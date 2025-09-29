Peoplet - Aplikacija za vizualizaciju interakcija
Peoplet, spin-off Sveučilišta u Rijeci, pruža usluge razvoja softvera i consultinga u području znanosti o mrežama (NS). Glavni proizvod Peoplet, aplikacija je za organizacijsku mrežnu analizu (ONA), koja funkcionira kao društvena mreža s novim sučeljem: kompleksnom mrežom ljudskih interakcija s ugrađenim NS alatima
|Projekt
|PEOPLET – Aplikacija za Vizualizaciju Interakcija
|Broj članova tima
|3
|Grad i zemlja
|Lindar, Istra, Hrvatska
|Otkad postoji
|2023
|Komercijalizacija projekta
|Lipanj, 2026.
|Ciljano tržište
|Svjetsko
|Tvrtke uzori
|Neotkriveno
|Proizvodi uzori
|Neotkriveno
|Crowdfunding kampanja
|Ne
|Opis projekta
|Peoplet je aplikacija za organizacijsku mrežnu analizu koja funkcionira kao društvena mreža, s novim sučeljem: kompleksnom mrežom ljudskih interakcija s ugrađenim NS alatima.
|Email kontakt za investitore
|info@peoplet.io
|URL
|https://peoplet.io/
Peoplet je spin-off Sveučilišta u Rijeci, osnovan s ciljem pružanja razvoja softvera i konzultacija u području znanosti o mrežama (Network Science; NS). Glavni proizvod, također nazvan Peoplet, jest web-aplikacija za organizacijsku mrežnu analizu (Organizational Network Analysis; ONA) koja funkcionira kao društvena mreža, dizajnirana za prikupljanje interakcijskih podataka na nenametljiv i intuitivan način.
Ugrađivanjem mehanike društvenih mreža izravno u radni tok zaposlenika, Peoplet prirodno prikuplja bogate podatke o odnosima, odražavajući stvarne obrasce komunikacije, tijekove suradnje i neformalne mreže, koje često ostaju skrivene u tradicionalnim anketama ili organizacijskim shemama.
Strukturirani podaci
Jedna od inovativnih značajki Peopleta je pohrana atributa korisnika kao statističkih varijabli. Svaki profil zaposlenika tretira se kao čvor u mreži sa strukturiranim atributima, omogućujući analizu ljudskih karakteristika kao da su prikupljene preko tradicionalnih anketa, ali na način koji je besprijekorno ugrađen u svakodnevne interakcije.
Taj dvostruki pristup – podaci o ponašanju iz mrežnih aktivnosti kombinirani sa strukturiranim atributima – otvara nove mogućnosti za istraživanje i praktične primjene. Organizacije mogu analizirati korelacije između mrežnih pozicija i osobnih ili profesionalnih atributa, otkrivati obrasce prijenosa vještina ili znanja te optimizirati formiranje timova za projekte. Nadalje, ovaj dizajn stvara potencijal za sekundarne primjene, u kojima anonimizirani podaci mogu podržati benchmarking organizacija, planiranje radne snage ili inicijative upravljanja talentima.
Svestran alat za različite organizacije
Osim unutarnje uporabe u organizacijama, Peoplet nudi prilike za širok raspon vanjskih primjena. Vladine agencije, istraživačke institucije, marketinške tvrtke i konzultantske kuće mogu koristiti platformu za dizajniranje studija, razumijevanje dinamike interakcija ili analizu populacija u velikoj mjeri.
Dizajn aplikacije omogućuje modularnu integraciju analitičkih alata, olakšavajući prilagođene nadzorne ploče, generiranje izvještaja i prediktivno modeliranje. Pružajući sučelje koje je istodobno privlačno krajnjim korisnicima i snažno za analitičare, Peoplet se pozicionira kao svestran alat koji spaja softver, društvene znanosti i poslovnu inteligenciju. Njegove konzultantske usluge dodatno nadopunjuju platformu, pomažući klijentima interpretirati rezultate, implementirati intervencije i pretvoriti mrežne uvide u konkretne strategije.
Ukratko, Peoplet predstavlja inovativnu konvergenciju društvenog umrežavanja, organizacijske analize i mrežne znanosti. Prikupljanjem stvarnih interakcijskih podataka preko društvene platforme, prikazivanjem kao kompleksne, analizabilne mreže, i strukturiranjem atributa korisnika za statističku evaluaciju, Peoplet pruža organizacijama neusporediv uvid u njihov ljudski kapital. Kombinacija intuitivne vizualizacije, ugrađene analitike i fleksibilnosti za vanjske primjene pozicionira Peoplet kao pionirsko rješenje za razumijevanje, optimizaciju i korištenje moći mreža unutar organizacija i šire. Potencijalno tržište obuhvaća HR, menadžersko savjetovanje, istraživanje javnih politika i marketinšku analitiku, čineći Peoplet jedinstveno skalabilnim i utjecajnim alatom u eri organizacijskih strategija temeljenih na podacima.