Windows 11Pro + Office 2016 Pro Key - 22,32 €
- Windows 10Pro + Office 2021 Pro Key - 34,32 €
- Windows 10Pro + Office 2019 Pro Key - 31,43 €
- Windows 10Pro + Office 2016 Pro Key - 20,60 €
- Windows 11Home + Office 2021 Pro Key - 36,02 €
- Windows 11Home + Office 2019 Pro Key - 32,42 €
- Windows 11Home + Office 2016 Pro Key - 18,31 €
- Windows 10Home + Office 2021 Pro Key - 34,27 €
- Windows 10Home + Office 2019 Pro Key - 29,95 €
- Windows 10Home + Office 2016 Pro Key - 18,32 €
Veleprodaja - još jeftinije
- Windows 11 Pro Key - 10 Keys - 101,98 €
- Windows 11 Pro Key - 20 Keys - 176,77 €
- Windows 11 Pro Key - 30 Keys - 234,56 €
- Windows 11 Home Key - 10 Keys - 95,19 €
- Windows 11 Home Key - 20 Keys - 169,97 €
- Windows 11 Home Key - 30 Keys - 227,76 €
Nikako nemojte koristiti piratski softver! On može sadržavati zlonamjerni softver ili viruse koji mogu dovesti do curenja podataka, ugroziti vašu privatnost i financijsku sigurnost. WDkeys.com nudi 100% originalne ključeve. Svi ključevi dolaze iz službenih kanala, sigurni su i pouzdani.
Aktivacija Windowsa
Idite u Postavke > Sustav > Aktivacija > Promijeni ključ proizvoda. Unesite svoj ključ (npr. XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX). Nakon povezivanja na internet, aktivacija će se trenutno dovršiti.
Aktivacija Officea (Word, Excel, PowerPoint)
Jednostavno otvorite Word ili Excel, idite na Datoteka > Račun > Unesite ključ proizvoda. Zalijepite svoj kupljeni 25-znamenkasti originalni ključ i povezite se na internet kako biste dovršili aktivaciju. Cijeli proces traje samo minutu, a aktivacija je trajna.
Pitanja?
Kontaktirajte nas izravno putem e-pošte na zetianrao@gmail.com. Odazvat ćemo vam se brzo!
Kako kupiti softverski ključ?
Korak 1: Odabir proizvoda
1. Odaberite željeni proizvod (npr. Windows 11 Pro ili Microsoft Office).
2. Kliknite gumb "Dodaj u košaricu".
Korak 2: Potvrda narudžbe
1. Provjerite sadržaj košarice (količina i proizvodi).
2. Kliknite "Naplati" za nastavak.
Korak 3: Način plaćanja
1. Odaberite željeni način plaćanja (npr. kartica, PayPal).
2. Kliknite "Predaj narudžbu" za potvrdu.
Korak 4: Instantna isporuka ključa(Dostava u 1-3 sekunde!)
1. Nakon uspješnog plaćanja, ključ će se odmah prikazati na zaslonu.
2. Također ćete ga dobiti na e-mail (provjerite i "Promocije" ili "Spam" mapu).
Korak 5: Odmah aktivirajte
Kopirajte ključ i slijedite priložene upute za aktivaciju na vašem računalu kako biste uživali u iskustvu originalnog softvera.
Kako uspijevate isporučiti ključ u 1-3 sekunde nakon narudžbe?
Nakon što vaša uplata bude potvrđena, naš sustav trenutno primi obavijest, automatski dodijeli potpuno novi ključ iz naše baze podataka i istog trenutka ga pošalje putem e-pošte i na stranicu s pojedinostima vaše narudžbe.
Što ako aktivacija ne uspije?
Budite bez brige – takve situacije su iznimno rijetke. Ako ipak naiđete na bilo kakav problem tijekom aktivacije, nema potrebe da sami rješavate problem. Kontaktirajte nas izravno na zetianrao@gmail.com.Odmah ćemo vam pružiti stručnu podršku i rješenje. U krajnjem slučaju, ako aktivacija uopće ne uspije, garantiramo potpuni povrat novca kako bismo zaštitili vaša prava.
Napravite jednostavan korak prema trajnom miru uma; ne oklijevajte jer je siguran i originalan softver na dohvat ruke. Odmah posjetite wdkeys.com dovršite svoju narudžbu i za nekoliko minuta otpočnite s potpuno novim iskustvom originalnog softvera. Odaberite pouzdanje, a naš stručni tim će vam pružati potpunu podršku tijekom cijelog procesa.