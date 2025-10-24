Posljednja prilika! Nadogradite na Windows 11 Pro prije Halloweena jer bliži se kraj Win 10 podrške

S posljednjim danima listopada osim Halloweena čeka nas i drugi jezivi trenutrak. Microsoftova podrška za Windows 10 bliži se svom završnom poglavlju, ostavljajući korisnike ranjivima bez budućih sigurnosnih ažuriranja. Ali nema potrebe za panikom! Ovo je savršen trenutak za besprijekornu nadogradnju na moćan i siguran Windows 11 CDKEY. Na ograničeno vrijeme, naša partnerska stranica vip-cdkdeals snižava cijenu nevjerojatnim popustom od 35%. Jednostavno upotrijebite ekskluzivni promotivni kod HR35 prilikom plaćanja kako biste otključali ovu ogromnu uštedu na vašoj originalnoj licenci. Ne propustite ovu kratkotrajnu priliku da osigurate svoju digitalnu budućnost premium nadogradnjom po nenadmašnoj cijeni.

Windows ponuda (promo kod HR35)

Office ponuda (promo kod HR35)

Kako kupiti softver uz pomoć promotivnog koda?

Kao prvo, odaberite željeni proizvod i kliknite na košaricu ili "Kupi sada" ako je to sve što želite kupiti:

Nakon postupka kratke registracije ili prijave (ako već imate otvoren račun), posjetite košaricu s odabranim proizvodima. Unesite kod za popust „HR35“ i kliknite „Apply“. Nakon potvrde cijena će se umanjiti za 35%.

Nakon svega, jednostavno nastavite na završni korak i odaberite željeno sredstvo plaćanja. VIP-CDKdeals podržava i PayPal kao način plaćanja, što vam toplo preporučamo iz sigurnosnih razloga. Aktivacijski ključ će vam stići e-mailom.

Kako aktivirati Windows 11 licencu?

Aktivacija Windowsa jednostavan je proces. Nakon što ste kupili aktivacijski ključ, nanovo instalirajte Windows 11 koji ste prethodno skinuli sa službenih stranica i slijedite daljnje korake.

1. Unutar instaliranog Windows 11 OS-a uđite u Settings (tipka Win > Settings)

2. Unutar izbornika System odaberite Activation

3. Unesite kupljeni aktivacijski ključ na predviđeno mjesto (Change Product Key)

U slučaju bilo kakvih poteškoća, na raspolaganju vam je korisnička podrška putem e-maila service@vip-cdkdeals.com.

Napomena: Ova objava označena je kao oglasni članak, a za sadržaj oglasnih poruka odgovoran je isključivo oglašivač. Za eventualnu pomoć pri kupnji i bilo kakva pitanja o proizvodu obratite se izravno trgovcu.

