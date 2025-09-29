Peoplet - Aplikacija za vizualizaciju interakcija

Peoplet, spin-off Sveučilišta u Rijeci, pruža usluge razvoja softvera i consultinga u području znanosti o mrežama (NS). Glavni proizvod Peoplet, aplikacija je za organizacijsku mrežnu analizu (ONA), koja funkcionira kao društvena mreža s novim sučeljem: kompleksnom mrežom ljudskih interakcija s ugrađenim NS alatima

Bug.native ponedjeljak, 29. rujna 2025. u 13:30
Tim: Peoplet.io
Projekt PEOPLET – Aplikacija za Vizualizaciju Interakcija
Broj članova tima 3
Grad i zemlja Lindar, Istra, Hrvatska
Otkad postoji 2023
Komercijalizacija projekta Lipanj, 2026.
Ciljano tržište Svjetsko
Tvrtke uzori Neotkriveno
Proizvodi uzori Neotkriveno
Crowdfunding kampanja Ne
Opis projekta Peoplet je aplikacija za organizacijsku mrežnu analizu koja funkcionira kao društvena mreža, s novim sučeljem: kompleksnom mrežom ljudskih interakcija s ugrađenim NS alatima.
Email kontakt za investitore info@peoplet.io
URL https://peoplet.io/

Peoplet je spin-off Sveučilišta u Rijeci, osnovan s ciljem pružanja razvoja softvera i konzultacija u području znanosti o mrežama (Network Science; NS). Glavni proizvod, također nazvan Peoplet, jest web-aplikacija za organizacijsku mrežnu analizu (Organizational Network Analysis; ONA) koja funkcionira kao društvena mreža, dizajnirana za prikupljanje interakcijskih podataka na nenametljiv i intuitivan način.

Ugrađivanjem mehanike društvenih mreža izravno u radni tok zaposlenika, Peoplet prirodno prikuplja bogate podatke o odnosima, odražavajući stvarne obrasce komunikacije, tijekove suradnje i neformalne mreže, koje često ostaju skrivene u tradicionalnim anketama ili organizacijskim shemama.

Strukturirani podaci

Jedna od inovativnih značajki Peopleta je pohrana atributa korisnika kao statističkih varijabli. Svaki profil zaposlenika tretira se kao čvor u mreži sa strukturiranim atributima, omogućujući analizu ljudskih karakteristika kao da su prikupljene preko tradicionalnih anketa, ali na način koji je besprijekorno ugrađen u svakodnevne interakcije.

Taj dvostruki pristup – podaci o ponašanju iz mrežnih aktivnosti kombinirani sa strukturiranim atributima – otvara nove mogućnosti za istraživanje i praktične primjene. Organizacije mogu analizirati korelacije između mrežnih pozicija i osobnih ili profesionalnih atributa, otkrivati obrasce prijenosa vještina ili znanja te optimizirati formiranje timova za projekte. Nadalje, ovaj dizajn stvara potencijal za sekundarne primjene, u kojima anonimizirani podaci mogu podržati benchmarking organizacija, planiranje radne snage ili inicijative upravljanja talentima.

Svestran alat za različite organizacije

Osim unutarnje uporabe u organizacijama, Peoplet nudi prilike za širok raspon vanjskih primjena. Vladine agencije, istraživačke institucije, marketinške tvrtke i konzultantske kuće mogu koristiti platformu za dizajniranje studija, razumijevanje dinamike interakcija ili analizu populacija u velikoj mjeri.

Dizajn aplikacije omogućuje modularnu integraciju analitičkih alata, olakšavajući prilagođene nadzorne ploče, generiranje izvještaja i prediktivno modeliranje. Pružajući sučelje koje je istodobno privlačno krajnjim korisnicima i snažno za analitičare, Peoplet se pozicionira kao svestran alat koji spaja softver, društvene znanosti i poslovnu inteligenciju. Njegove konzultantske usluge dodatno nadopunjuju platformu, pomažući klijentima interpretirati rezultate, implementirati intervencije i pretvoriti mrežne uvide u konkretne strategije.

Ukratko, Peoplet predstavlja inovativnu konvergenciju društvenog umrežavanja, organizacijske analize i mrežne znanosti. Prikupljanjem stvarnih interakcijskih podataka preko društvene platforme, prikazivanjem kao kompleksne, analizabilne mreže, i strukturiranjem atributa korisnika za statističku evaluaciju, Peoplet pruža organizacijama neusporediv uvid u njihov ljudski kapital. Kombinacija intuitivne vizualizacije, ugrađene analitike i fleksibilnosti za vanjske primjene pozicionira Peoplet kao pionirsko rješenje za razumijevanje, optimizaciju i korištenje moći mreža unutar organizacija i šire. Potencijalno tržište obuhvaća HR, menadžersko savjetovanje, istraživanje javnih politika i marketinšku analitiku, čineći Peoplet jedinstveno skalabilnim i utjecajnim alatom u eri organizacijskih strategija temeljenih na podacima.



