QNAP „Hyper Data Protection" je švicarski nožić za backup i objedinjuje četiri korisna alata

Sve za izradu sigurnosnih kopija na jednom mjestu, uz zaštitu podataka od prvog do posljednjeg koraka.

Kako bi poboljšao prepoznatljivost na tržištu i korisnicima omogućio lakše pronalaženje odgovarajućeg rješenja, QNAP je odlučio da svoje aplikacije za izradu rezervnih kopija objedini pod jednim brendom: Hyper Data Protection (HDP). Ističu da nije u pitanju puko preimenovanje, nego strateški korak naprijed u unapređenju iskustva izrade rezervnih kopija, i da ova promjena omogućuje korisnicima da lako prepoznaju QNAP rješenja za backup i sa sigurnošću zaštite svoje podatke kroz kompletan QNAP portfelj za end-to-end zaštitu podataka.

Sve pod jednim krovom

QNAP nudi čitav spektar rješenja za backup, koji obuhvaća računala i servere, virtualne strojeve, SaaS aplikacije i WordPress stranice. Ovom integracijom, sve njihove aplikacije za rezervne kopije sada spadaju pod Hyper Data Protection obitelj, čime se pojednostavljuje prepoznavanje proizvoda i jača dosljednost brenda.

“Objedinjavanjem svih aplikacija za backup pod Hyper Data Protection imenom, korisnici mogu jasno identificirati QNAP alate za rezervne kopije i biti sigurni da HDP, bez obzira na obim opterećenja ili vrstu podataka, pruža sveobuhvatnu i pouzdanu zaštitu”, izjavio je Jack Wang, menadžer proizvoda u QNAP-u.

Bezbolna tranzicija

Prelazak na HDP brendirane proizvode ne zahtijeva nikakve dodatne akcije od postojećih korisnika:

Postojeće aplikacije i konfiguracije ostaju potpuno funkcionalne - nije potrebna ponovna instalacija ili migracija.

Licence i izrada rezervnih kopija će nastaviti raditi bez prekida.

Korisnici će jednostavno vidjeti ažurirana imena proizvoda u sučelju i dokumentaciji.

QNAP ostaje posvećen pružanju rješenja za backup koja su sigurna, fleksibilna i odličnih performansi. Hyper Data Protection je više od rebrendiranja i predstavlja dugoročnu posvećenost kompanije QNAP zaštiti podataka od početka do kraja, uz kontinuirana poboljšanja portfelja za izradu rezervnih kopija. Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije možete ih naći na adresi www.qnap.com.